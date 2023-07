Fox pide a Xóchitl (si gana) quitar ayudas sociales y revivir pensión a expresidentes

El expresidente Vicente Fox Quesada pidió que en caso de que la panista Xóchitl Gálvez Ruiz llegue a la Presidencia de México en 2024, se quiten los programas sociales y que le devuelvan la pensión que le correspondía por ser exmandatario, pues ha “batallado económicamente”.

En una entrevista con el periodista Fernando del Collado para el programa “Tragaluz” del canal de YouTube de Latinus, llamó a la posible candidata del Frente Amplio por México -que conjunta a los partidos PAN, PRI y PRD- a quitar los programas sociales, la mayoría de ellos impulsados por la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Ojalá y Xóchitl [Gálvez] nos cumpla de que los huevones no caben en el Gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó de que estén recibiendo programas sociales: ‘¡A trabajar cabrones!’, como dice Xóchitl”. Expresidente de México Vicente Fox

Además, compartió las dificultades económicas que ha enfrentado ante la cancelación de su pensión como expresidente y refirió que ese derecho “sin duda” debe ser restituido.

“[Estoy] Batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo. La pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano, y la pérdida de los seguros. El seguro de gastos médicos mayores anda en 100 mil pesos mensuales a mi edad, y tengo que pagarlo yo”, se quejó el panista.

“Los presidentes deben tener tranquilidad, los expresidentes igual, sucede en todo el mundo. No hay que mandarlos a la hoguera porque se portan mal”, agregó en la conversación con el medio.

AMLO ANUNCIA SECCIÓN “NO LO DIGO YO”; LA INAUGURA CON FOX

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este miércoles una nueva sección en su conferencia de prensa matutina: “No lo digo yo”. Este espacio surge como respuesta a la resolución que dio la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) para que se abstenga de emitir expresiones en contra de las y los aspirantes presidenciales durante sus conferencias matutinas, tal y como lo solicitó la Senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Como ya no puedo hablar mucho porque me ‘cepillan’ los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva. […] Yo estoy proponiendo que se llame ‘No lo digo yo’. Y nada más lo ponemos aquí, o sea, de lo que dicen para que la gente tenga información”, dijo.

López Obrador argumentó que hay mucha gente sin acceso a los medios de comunicación o a la información porque no cuentan con las vías para hacerlo, “aparte de que hay censura” y “la información es selectiva”.

“Se da a conocer nada más lo que les conviene, hay muchas cosas que se ocultan, por eso es bueno que aquí se transmitan noticias importantes para que la gente se informe más”, destacó desde Palacio Nacional.

Por ello, el mandatario quiso inaugurar la nueva sección de la “mañanera” con las declaraciones que dio el expresidente Vicente Fox Quesada durante una entrevista con Latinus, la cual se difundió el lunes pasado.

“Les voy a poner algo que dijo [Vicente] Fox el lunes. No lo dije yo, para que no me vayan a ‘cepillar’. No lo dije yo. Vamos a empezar, pero esto ayuda mucho a comprender el fondo de nuestras diferencias; el por qué somos distintos; cómo existen dos corrientes de pensamiento, dos maneras distintas, contrapuestas de concebir a México y al mundo; dos proyectos distintos y contrapuestos de Nación”, aseguró.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal, “eso es lo que está en el fondo de todo el debate”, por lo que celebró “que haya definiciones, quién está con quién, que no haya simulación, toda esta corriente manipuladora que utilizaron en los últimos tiempos de la llamada sociedad civil, de los independientes, de los que no tienen partido, cuando en realidad pues todos tenemos una postura política”.

“Cómo se define Fox, ahora sí. No lo digo yo”, comentó antes de que su equipo proyectara un fragmento de la plática que sostuvo Fox Quesada con el periodista Fernando del Collado para el programa “Tragaluz”.

En el clip, el panista habla del retiro de la pensión a los expresidentes, una medida impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y de cómo ha “batallado para sobrevivir económicamente” por la pérdida de ese beneficio, así como del seguro médico de gastos médicos mayores.

