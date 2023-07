Enrique Guzmán acusa a Mayela Laguna de tener escondido al pequeño Apolo y ella responde

Enrique Guzmán arremetió en contra de su exnuera Mayela Laguna a quien acusó de tener escondido al pequeño Apolo, quien creía era su nieto de sangre, hasta que una prueba de paternidad reveló que Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico del niño, razón por la que se armó un tremendo escándalo.

“Lo de Apolo ya está muy publicado y lo que se publicó es lo mismo que yo sé. Una cosa sí sé, ella está escondida y Apolo también”, comentó el cantante a un grupo de reporteros y además mandó un contundente mensaje, “que ch*ngue a su madre, la verdad, por mí que ch*ngue a su madre”.

No obstante, no pasó mucho tiempo para que ella respondiera a estas declaraciones y lo hizo mediante un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, en el que negó rotundamente que esté ocultando a su hijo.

“Es importante hacer precisiones respecto a ciertas declaraciones hechas por el señor Enrique Guzmán, abuelo de mi hijo; las cuales, sin duda, se sustentan en desinformación o bien, pudieran representar una distorsión de los hechos. Esto, toda vez que manifestó que yo he escondido a mi hijo y, por tanto, no le permito acercarse a él. Dicha manifestación es totalmente falsa y no tiene sustento alguno”, se puede leer en parte del texto.

Además, desmintió que el cantante haya intentado tener un acercamiento con el niño. “Contrario a lo que manifiesta el señor Guzmán, he de manifestar que él no ha mostrado ningún tipo de interés para contactar a su nieto, cuando él sabe dónde contactarme y donde buscarme para tal fin”, revela el comunicado, en el que también le advierte que si sigue declarando deshonestamente acudirá a instancias legales.

