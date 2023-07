“Es un animal”: Ryan García se deshace en elogios hacia Errol Spence tras ser criticado

Ryan García aprovechó un entrenamiento abierto a la prensa en el gimnasio de Derrick James en Dallas, Texas, para manifestar su admiración por el campeón de peso welter, Errol Spence y su motivadora historia de superación.

García, quien forma parte de la lista de peleadores de James, comentó impresiones sobre las primeras semanas de gimnasio compartido. “Él (Errol Spence) es un animal. Es alguien hay que seguirle en su ejemplo. Me siento honrado solo de estar aquí y es asombroso poder entrenar a su lado”, dijo para Showtime.

“Es inspirador, por supuesto. Este hombre se ha recuperado de muchas cosas. Y eso no es algo normal. Sobrevivió a un accidente de auto y volvió, cirugía en el ojo y volvió. A este hombre no se le puede derrotar, y eso es inspirador por sí mismo. Y si lo ves entrenar, es un animal también. Todas esas cualidades de él me inspiran y me animan a ser mejor como peleador”, añadió.

Errol Spence Jr. (R) trabaja con el entrenador Derrick James durante un entrenamiento de medios en Fight Capital Gym el 20 de julio de 2023 en Las Vegas, Nevada. Spence tiene programado defender sus títulos contra el invicto campeón de peso welter de la OMB, Terrance Crawford, en el T-Mobile Arena el 29 de julio de 2023 en Las Vegas. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

García, quien también se encuentra inmerso en un conflicto con el promotor y leyenda del boxeo Óscar de la Hoya, confesó que James fue responsable indirecto de que su decisión para establecerse en Texas. “Eso me llevó a Dallas, y me llevo a Derrick, yo lo quería”.

“Estoy aquí ahora, me siento bien. Es una familia y hay un vínculo. Me siento con hambre, y eso por eso que estoy aquí entrenando todos los días”, complementó.

Estas declaraciones se dan luego de que Spence Jr. exhibiera públicamente algunas debilidades en el estilo boxístico del californiano. “No sé para derecho, no lanza los golpes correctamente y mantiene la barbilla hacia abajo (…) Creo que Derrick lo ayudará mucho”, expresó.

Este análisis coincide con algunas menciones previas hechas por Eddy Reynoso cuando hace un año manifestó que García no acataba órdenes y se preocupaba en exceso por su imagen y la exposición mediática en redes sociales. Ryan perdió su invicto frente a Gervonta Davis el 22 de abril de 2023. Tras esto, su récord invicto quedó establecido en 23 victorias (13 por la vía rápida) y una derrota.

