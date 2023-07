Megan Fox posa muy sensual subida en un árbol y usando microbikini de hilos

Foto: Dimitrios Kambouris for Sports Illustrated Swimsuit / Getty Images

Vaya sorpresa la que ha dado Megan Fox a sus seguidores en Instagram, pues los complació publicando una serie de fotografías que la muestran en la selva y subida en un árbol. Para la ocasión optó por un microbikini de hilos en color verde que dejó al descubierto sus múltiples tatuajes. Las imágenes llevan hasta el momento más de tres millones de likes y generaron comentarios hasta de Machine Gun Kelly (quien supuestamente sigue siendo novio de la actriz); él escribió: “Si así es como luce un animal salvaje, dejaría que me mutilara”.

Hace algunos días Megan recurrió a su tatuador para que cubriera el nombre “Brian” que tenía en su cuerpo, sustituyéndolo con un diseño de flores y una serpiente (el artista fue quien publicó la foto correspondiente, mostrando su obra). Ella se hizo aquel tatuaje hace mucho años, cuando estaba casada con el actor Brian Austin Green, de quien se divorció en 2020. View this post on Instagram A post shared by @jesse.tattoo

Poco a poco Megan Fox ha comenzado a publicar de nuevo en Instagram, y mostró a sus seguidores un video con el trailer de su más reciente trabajo: la película “Expend4ables”, que se estrenará en Estados Unidos el 22 de septiembre y en la que actúa con Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, 50 Cent y Jason Statham; de hecho, es con este último con quien comparte la mayoría de sus escenas. View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

