Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de julio de 2023

Aries

Este es tu momento de brillar. Te espera una gran dosis de energía y determinación. ¡No tengas miedo de enfrentar nuevos desafíos! Solo asegúrate de no saltar demasiado rápido sin pensar. Recuerda tomar un respiro de vez en cuando y cuidar de ti mismo. Tu manera de ver la vida te va a ayudar mucho en tus proyectos, no descuides la parte de tu corazón, está dañado sin duda y tienes miedo de enamorarte y volver a perderte. Extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante, sin embargo, mientras sigas ahí no podrás consolidar nada nuevo. Ten cuidado con 2 amistades están hablando mal de tu familia, cambia de actitud contigo mismo, es momento de crecer e iniciar nuevos proyectos. Cambia lo que no te guste de tus actitudes y busca encontrar el balance, recuerda que la felicidad es una actitud y no es eterna, así que no te atontes y aprovecha bien los momentos felices.

Tauro

Prepárate para un período estable y tranquilo. Este es un buen momento para enfocarte en tus metas a largo plazo y establecer bases sólidas. No te dejes llevar por la terquedad y mantén una mente abierta a nuevas oportunidades. Aprovecha tu paciencia y determinación para lograr lo que deseas. En el amor podrías estar muy decepcionada o decepcionado, sin embargo, cuando dejes de buscar llegará la persona adecuada a cambiar tu mundo y sanar viejas heridas. Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con la piedra y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal. Deja de querer ayudar a medio mundo y enfócate en tu vida, no sigas tratando de resolver problemas que no te correspondes, has descuidado mucho tu felicidad y te has prestado a cuestiones que no son sanas. Tu desconfianza podría meterte en problemas pues podrían ofenderse las personas que te quieren y siempre han estado ahí para ti.

Géminis

¡Diviértete, Géminis! Este es el momento perfecto para explorar, conocer gente nueva y ampliar tus horizontes. Estarás lleno de curiosidad y energía comunicativa. Sin embargo, recuerda que es importante mantener un equilibrio y no distraerte demasiado. Escucha a tu intuición y sigue adelante con tus ideas. Es momento hacer más duro tu corazón para evitar ser dañado o dañada, confía en quien confía en ti y ama a quien te ama. Recuerda que si la persona que te gusta y te mueve tu mundo no muestra interés por ti estas en el lugar equivocado, no pierdas tu tiempo con alguien con quien no está dispuesto o dispuesta a estar junto a ti. Vienen cambios en cuestiones del trabajo. En lo que respecta a los dineros mejorarás rotundamente en las próximas semanas. Entrarás en conflictos existenciales y andarás de un humor a finales de semana que ni tú te vas a aguantar, algunas veces te tomas las críticas muy apecho y sueles darte golpes de pecho.

Cáncer

Querido Cáncer, es hora de cuidar de ti mismo y de tus seres queridos. La intimidad y la conexión emocional serán especialmente importantes para ti en este momento. Asegúrate de establecer límites claros y no te olvides de dedicar tiempo a ti mismo. Tu intuición estará en su punto más alto, así que confía en tus corazonadas. Algunas ocasiones muestras mucho interés por una persona, pero de la noche a la mañana te decepcionas, sueles ser algo perfeccionista y te olvidas de los pequeños detalles. Cuida mucho tu imagen pues podrían estar hablando de ti, hay ciertas actitudes tuyas que dejan mucho que desear, si bien es cierto que te debe de valer maíz dichos comentarios también es cierto que no debes de perderte en tu camino. Una nueva amistad va a llegar en próximas fechas y podría surgir un sentimiento nada sano por ella, no te obsesiones tanto por encontrar el amor porque lejos de traerlo sueles alejarlo.

