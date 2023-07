Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de julio de 2023

PISCIS

NO TE DEPRIMAS POR TONTERÍAS, ENFRENTA LA VIDA DE LA MEJOR FORMA Y VE POR ESOS SUEÑOS QUE SIEMPRE HAS TENIDO EN MENTE PERO QUE POR FLOJERA O EL QUÉ DIRÁN NO HAS LOGRADO CONSOLIDAR. NO ES MOMENTO DE MENDIGAR AMOR POR NADIE SINO DE QUERERTE UN POCO MÁS A TI MISMO. LA VIDA DA MUCHAS VUELTAS Y EN POCO TIEMPO VERÁS A TUS ENEMIGOS CAER UNO A UNO. CUIDADO CON AMORES DE UNA NOCHE LOS CUALES PODRÍAN METERSE EN TU CORAZÓN. NO TE DEJES LLEVAR POR CHISMES EN EL TRABAJO NI POR PERSONAS QUE BUSCARÁN AFECTAR CON MALOS COMENTARIOS. VIENE UN VIAJE PERRISIMO DE PARÍS EN EL CUAL TE LA PASARÁS DE LO MEJOR Y SERÁ CON MIEMBROS DE TU FAMILIA. NO SEAS TAN JIJO DE LA ÑONGA Y BAJALE DOS RAYAS A ESE MENDIGO CARÁCTER QUE TRAES, NI TU FAMILIA TE AGUANTA, TRAES LA LENGUA DEMASIADO SUELTA Y DEBIDO A ESO PODRÍAS DAÑAR A LAS PERSONAS QUE SIGNIFICAN MUCHO PARA TI.

ACUARIO

LA LLEGADA DE UNA PERSONA DE PIEL BLANCA TE VA A HACER SENTIR MEJOR SIN EMBARGO PODRÍA METERTE EN PROBLEMAS POR CIERTA INFORMACIÓN QUE LE PODRÍAS CONFIAR. CUÍDATE DE CAÍDAS O ACCIDENTES QUE ESTARÁN A LA ORDEN DEL DÍA. NO CONFÍES EN AMORES DE UNA NOCHE NI TE DEJES LLEVAR POR CHISMES. ES MOMENTO QUE TE DESPRENDAS DE TODO LO QUE TE HA HECHO DAÑO E INICIES UNA VIDA LLENA DE BUENOS MOMENTOS. LO QUE QUIERAS LO PODRÁS CONSEGUIR, ESTAS EN UN CICLO MUY PERRO EN EL CUAL CADA META QUE EMPRENDAS PODRÍA HACERSE REALIDAD, NO MENDIGUES AMOR NI ATENCIÓN POR NADIE, APRENDE A TENER UN POQUITO DE DIGNIDAD E IR POR CADA UNO DE TUS OBJETIVOS. APRENDE A DECIR QUE NO Y A NO ESTAR PARA TODO EL MUNDO PORQUE DESPUÉS SE APROVECHAN DE TI. VIENEN DÍAS DE CAMBIOS Y DE MADURACIÓN EN LOS CUALES TU TRABAJO DEBERÁ DE SER TU PRIORIDAD EN TODOS LOS SENTIDOS. CUIDADO CON TRAICIONES DENTRO DE LA FAMILIA Y CON AMISTADES ENVIDIOSAS.

