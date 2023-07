Christian Pulisic llega al AC Milan tras “no tener oportunidades” con el Chelsea en la Premier League

El AC Milan sigue con su mercado, pues tras presentar al ‘Messi Mexicano’, el conjunto de la Serie A de Italia hizo lo mismo con Christian Pulisic, elemento estadounidense que dejó ver su inconformidad por no tener los minutos deseados en el Chelsea de la Premier League, su exequipo.

“Por supuesto. Me gustaría pensar que sí. Definitivamente hay momentos en los que desearía haber tenido más oportunidades y haber sido ese tipo, pero sí, por alguna razón, ese no es el caso y, como dije, estoy muy emocionado por este nuevo desafío y Definitivamente estoy listo y preparado para ello“, dijo el nuevo jugador del Milan italiano.

Pulisic ha metido 26 goles desde que está en el Chelsea. Foto: Warren Little/Getty Images.

Foto: Getty Images

Pulisic lograr disputar un total de 145 partidos en sus cuatro temporadas con el Chelsea. Además, hay que tener en cuenta que con el conjunto de Londres, el estadounidense anotó 26 goles y sumó 21 asistencias.

Pero ya todo esto quedó atrás, pues su nuevo equipo, pagó unos 20 millones de euros, aproximadamente unos $22 millones de dólares estadounidenses al Chelsea por su traspaso. Además, se sabe que tendrá un contrato hasta el 2027, con opción a un año más.

Por su parte, Pulisic habló sobre su nuevo técnico, el italiano Stefano Pioli, con quien tuvo una charla y lo tranquilizó explicando como es que tenía un lugar en el equipo, aunque claro, debe aprovechar la oportunidad en el gigante italiano y ganarse un puesto dentro del AC Milan de cara a la próxima temporada.

El estadounidense Christian Pulisic será una de las alternativas en el ataque milanista. Foto: Mike Hewitt/Getty Images).

Foto: Getty Images

“Creo que me hizo sentir que me quería aquí, que quería que fuera parte de este equipo y me vio encajar en este equipo y eso es lo que quería escuchar.

“Obviamente, quiero una oportunidad justa como todos los demás para tener la oportunidad de venir aquí. Todavía necesito ganarme mi lugar, por supuesto, pero sentí que me querían aquí y tengo una gran oportunidad si muestro buen esfuerzo, buena actitud. todos los días y entreno bien que voy a tener la oportunidad de salir y demostrar”, dijo el estadounidense tras firmar contrato con el AC Milan.

Christian Pulisic durante un encuentro amistoso entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Foto: Aitor Alcalde/Getty Images).

Foto: Getty Images

A nivel internacional, con la selección de Estados Unidos, el delantero ha disputado 60 partidos aportando 25 goles. Aunado a esto, con el equipo de las barras y las estrellas ha conseguido ganar dos veces la Liga de Naciones de la Concacaf y el subcampeonato de la pasada edición de la Copa de Oro de 2019.

En el último Mundial disputado, en el Qatar 2022, Pulisic también dijo presente y llevó a su selección hasta los octavos de final en la que cayó contra Países Bajos por 3-1.

Christian Pulisic jugará en su tercer torneo ‘grande’ en Europa. Foto: Emilee Chinn – Getty Images.

Foto: Getty Images

