A casi 30 años del asesinato de Tupac Shakur, policía de Las Vegas registra casa para intentar resolver el crimen

A casi 30 años del asesinato del rapero Tupac Shakur, la policía metropolitana de Las Vegas (LVMPD), registró una casa como parte de su investigación en curso sobre este crimen. Hasta el momento, no está claro qué buscaban y dónde buscaban.

Según los informes, los investigadores podrían tener una pista sobre el asesinato del rapero, un caso que ha permanecido sin resolver durante casi 27 años, desde aquel 13 de septiembre de 1996.

Para ello, el LVMPD entregó una orden de registro en una casa en Henderson cerca de la Interestatal 11 y Wagon Wheel Drive el lunes. No estaba claro cómo estaba conectado Davis con la dirección.

Un holograma del rapero fallecido Tupac Shakur durante dl Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2012. (Christopher Polk/Getty Images)

La policía metropolitana no hizo más comentarios. No se había realizado ningún arresto hasta el martes.

El 7 de septiembre de 1996, Shakur recibió un disparo en la intersección de Flamingo Road y Koval Lane mientras salía de una pelea de Mike Tyson en el MGM Grand Plaza.

Shakur fue atacado a tiros mientras estaba sentado dentro de un automóvil negro con Marion “Suge” Knight, directora de Death Row Records. La policía dijo que los dos fueron detenidos en un semáforo en rojo cerca del Strip de Las Vegas cuando un Cadillac blanco se detuvo junto a ellos y estallaron disparos. Seis días después murió en el hospital.

De acuerdo a Newsweek, el vocero del departamento, Adén Ocampo Gómez, dijo en una breve llamada telefónica que no podía dar más detalles sobre los últimos acontecimientos en el caso, citando la investigación abierta.

Cabe destacar que nunca se han hecho arrestos. La policía de Las Vegas ha dicho en el pasado que la investigación se estancó rápidamente en parte porque los testigos se negaron a cooperar.

Un crimen sin respuesta: el asesinato de Tupac https://t.co/A4DgZ1SCMP — La Opinión (@LaOpinionLA) September 8, 2022

Hasta nuestros días, el asesinato sigue siendo un misterio y la investigación en curso ha proporcionado poca información sobre lo que sucedió. Las teorías del crimen han involucrado desde disputas en el mundo del rap, hasta un ataque perpetrado por pandillas.

Incluso, en un documental que salió en 2018, Unsolved: The Tupac and Biggie Murders, un pandillero llamado Duane Keith Davis, confesó saber la identidad de la persona que acabó con la vida del rapero Tupac Shakur, pero no dijo su nombre debido al “código de la calle”, sin embargo, la policía jamás ha comprobado dicha historia.

Sigue leyendo:

Un golpe al hip hop: el asesinato de Tupac

Un crimen sin respuesta: el asesinato de Tupac

Tupac Shakur puso fin a su relación con Madonna porque era blanca