CAPRICORNIO

VIENEN DÍAS MUY BUENOS PARA TI EN LOS CUALES DEBERÁS DE MEDIR LA DISTANCIA CON QUIENES NO TE APORTAN NADA BUENO A TU VIDA. EN EL AMOR ES PROBABLE QUE TERMINES MAL CON LA PERSONA QUE TIENES A TU LADO DEBIDO A MALENTENDIDOS QUE SE HAN VENIDO PRESENTADO. TEN CUIDADO CON ESPERAR DEMASIADO DE QUIEN TU SABES NO PUEDE OFRECERTE MUCHO, DÍAS GRISES EN LOS CUALES ESTARÁS MUY MELANCÓLICO AL RECORDAR A PERSONAS DE TU PASADO QUE FUERON MUY IMPORTANTES EN TU VIDA. CUIDADO CON CAMBIO EN LOS DINEROS, NO GASTES DINERO QUE NO TIENES EN CUESTIONES QUE NO NECESITAS. TE VAS A REENCONTRAR CON AMISTADES QUE TENÍAS TIEMPO DE NO VER Y HASTA HARÁN UNA REUNIÓN EN LA CUAL SE LA PASARÁN DE LO MEJOR AL RECORDAR VIEJOS TIEMPOS. ES MOMENTO QUE LE DES VUELTA A LA PÁGINA, YA DOLIÓ DEMASIADO Y NO VALE LA PENA SEGUIR COMIENDO LA MISMA MIERCOLES DE SIEMPRE. DESPRÉNDETE DE TODAS ESAS PERSONAS QUE TE HACEN SENTIR MAL O CAUSAN CONFLICTOS.

SAGITARIO

RECIBIRÁS VISITA DE PERSONAS DE TU PASADO. NO TE DEJES MANIPULAR E INFLUENCIAR POR PERSONAS DEL SEXO FEMENINO QUE QUERRÁN DOMINARTE O METERTE SUS CRUDAS IDEAS EN TU CABEZA. NUNCA PERMITAS QUE LAS PERSONAS QUE TE RODEAN TE LASTIMEN, YA DOLIÓ MUCHO EN TU PASADO, ES MOMENTO DE LEVANTARTE CON MÁS FUERZA Y ENFRENTAR EL MUNDO CON TU MEJOR CARA. TE ENTERAS DE UN EMBARAZO DENTRO DE LA FAMILIA Y HAY MUCHAS POSIBILIDADES DE COMENZAR A PLANEAR UN VIAJE MUY PERRO, DEBES DE PONERTE AL 100 EN LA DIETA PARA QUE LUZCAS TREMENDO CUERPAZO CRIMINAL. HAY PERSONAS A LAS CUALES LES MOLESTA TU FELICIDAD Y TU BRILLO Y BUSCARÁN LA MÁS MÍNIMA OPORTUNIDAD DE DAÑARTE DE LA PEOR MANERA. NO CUENTES TUS PLANES Y PROYECTOS PORQUE HAY PERSONAS QUE SOLO ESTAN VIENDO TUS MOVIMIENTOS PARA ARRUINARTE CADA UNO DE TUS PLANES. TE ENTERAS DE ROMPIMIENTO DE RELACIÓN DE AMISTADES CERCANAS A CAUSA DE INFIDELIDAD.

ESCORPION

TU CARÁCTER TAN DURO Y FUERTE SUELE ASUSTAR A QUIENES TE RODEAN, NO LO CAMBIES POR NADIE, QUIEN TE QUIERA TE TENDRÁ QUE ACEPTAR TAL Y COMO ERES Y QUIEN NO QUE LE RUMBE A LA FREGADA. VIENE LA LLEGADA DE UN DINERO EXTRA QUE TE VA A AYUDAR EN DEUDAS QUE TENÍAS PENDIENTES. NO PONGAS TU CORAZÓN EN CHAROLA DE PLATA A QUIEN SOLO SABE COMER EN DESECHABLES, ES MOMENTO QUE SEAS MÁS PERRA QUE DE COSTUMBRE PARA QUE DE ESTE MODO NADIE PUEDA PASARSE DE LISTO CON TU VIDA. ES MOMENTO DE PENSAR UN POCO MÁS EN TI ANTES QUE EN LOS DEMÁS, DE COMENZAR A CUMPLIR CADA SUEÑO Y META QUE TIENES EN ESTA VIDA, RECUERDA QUE LA VIDA ES CORTA Y SE VA EN UN APAGÓN, DISFRUTA LO QUE TIENES Y VIVE CADA DÍA COMO SI FUERA EL ÚLTIMO MOMENTO. NO ES MOMENTO DE REPROCHES NI DE CULPAR A NADIE DE LOS ERRORES QUE HAS COMETIDO, ES MOMENTO DE ENFRENTAR CADA UNA DE TUS RESPONSABILIDADES Y QUE SEA LO QUE TENGA QUE SER. CUIDADO CON GOLPES Y CAÍDAS QUE ESTARÁN A LA ORDEN DEL DÍA.

