¿Gerard Piqué abandona a sus hijos por ver a Clara Chía? Esto sabemos

De nuevo Gerard Piqué sacó el cobre, y dejó ver que no siempre pone a sus hijos como prioridad, o al menos así lo demostró al darle prioridad a Clara Chía, la llamada tercera en discordia en su separación con Shakira, y no a sus hijos Milan y Sasha.

Pues según lo que reportó la agencia Europa Press, el exfutbolista del Barcelona prefirió dejarle el cuidado de sus hijos a sus abuelos, para poder estar con Clara Chía en vez de pasar el tiempo con sus hijos.

Con quienes recordemos tiene los días prácticamente contados, después del acuerdo al que llegó con Shakira sobre los días de visita a los que tiene acceso Piqué.

A pesar de que sólo los verá en vacaciones, eso le importó un cacahuate al exjugador blaugrana, quien prefirió darle tiempo a su pareja Clara Chía. A quien se le ha acusado de meterse con Piqué, mientras este seguía en una relación con Shakira.

¿Cómo fue que Gerard Piqué abandonó a sus hijos por Clara Chía?

Resulta que dicha agencia dio a conocer que el ex jugador de la Selección de España visitó este jueves las oficinas del Kosmos, empresa en la que conoció a su novia Clara Chía.

El exdefensa blaugrana arribó al lugar a bordo de un vehículo negro junto a sus padres Joan y Montserrat, además de sus dos hijos que tuvo Shakira.

Dicho medio señaló que la familia desayunó junta, sin embargo, el ahora empresario se separó de los menores, ya que los dejó al cuidado de sus abuelos para poder ir a ver a su pareja.

Esta acción desató la furia de los fans del exatleta y su pareja en turno, pues saben perfecto que los niños sólo están con él pocos días. Así que deberían aprovechar el tiempo juntos.

Diversos medios españoles han dado a conocer que Clara Chía, hasta el momento, no habría podido convivir todavía con ella Milan y Sasha debido a que existe un acuerdo entre Shakira y Piqué que no le permite estar cerca de ellos. Incluso se dio a conocer que habría una supuesta cláusula en el convenio de convivencia que establece que Clara no puede estar con ellos, con el objetivo de no confundirlos más.

Esto ha sido negado por sus abogados de ambas partes en reiteradas ocasiones, pues señalaron que es poco probable que un juez haya aceptado un acuerdo como ese.

Y por ello la reciente visita de Piqué, dejando al cuidado de sus padres a sus hijos reavivó esta polémica, así como las especulaciones sobre la cláusula en la que los niños no pueden ver a Chía Martí, quien supuestamente fue la causante de la separación de la cantante y el futbolista después de 12 años de relación.

La cantante de “Te felicito” viajó a Barcelona, España, para dejar a sus hijos con su padre, pues esto estableció el nuevo acuerdo de convivencia que hicieron. Mientras ella se fue a Londres, Inglaterra, para trabajar en nueva música y acudir al Premio de Gran Bretaña en donde corrió Lewis Hamilton, el exfutbolista se quedó a cargo de los niños, quienes pasarán parte de las vacaciones de verano en su ciudad natal y regresarán con su madre en los próximos días.

En tanto, Piqué recibió duras críticas en redes sociales debido a que muchos consideran que debería de estar aprovechando el tiempo con sus hijos, pues hay que recordar que tiene pocos días para convivir con ellos, ya que pronto regresarán a Miami, Florida, y comenzarán el ciclo escolar, lo que le dificultará verlos tan seguido.