Posteriormente, manifestó su deseo de que Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) que López Obrador señala como la elegida por las élites para representar a la oposición en las elecciones presidenciales del 2024, acabe con la entrega de programas sociales a “los huevones”. “¡A trabajar, cabrones!, como dice Xóchitl”, finaliza.

En cuanto concluyó el video, el Presidente de México informó que ya fue notificado por el INE de las medidas que le impiden hablar sobre el proceso electoral. “INE, IFE, ya me di por notificado. No voy a decirlo yo”, añadió.

Apenas el pasado 13 de julio, la Comisión de Quejas del INE aprobó las medidas cautelares solicitadas por Xóchitl Gálvez Ruiz para que el mandatario mexicano evite hablar en contra de quienes buscan las candidaturas presidenciables rumbo a las elecciones del 2024.

Ese mismo día, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral que prohíben al Presidente de México realizar pronunciamientos, bajo cualquier modalidad o formato, sobre temas electorales en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad.

POLÉMICA CON AMLO POR PROGRAMA DE PENSIONES A ADULTOS MAYORES

El pasado 8 de junio, el expresidente Fox había presumido en un video difundido por el PAN, partido que lo llevó a la Presidencia y con el cual se confrontó en 2012 —cuando incluso se discutió su expulsión— por apoyar al priista Enrique Peña Nieto, que su Gobierno fue el que inició con las pensiones a los adultos mayores.

“Que no te engañen. Fue mi Gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores: Setenta y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el Seguro Popular creado en mi Gobierno”, afirmó en el video.

No obstante, lo señalado por Fox y el Partido Acción Nacional (PAN) es falso, como señaló el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) —quien en noviembre de 2018 dejó de militar en el panismo por una confrontación con su dirigencia— en su cuenta de Twitter, en donde precisó además que el Seguro Popular si bien fue diseñado por Julio Frenk, Secretario de Salud del foxismo, en los hechos comenzó a operar en su administración.

En efecto, el 2 de mayo de 2007, Calderón Hinojosa anunció en el sureste del país la implementación del programa de apoyos a adultos mayores “Setenta y más”, el cual consistía en ese entonces un apoyo 500 pesos mensuales, que a decir del entonces mandatario panista, era un reconocimiento a las personas que han trabajado, pero también sufrido la miseria, el abandono y el engaño “con esos programas que se pagan una vez alrededor de las elecciones y luego no se aparece nadie”.

Lo cierto es que el programa de apoyos a adultos mayores llevado a cabo en el calderonismo fue visto como la réplica de la política social implementada por Andrés Manuel López Obrador, quien instituyó la entrega de 750 pesos al mes a los mayores de 70 años que habitaban en la Ciudad de México, la cual gobernó entre 2000 y 2006.

Al día siguiente, el pasado 9 de junio, López Obrador cuestionó a su antecesor, Vicente Fox y lo calificó de hipócrita y caradura, ya que en su momento se opuso a esta política.

“El Presidente Fox no está exacto, eso que dice es mentira, es falso; cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores [en la Ciudad de México] él se opuso, incluso debe haber hasta grabaciones, busquen, me acuerdo que llegó a decir que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar, no darles pensión, nunca han estado a favor de darles la pensión de adultos mayores”, expresó el actual mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador transmitió durante su rueda de prensa de ese día, en Palacio Nacional, un breve video de Fox, que data de 2004, donde el expresidente panista asegura: “Prometer pensiones o apoyos a la tercera edad es llevara a nuestro país y a la economía a la quiebra”.

El actual Presidente recordó que todos los diputados del PAN votaron en contra de que las pensiones se convirtieran en derechos constitucionales. “Fueron todos y salió porque logramos las dos terceras partes con votos del PRI, pero el PAN votó en contra en la Cámara de Diputados”, indicó.

El pasado 10 de marzo de 2020, la Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor, cuatro abstenciones y 54 en contra, todos ellos del PAN, elevar a rango constitucional las becas y programas del Presidente López Obrador para así garantizar año con años los apoyos para personas con discapacidad y adultos mayores. Dos semanas después de ser avalada en el Congreso, la reforma fue avalada en el Senado con 91 votos en favor, uno en contra y una abstención.