Leo

¡Brilla con todo tu esplendor, Leo! Este es tu momento de destacarte y ser el centro de atención. Tus habilidades creativas y de liderazgo estarán en su mejor momento. Sin embargo, también recuerda ser generoso y considerado con los demás. No dejes que tu ego se interponga en tus relaciones personales. Hay muchas posibilidades de que cuaje un negocio que traes en mente, solo necesitas ponerte las pilas, no hagas tanto caso a comentarios negativos que solo buscan hacerte quedar mal y dañarte. No vivas al día, vive cada segundo y no te quedes con ganas de nada, que te valgan los comentarios negativos, vienes a ser feliz. Amor a distancia se pondrá a prueba. Si tienes pareja busquen la manera de pasar más tiempo juntos, eso hará más fuerte la relación. Cada nuevo comienzo significa una nueva oportunidad de cambios, podrías entrar en una etapa en la cual no sabrás a dónde dirigirte, piensa bien qué es lo que quieres y necesitas y da el siguiente paso.

Virgo

Virgo, es hora de enfocarte en la organización y la eficiencia. Este es un buen momento para establecer metas realistas y trabajar en tu automejora. Pero no te olvides de relajarte de vez en cuando y disfrutar del proceso. No seas demasiado crítico contigo mismo y encuentra un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Si tu relación va en declive es por la falta de comunicación y confianza con tu pareja. No desconfíes de la persona a quien pretendes pues ha pasado por dichas situaciones antes y no le gustaría volver a pasar por lo mismo. No creas en palabras sino en hechos de las personas. Ten cuidado con un familiar, podría meterte en problemas que tienen que ver con cuestiones de los dineros. Proponte lograr tus metas y sueños, no rindas cuentas a quien no te las pide ni andes de arrastrado o arrastrada por quien no te toma en cuenta. Ya no es momento de retroceder al pasado, es momento que visualices tu futuro y hacia dónde quieres llegar. Pon atención a un sueño en estos días pues te mostrará respuesta a unas preguntas que te has hecho y sobre un evento o situación que está por ocurrir.

Libra

Querido Libra, la armonía y el equilibrio serán tus objetivos principales en este momento. Presta atención a tus relaciones y trabaja en la resolución de conflictos. También es un buen momento para tomar decisiones importantes, pero asegúrate de sopesar todas las opciones antes de actuar. Busca la belleza y la paz en tu entorno. No caigas en provocaciones ni fregaderas que te pongan de mal humor o te hagan perder tu conciencia, siempre que quieras algo podrás lograrlo sin ningún problema siempre y cuando le pongas las ganas y el empeño que se requiere. Cambios importantes se aproximan pues madurarás mucho, una amistad necesitará más que nunca de ti. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean. Te viene un dinero extra, no gastes en cuestiones que no necesitas. Ten cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día. Si tienes pareja y esta no confía y duda de ti cada que puede meditar un poco sobre si es la persona que deseas a tu lado. Cambios de humor repentinos, infección en anginas o dolor de cuerpo en estos días. Recuerda que eres de subir mucho de peso sino te cuidas, ponte las pilas en la dieta.

Escorpio

Prepárate para una intensidad emocional, Escorpion. Este es un momento de transformación y renacimiento. Aprovecha tu poder intuitivo y tu fuerza interior para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, evita caer en el control excesivo o los celos. Aprende a soltar y confiar en el proceso. Ten cuidado con lo que prometes pues podrías quedar en deuda con personas que son importantes para ti. Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos carnales por ti, sino te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense que le importas o podrías llegar a lastimar a esa persona. Vienen nuevos amores en camino, pero también traiciones muy perras, no confíes ni te enamores tan pronto o podrías salir muy lastimado o lastimada. Algunas ocasiones eres demasiado directo o directa con las personas y sueles dañarlas mucho inconscientemente; cuida más tu carácter y tu manera de expresarte de las personas. Cambios en cuestiones de estados de ánimo se aproximan, andarás bien bipolar y algo decaído. Ya no pienses tanto en lo que ya se llevó la tiznada, centra tus energías en tus metas y sueños y en lograr el balance que necesitas entre lo que quieres y como conseguirlo.

Sagitario

Sagitario, prepárate para la aventura y la expansión. Este es un buen momento para viajar, aprender y explorar nuevas filosofías de vida. Mantén una mente abierta y busca oportunidades que amplíen tus horizontes. Recuerda ser paciente y no comprometer tus valores fundamentales. Si la relación con tu pareja se ha notado turbia es porque han dejado de ser quienes eran cuando iniciaron. No confundas tus sentimientos pues podrías sentir algo por una amistad que te está tratando muy bien. Recuerdan que no eres mamila de nacimiento, la personas que te han rodeado han sido quienes han moldeado tu carácter, no te dejes caer por nadie y siempre di lo que sientes. Es momento de enfocar tu energía en tus sueños y planes, vienen cambios importantes en los cuales madurarás mucho, dejarás la ingenuidad atrás y serás más bitch que de costumbre. Ten cuidado con una amistad que ha estado decaída y deprimida, podría arrastrarte a su estado de ánimo y ocasionar ciertos desordenes emocionales en ti. Cuida lo que comes y aprende a ser más ejercicio pues se te está haciendo bolas el engrudo. Cada que necesites un consejo busca a esa amistad que siempre ha estado ahí, podrías preguntarle a la persona incorrecta y cometer grandes errores.

Capricornio

Querido Capricornio, este es tu momento de construir bases sólidas para tu futuro. Establece metas claras y trabaja diligentemente para alcanzarlas. Tu disciplina y perseverancia serán tus mayores aliados. No te olvides de disfrutar del proceso y encontrar tiempo para relajarte. Dejarás de sentir amor y necesidad por una persona la cual había movido tu mundo, pero jamás se logró concretar nada. Ya no tengas miedo de ir tras lo que buscas, recuerda que tu signo se distingue por ir siempre por más. Siempre preocupado por tu familia y seres queridos, tienes un corazón bondadoso que algunas veces te ha hecho caer y ha sido utilizado malamente. Es importante que visualices a dónde quieres llegar pues estos días tendrás la energía para atraer lo que visualices en tus pensamientos. Un viaje empezará a planearse. Viene una pelea o discusión con amistad no se ponen de acuerdo. Se cancela trámite y te decepcionarás de una persona por ciertos comentarios e indirectas. Lo material es importante siempre y cuando lo consigas honestamente. Tu familia algunas veces necesita más apoyo o atenciones no las descuides por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho.

Acuario

Acuario, prepárate para la innovación y la originalidad. Este es un buen momento para expresar tu individualidad y ser creativo. No tengas miedo de romper las normas y desafiar lo convencional. Mantén tu mente abierta y aprovecha tu habilidad para pensar de manera diferente. Viene una separación muy perra por parte de una de tus amistades. Una persona importante para ti se decepcionará mucho por ciertas actitudes y comentarios que harás o ya hiciste en estos días. Ya no tengas dudas y ve por lo que quieres y sientes, date la oportunidad de conocer a otras personas y salir, si bien es cierto que el amor ya no es una necesidad en ti, también es cierto que podría ayudarte a solucionar conflictos que tienes con tu pasado y tu soledad. Eres una persona buena y cambiante, te afecta el dolor ajeno y te duele no poder ayudar cómo quisieras a las personas, aprende a preocuparte más por tu vida y tus cosas antes de solucionarles la vida a las demás personas. Dolores musculares en puerta, ya no te confíes tanto de esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo, no te convienen pues solo buscan sacar algo de provecho.

Piscis

Querido Piscis, sumérgete en tu mundo emocional y creativo. Este es un buen momento para conectar con tu intuición y seguir tus sueños. No te preocupes por los detalles pequeños y confía en el flujo de la vida. Sé amable contigo mismo y con los demás, y encuentra momentos de paz y serenidad. Recuerda que los sentimientos y la manera en que te tratan será la clave para que te roben el corazón, no seas tan exigente en el físico o te volverás equivocar como antes, al punto de que te sean infieles. Se alejará de ti una persona muy importante que te movía mucho el tapete, no hagas ni maíz para retener a ese ser o solo te expondrás a que si se queda haga de ti lo que le dé su gana. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la oportunidad de mandar a la fregada y deshacerte de todo eso que te ha impedido seguir avanzando. Ten presente que amistades tendrás muchas pero verdaderos amigos solo los podrás contar con los dedos de una mano. Es momento de iniciar de cero, de personas errores que te han dañado y mermado tu existencia, ten presente que vida solo tendrás una y nadie tiene derecho a vivirla más que tú, aprende a ser feliz en soledad y en compañía, no sigas mendigando cariño, amor y atención por personas a quien les importas un carajo, date tu lugar, valórate, amate shingos que nadie lo va hacer por ti, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio.