Abogado de Hunter Biden advierte que las publicaciones de Trump ponen en peligro a la familia del presidente

Abbe Lowell, abogado de Hunter Biden, le envió una carta de cese y desistimiento al equipo legal de Donald Trump, donde le advierte que sus publicaciones donde critica el desempeño del actual presidente de la nación sobre algunos asuntos podrían estar generando un ambiente hostil y peligroso de cara al próximo proceso electoral.

Para respaldar su hipótesis, Lowell expone varios casos del discurso de Trump que presuntamente habrían detonado actos delictivos como la revuelta del 6 de enero de 2021 en el Capitolio y el ataque perpetuado en el domicilio de la representante Nancy Pelosi, donde un individuo estuvo apunto de asesinar a su esposo Paul Pelosi.

Al parecer la preocupación de la familia Biden es que, con el objetivo de hacerse notar, el político republicano ha utilizado las redes sociales para atacar la mayor parte de las decisiones tomadas en la Casa Blanca.

“Esto no es una falsa alarma. Estamos a solo un mensaje de redes sociales de distancia de otro incidente, y debe dejarle en claro al Sr. Trump, si aún no lo ha hecho, que sus palabras han causado daño en el pasado y amenazan con hacerlo nuevamente si él no se detiene”, enfatizó.

En este sentido, el abogado aclaró que los representantes legales de Donald Trump no necesitan responder, pero los conminó para dialogar con el magnate republicano y hacerle ver que “la incitación puede dañar aún más a las personas y causarle aún más problemas legales”.

Hasta el momento, el presidente Joe Biden ha conservado la serenidad ante las imputaciones realizadas por Trump. (OLIVIER DOULIERY/AFP vía Getty Images)

Entre los señalamientos más delicados emitidos por el expresidente destaca su posicionamiento acerca de la culpabilidad que Hunter Biden está dispuesto a aceptar sobre dos delitos fiscales menores y sobre otro más relacionado con armas de fuego.

“¡Guau! El DOJ corrupto de Biden acaba de aclarar cientos de años de responsabilidad penal al darle a Hunter Biden una mera ‘multa de tráfico’. ¡Nuestro sistema está ROTO!”, señaló Trump en un mensaje emitido en la plataforma Truth Social.

El hecho de referirse al mandatario de la nación como alguien incapaz de cargar con la responsabilidad de la nación también generó controversias entre la población.

“Cuando Biden dijo que Putin está ‘perdiendo la guerra en Irak’ dos veces, todos supieron, a través de la confirmación, que tenemos un idiota confirmado y muy peligroso en la Casa Blanca”, indicó plataforma Truth Social.

Y el más reciente comentario de Trump acerca del hallazgo de la cocaína en el recinto presidencial también deja muy mal parada a la familia Biden.

“¿Alguien realmente cree que la cocaína encontrada en el ala oeste de la Casa Blanca es para el uso de alguien que no sea Hunter y Joe Biden?”, escribió el magnate en la misma red social.

