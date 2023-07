Gerard Piqué es llamado despreciable y auguran que Clara Chía sufrirá peor que Shakira

El drama entre Shakira y Gerard Piqué continúa a pesar de que terminaron hace un año, sin embargo, se sigue dando a conocer nueva información de cómo fue su ruptura. Hace unos días, el paparazzi Jordi Marti, quien sigue muy de cerca el caso, ofreció una entrevista en la que despotricó contra el ex futbolista de Barcelona, pues lo calificó como una persona “despreciable” por lo que le hizo a la cantante y hasta adelantó que podría traicionar a Clara Chía como lo hizo con su expareja.

Shakira estaba muy enamorada de Piqué y no se dio cuenta de su traición

Hace unos días, el periodista español, que fue demandado por Piqué y Chía Martí, ofreció una entrevista a la revista Quien en la que habló sobre cómo fue la relación de la intérprete de “Te Felicito” y el ex defensa de la Selección Española. El experto en farándula indicó que a pesar de que la colombiana es una mujer muy inteligente, no se dio cuenta de que su pareja le estaba siendo infiel, pues se encontraba muy enamorada del deportista.

“De verdad, yo le conozco y Piqué es un ser despreciable. Lo que ha pasado es que Shakira tenía una venda en los ojos. Confió, estaba súper enamorada, jamás pensó que esa traición se iba a producir y la verdad me ha dado pena este último año”, destacó Jordi, quien también declaró que hasta llegó a pensar que la intérprete y el ahora dueño del Kosmos tenían una relación abierta, ya que él siempre había estado con diferentes mujeres.

“Yo llegué a pensar que podía haber ahí una relación abierta, porque con lo inteligente que es Shakira, con un coeficiente intelectual tan alto, yo no me puedo imaginar que ella no sepa las andanzas de Piqué por las noches en Barcelona”, dijo el fotógrafo, quien aseguró que, de acuerdo a su investigación y declaraciones de personas cercanas a la cantante, comenzaron a llegarle información de múltiples infidelidades: “Imagínate la decepción de ella. Una vida truncada, dos niños preciosos”, resaltó.

Con respecto a la relación de Piqué y la joven de 24 años, con la que presuntamente se va a casar, Jordi Marti adelantó que el miembro de la Kings League podría traicionar a su actual pareja como lo hizo con Shakira, con la que estuvo por 12 años y procreó dos hijos, Milan y Sasha. “Este tipo volverá y se lo hará a Clara Chía. Lo que le ha hecho a Shakira se lo hará a Clara Chía; eso hay que tenerlo claro”, dijo el fotógrafo acerca de la nueva pareja que está acaparando la atención.

Finalmente, indicó que está de lado de la intérprete de “Copa Vacía”, ya que constantemente le muestra su apoyo en cada programa en el que da un reporte acerca de Piqué. Destacó que aunque la cantante no le ha manifestado su agradecimiento, sabe que lo valora: “Y yo le deseo todo lo mejor, toda la felicidad del mundo en esta vida nueva en Miami. Quiero que ella sea feliz, que olvide de una vez por todas a este tipo”.

