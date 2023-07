Evacuar cada tres días es perjudicial para tu cerebro: qué debes saber

El estreñimiento crónico, definido por los autores como defecar solo cada tres días o más, se ha relacionado con un riesgo 73% mayor de deterioro cognitivo subjetivo, según una investigación presentada el miércoles en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer en Amsterdam.

“Nuestro estudio proporcionó la primera evidencia de este tipo que examinó un amplio espectro de frecuencia de las deposiciones”, dijo el Dr. Chaoran Ma, primer autor de la investigación y profesor asistente en el departamento de nutrición de la Universidad de Massachusetts Amherst, por correo electrónico. “Nos sorprendió lo fuertes que eran las asociaciones, especialmente para aquellos con evacuaciones intestinales muy poco frecuentes”.

Alrededor del 16 % de la población adulta mundial experimenta estreñimiento, pero es aún más común entre los adultos mayores debido a factores relacionados con la edad, como la falta de ejercicio y fibra dietética, y el uso de medicamentos que pueden causar estreñimiento como efecto secundario.

El estreñimiento crónico se ha relacionado con inflamación y trastornos mentales como la ansiedad y la depresión , pero ha habido muchas preguntas sin respuesta sobre la relación entre la salud digestiva y la función cognitiva a largo plazo, según un comunicado de prensa.

La función cognitiva se refiere a la capacidad mental de una persona para aprender, pensar, razonar, resolver problemas, tomar decisiones, recordar y prestar atención.

Para encontrar pistas sobre estas consultas, los autores evaluaron a más de 112 000 adultos que habían participado en el Estudio de Salud de Enfermeras, el Estudio de Salud de Enfermeras II y el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud. Los dos primeros estudios investigaron los factores de riesgo de las principales enfermedades crónicas entre las mujeres de América del Norte, mientras que el último estudio analiza los mismos temas pero para los hombres.

Los autores de la última investigación recopilaron datos sobre la frecuencia de las deposiciones de los participantes entre 2012 y 2013, las autoevaluaciones de la función cognitiva de los participantes entre 2014 y 2017, y detalles sobre la función cognitiva medida objetivamente de algunos participantes entre 2014 y 2018.

En comparación con las personas que defecaban una vez al día, los participantes con estreñimiento tenían una cognición significativamente peor equivalente a tres años más de envejecimiento cognitivo cronológico, encontraron los autores. También se encontró un mayor riesgo entre los que defecaban más de dos veces al día, aunque estas probabilidades más altas eran pequeñas.

“Cuanto más aprendemos sobre el acceso intestino-cerebro, más entendemos que es muy importante garantizar que (prevenir o abordar el deterioro cognitivo) sea un enfoque sistémico”, dijo Maria C. Carrillo, directora científica de la Asociación de Alzheimer, que no participó en la investigación. “El cerebro no está completamente aislado de lo que sucede en el flujo sanguíneo”.

Pero la frecuencia de las deposiciones y la función cognitiva subjetiva también se vincularon con los microbiomas intestinales de los participantes, hallaron los autores. Entre aquellos con movimientos intestinales poco frecuentes y peor función cognitiva, hubo un agotamiento de las bacterias buenas que producen butiratos, ácidos grasos que apoyan la barrera intestinal que evita que las bacterias y otros microbios entren en el torrente sanguíneo, según la Clínica Cleveland .

Los butiratos también ayudan significativamente a la salud digestiva al proporcionar la principal fuente de energía para las células del colon. Estos se pueden encontrar en alimentos ricos en fibra, suplementos de fibra, prebióticos y productos lácteos enteros (comidos con moderación) como mantequilla, queso, leche o ghee. Ghee es mantequilla clarificada, hecha aislando la grasa pura de los sólidos de la leche y el agua en la mantequilla.

Aquellos que hacían caca dos o más veces al día y tenían una peor función cognitiva tenían una mayor cantidad de especies que promueven la inflamación y están relacionadas con la disbiosis, un desequilibrio en los microbios intestinales asociado con la enfermedad.

Otra investigación presentada en la misma conferencia el miércoles tuvo hallazgos similares. En un resumen de 140 adultos de mediana edad, tener niveles más bajos de bacterias intestinales neuroprotectoras Butyricicoccus y Ruminococcus se asoció con niveles elevados de biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer.

En otro, de más de 1000 adultos, aquellos con mala cognición tenían cantidades anormalmente altas de las bacterias Alistipes y Pseudobutyrivibrio en comparación con otros participantes. Las bacterias Alistipes se han relacionado previamente con la ansiedad, el síndrome de fatiga crónica, la depresión y la hipertensión.

Comer suficiente fibra de vegetales, frutas, granos integrales y nueces puede prevenir el estreñimiento. La ingesta total de fibra debe ser de al menos 25 gramos por día, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y estar lo suficientemente hidratado ablanda las heces para que puedas expulsarlas sin esforzarte.

Hacer ejercicio al menos un par de veces por semana y controlar el estrés también puede ayudar.

