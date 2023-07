Lady Gaga no tendrá que paga la recompensa a la mujer que le devolvió a sus perros robados

En 2021, Lady Gaga sufrió el robo de dos de sus tres perros de raza bulldog francés, cuando un grupo de hombres armados le disparó a su paseador Ryan Fischer y posteriormente se llevó a los dos canes, tiempo después la cantante pudo recuperarlos cuando Jennifer McBride los entregó en una jefatura de policía.

No obstante, la intérprete de ‘Born This Way’ había ofrecido una recompensa de medio millón de dólares a quien le ayudara a reunirse con sus amadas mascotas y al no recibir dicho dinero, la mujer optó por demandar a la neoyorquina, pidiendo un millón de dólares extra por presuntamente ofrecer una “recompensa engañosa”.

Sin embargo, tiempo después salió a la luz que McBride tenía relación con uno de los responsables del secuestro de los caninos, por lo que tiene un caso pendiente ya que también fue acusada por el robo y complicidad en el intento de asesinato al paseador de los perros.

Es por eso que el juez que lleva la demanda por la recompensa que interpuso la joven en contra de Lady Gaga, pues consideró que había un problema importante en su planteamiento, ya que ella está siendo investigada por la comisión del delito, aunque ella niega que tuviera conocimiento de que los perros que le dieron eran robados.

A partir de esta resolución, Jennifer McBride y sus abogados tendrán 20 días para intentar enmendar la denuncia, pero luce complicado que se llegue a un fallo distinto, pues ella seguirá en calidad de imputada.

Sigue leyendo: