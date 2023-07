Los nuevos préstamos ‘Compra ahora, paga después’ vienen con más riesgos

Compañías como Affirm, Klarna, PayPal y Sezzle que ofrecen préstamos de pago en cuatro veces sin intereses se están expandiendo a préstamos más a largo plazo que pueden tener altas tasas de interés, lo que confunde a los consumidores.

By Lisa L. Gill

Los préstamos ‘Compra ahora, paga después’ se han disparado en popularidad en los últimos años, en parte debido a su simplicidad: haces un pago inicial del 25% en una compra y luego pagas el resto en tres plazos fáciles, sin intereses ni cargos.

Pero algunas de las mismas compañías que hacen esos préstamos (Affirm, Klarna, PayPal y Sezzle) ahora también ofrecen otros tipos de préstamos, con tasas de interés y plazos más largos, incluidos algunos que serían más elevados que si pagaras algo con una tarjeta de crédito.

Desafortunadamente, esto no siempre está claro para los usuarios cuando firman cuáles de estos préstamos están recibiendo.

Por ejemplo, el año pasado Consumer Reports sostuvo discusiones en línea con personas que habían comprado productos con préstamos ‘Compra ahora, paga después’ (BNPL, Buy Now, Pay Later, por sus siglas en inglés) y una mujer de California contó cómo se confundió al comprar un colchón. El préstamo se anunció con un interés del 0% y sin cargos, dice ella. Pero después de ingresar toda su información y obtener la aprobación, se sorprendió y frustró ya que los términos finales mostraban una tasa de interés del 4%.

Cuando se dio cuenta, la compra ya se había realizado. Para evitar pagar intereses, la mujer canceló el préstamo y tuvo que esperar a que le entregaran el colchón para poder devolverlo.

El analista de políticas de CR, Chuck Bell, experimentó una confusión similar cuando intentó usar los servicios de ‘Compra ahora y paga después’ para realizar compras en varios de los principales minoristas en línea. Por ejemplo, en el sitio web de una tienda se le ofreció la posibilidad de un préstamo sin intereses al momento de pagar cuando intentaba comprar un monitor para la computadora. Pero cuando hizo clic en esa opción, fue dirigido a una página que ofrecía muchos otros préstamos, todos con tasas de interés anuales del 15.99% y plazos de tres meses a 12 meses.

“Es posible hacer clic bastante rápido, según el proceso de compra en la web, y si no tienes cuidado, no te darás cuenta de que estás solicitando un préstamo que es diferente de lo que pensaste que sería en un principio”, explica Bell.

Jennifer Chien, asesora sénior de políticas de CR quien escribió un informe reciente sobre los préstamos ‘Compra ahora y paga después’, dice que recibir un interés inesperado no es el único riesgo de estas ofertas a largo plazo que los consumidores pueden no conocer.

Por un lado, a diferencia de los préstamos de pago en cuatro plazos, algunas de estas ofertas de ‘Compra ahora, paga después’, pueden implicar lo que se llama una verificación ardua (hard pull) de tu crédito, lo que puede reducir tu puntaje crediticio. Y no pagarlos a tiempo, ya sea que simplemente te olvides de hacer el pago o no puedas pagarlo, también puede hacer que tu puntaje de crédito baje. “Además es posible que estos préstamos a más largo plazo, al hacer que los anticipos de grandes cantidades de dólares estén tan fácilmente disponibles, puedan tentar a los consumidores a gastar más de lo querrían o de lo que pueden pagar, especialmente cuando se agregan intereses”, asegura Chien.

Otra preocupación para tener en cuenta está relacionada con la Ley de veracidad en los préstamos (Truth in Lending Act), que requiere que los prestamistas brinden a los consumidores información clara sobre los términos de sus préstamos. “Aunque los préstamos de ‘Compra ahora, paga después’ actualmente no están sujetos a esa ley, ya que en teoría debería aplicarse a los préstamos a más largo plazo que devengan intereses que ofrecen las empresas”, añade Chien. Sin embargo, no está claro si las empresas cumplen constantemente con eso. “Estas reglas deberían aplicarse a los BNPL que tengan intereses”, dice, “y creemos que reglas similares también deberían extenderse a los préstamos de pago ‘Compra ahora, paga después’”, agrega.

A continuación, lo que necesitas saber acerca de estos préstamos a más largo plazo de ‘Compra ahora, paga después’ que ofrecen las compañías.

Tres riesgos principales

Debido a que todavía son relativamente nuevos, Chien dice que los reguladores aún no han analizado con detenimiento los préstamos BNPL, pero que deberían, dado que el 11% de los consumidores que contrataron un préstamo ‘Compra ahora, paga después’ en 2021 obtuvo uno que le cobró intereses, según una encuesta de Financial Health Network realizada ese año.

Las empresas de BNPL dicen que estos préstamos de gran valor a largo plazo benefician a los consumidores. Por ejemplo, PayPal dice que sus préstamos de pago mensual, que se pueden usar para realizar compras de hasta $10,000, no requieren un pago inicial, lo que puede ser útil para los clientes que no tienen los fondos necesarios para iniciar una compra. La compañía también publicita que realiza promociones de préstamos con una tasa de interés del 4.99% de vez en cuando.

Affirm al mismo tiempo dice que sus préstamos a más largo plazo, hasta $25,000, son una alternativa a las tarjetas de crédito y que, aunque tienen una tasa de interés de hasta el 36%, se calcula como “interés simple”, que se cobra una sola vez al consumidor, en lugar mensualmente como lo hacen algunas tarjetas de crédito.

Klarna afirma que sus préstamos a largo plazo pueden ayudar a las personas a comprar artículos costosos y que sus tasas de interés alcanzan un máximo del 29.99%. Sezzle se negó a comentar al respecto.

Aún así, para Chien de CR, los préstamos a largo plazo para comprar ahora y pagar más tarde pueden tener algunas desventajas inesperadas que los consumidores deben tener en cuenta.

Es una forma costosa de pedir dinero prestado. “Si bien es cierto que puede haber ofertas promocionales de bajo costo, en general, estos préstamos pueden ser muy costosos y cobrar tarifas altas por los pagos atrasados”, dice Ed Mierzwinski, director sénior del programa federal del consumidor en el Grupo de Investigación de Interés Público (PIRG por sus siglas en inglés) de EE. UU. Además de imponer tasas de interés de hasta el 36.99%, “si no realizas un pago único de manera oportuna, podrías recibir cargos por mora de alrededor de $30 o más”, comenta.

De hecho, un préstamo a largo plazo de ‘Compra ahora, paga después’ podría ser incluso más costoso que cargar la compra en una tarjeta de crédito tradicional, suponiendo que tengas una. Por ejemplo, un préstamo de $2,500 para comprar ahora y pagar más tarde pagado en 24 meses con una APR (tasa de porcentaje anual, por sus siglas en inglés) del 36.99% costaría $1,074 en intereses, frente a $672 al 24%, el promedio de las tarjetas de crédito, según el mercado de préstamos en línea Lending Tree. Además, aunque muchas tarjetas de crédito ofrecen valiosos puntos de recompensa y vienen con importantes protecciones de compra, estos préstamos mensuales no lo hacen. (Mira abajo para más información sobre ese tema).

Tu puntaje de crédito podría verse afectado de dos maneras. “Por un lado, el proceso de solicitud para algunos préstamos a más largo plazo podría implicar una verificación ardua (hard pull) de tu puntaje crediticio. Eso puede afectarte hasta cinco puntos cada vez”, dice Chi Chi Wu, abogada sénior del Centro Nacional de Derecho del Consumidor.

“Y pueden pasar hasta 12 meses antes de que se restablezcan esos puntos perdidos”, añade Wu. Si bien eso puede no ser un gran problema para la mayoría de las personas, para otros podría marcar una diferencia costosa. Si también estás solicitando una hipoteca, por ejemplo, la pérdida de algunos puntos en tu puntaje podría significar tener un puntaje crediticio ‘Regular’ (Fair) en lugar de ‘Bueno’, lo que a su vez podría traducirse en términos de préstamo menos favorables y tasas más altas.

El segundo problema: al igual que con las tarjetas de crédito, con ‘Compra ahora, paga después’, los pagos realizados con 30 o más días de retraso pueden informarse a las agencias de crédito y afectar negativamente tu puntaje de crédito, afirma Wu.

En agosto de 2022, CR realizó una encuesta representativa a nivel nacional de 2,013 adultos estadounidenses que habían usado BNPL. De las personas que no cumplieron con uno de los pagos, más de un tercio dijo que se debió simplemente a que perdieron la noción de la fecha límite. Para evitar eso, Chien de CR recomienda configurar pagos automáticos y, una vez que lo hagas, verificar que funcionen. Eso se debe a que, en la encuesta, de los que informaron que no habían realizado un pago, el 16% dijo que creía que había configurado el pago automático, pero que el pago no se realizó automáticamente como esperaban.

Es posible que las compras no estén protegidas como lo estarían con una tarjeta de crédito. Cuando realizas una compra con una tarjeta de crédito y nunca recibes el artículo o terminas devolviéndolo, existen los llamados derechos de “reembolso”, dice Mierzwinski, lo que significa que puedes llamar a la compañía de la tarjeta de crédito y detener legalmente el pago si aún no ha sido acreditado.

Este no es el caso cuando compras algo utilizando un préstamo a corto o largo plazo de estas características. Si necesitas devolver un producto o nunca lo recibes, debes comunicarte con el vendedor (y es una buena idea comunicarse también con el prestamista) antes de dejar de realizar pagos y recibir un reembolso del dinero que ya hayas pagado, un proceso que es una molestia y puede llevar varias semanas, según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés).

Toma nota de lo que sucedió cuando un consumidor en Maryland compró $5,600 en muebles con un préstamo mensual ‘Compra ahora, paga después’. Según una queja de CFPB, la entrega de varios artículos por un total de $790 se retrasó antes de que el vendedor cancelara la parte pendiente del pedido. Sin embargo, el consumidor ya había pagado el préstamo por completo de ‘Compra ahora, paga después’ y quería un reembolso. La persona no pudo conseguir que la empresa BNPL reabriera la cuenta y obtuviera el crédito del vendedor.

Si usas un préstamo así, el riesgo de que esto te suceda no es pequeño. Alrededor del 13% de todas las compras en 2021 fueron devueltas, según cifras de la CFPB. En la encuesta de CR, el 4% de las personas que usaron ‘Compra ahora, paga después’ dijeron que tenían dificultades para detener los pagos después de devolver un artículo, y el 5% dijo que tenían dificultades para obtener un reembolso.

Los derechos de contracargo se encuentran entre las muchas prescripciones de pólizas de ‘Compra ahora, paga después’ que Chien cree que son necesarias. “A los consumidores también se les debe otorgar derechos de contracargo con préstamos ‘Compra ahora, paga después’ de cualquier duración y ciertamente no se les debe exigir que continúen pagando por ningún período de tiempo en artículos que ya han devuelto o que nunca recibieron”, asegura ella.

¿Qué debería hacer un comprador?

“Pagar las compras en su totalidad, siempre que sea posible, es lo ideal”, aconseja Chien de CR. Evita que te endeudes y te libera de tener que realizar un seguimiento de los pagos de tus compras. Pagar en su totalidad puede incluir poner el cargo en una tarjeta de crédito, que vas a pagar de inmediato.

Pero si tienes que financiar una compra a lo largo del tiempo, “busca y compara tus opciones”, dice Chien. “Si está buscando un préstamo a más largo plazo, tu mejor opción podría ser usar tu tarjeta de crédito, pedir un préstamo de un banco o cooperativa de crédito, o contratar un plan del minorista, especialmente cuando una promoción se ofrece en la tarifa”, expresa Chien. “Cualquiera que elijas, asegúrate de leer la letra pequeña para saber lo que estás recibiendo y qué tarifas u otros cargos pueden estar involucrados”, agrega.

Estas son las mejores opciones para los diferentes tipos de compras que puedes realizar.

¿No puedes permitirte una compra pequeña o no tienes una tarjeta de crédito? Considera un préstamo tradicional de pago en cuatro plazos si sabes que puedes pagarlo en seis semanas. Pero asegúrate de configurar el pago automático para que no pierdas ningún pago. (En la encuesta de CR, casi un tercio de los compradores que compran ahora y pagan más tarde pagaron su última compra de BNPL con pagos manuales, lo que puede ser riesgoso).

¿No puedes pagar todo de una vez en una compra grande? Si es posible, carga el artículo o servicio en tu tarjeta de crédito y paga el saldo lo más rápido posible. Puedes ganar puntos de recompensa y tendrás protecciones de compra para el consumidor que los otros préstamos no ofrecen, dice Mierzwinski de PIRG.

¿Necesitas hacer una compra más grande pero no tienes una tarjeta de crédito? Habla con tu banco o cooperativa de crédito. Muchos ofrecen préstamos personales pequeños o medianos con términos razonables: los préstamos a tres años en ambos tipos de prestamistas actualmente promedian alrededor del 10% de interés, según la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito. Si necesitas fortalecer tu historial de crédito o quieres mejorar tu puntaje, hacer los pagos a tiempo te ayudará a conseguirlo porque estos préstamos generalmente se reportan a las agencias de informes crediticios. Otro beneficio: puedes usar los fondos para compras múltiples o para pagar otras deudas más costosas.

¿Necesitas otra forma de financiar? Todavía podrías considerar un préstamo mensual de una empresa de ‘Compra ahora y paga después’ si puedes conseguir una tasa promocional baja. Pero recuerda, estos préstamos son potencialmente menos problemáticos si estás comprando algo que estás seguro de que se te entregará de manera adecuada y que no esperas tener que devolver. Para mantener los costos lo más bajos posible, realiza los pagos a tiempo para evitar recargos por pagos atrasados.