LIBRA

VIENEN DÍAS MUY GRISES EN LOS CUALES RECORDARÁS A UNA PERSONA DE TU PASADO QUE SIGNIFICÓ MUCHO EN TU VIDA, DESPRÉNDETE, YA DOLIÓ DEMASIADO Y NO ES MOMENTOS DE SEGUIR AHÍ. CAMBIOS DE ÚLTIMO MOMENTO EN EL AMOR PUES SI TIENES PAREJA COMENZARÁS A DUDAR MUCHO DE ELLA PUES HABRÁ SEÑALES QUE TE INDICARÁN QUE ALGO ESTÁ SUCEDIENDO. DEJA DE VICTIMIZARTE Y TOMA EL TORO POR LOS CUERNOS, LA VIDA ES ASÍ Y ES LO QUE TE TOCÓ VIVIR SI ALGO NO TE GUSTA HAZ LO QUE ESTÉ EN TUS MANOS PARA CAMBIARLO. NUNCA DUDES DE LA CAPACIDAD QUE TIENES PARA LOGRAR LO QUE TE DE TU FREGADA GANA, RECUERDA LO QUE TE HA COSTADO LLEGAR HASTA DONDE ESTAS, NO PERMITAS QUE NADIE TRATE DE PASAR POR ALTO TUS REGLAS Y NECESIDADES. DEBES APRENDER A CONTROLAR UN POCO MÁS TU CARÁCTER PUES SIN DARTE CUENTA HAS LASTIMADO A PERSONAS QUE NI LA DEBEN NI LA TEMEN. CUIDADO CON UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO LA CUAL PODRPIA METERTE EN CHISMES EN EL TRABAJO O HASTA EN TU CASA. SE COMENZARÁ A PLANEAR UN VIAJE DE ÚLTIMO MOMENTO Y SERÁ CON FAMILIA Y AMISTADES.

VIRGO

DATE LA OPORTUNIDAD DE MEJORAR TU AMOR PROPIO PARA QUE DE ESTA MANERA NADIE TE LASTIME NUNCA MÁS, ÚLTIMAMENTE TE HAS OLVIDADO TANTO TE TI Y LE HAS DADO MÁS VALOR A PERSONAS QUE REALMENTE NO LO TIENEN. TU MENDIGO CARÁCTER NO TE AYUDA EN NADA, DEBES CUIDAR MUCHO EL ENTORNO QUE TE RODEA PARA QUE NO LASTIMES A LAS PERSONAS QUE EN VERDAD SIGNIFICAN MUCHO PARA TI, ES PROBABLE QUE TODO ESO QUE PENSABAS DE ALGUIEN RESULTE CIERTO, TE VA A DOLER EN EL ALMA, PERO ES MEJOR QUE LAS COSAS PASEN DE ESA MANERA PARA QUE NO TE VEAS AFECTADO. VIENEN MOMENTOS MUY BUENOS PARA TU VIDA, PERO DEBES ENTENDER QUE TODO ESTA VIDA TIENE UN PRECIO, LUCHA Y DA LO QUE TENGAS QUE DAR PARA LOGRAR TU OBJETIVO. TEN MUCHO CUIDADO CON EL ENTORNO EN EL QUE TE DESENVUELVES PUES HAY MUCHAS PERSONAS QUE ESTÁN BUSCANDO AFECTAR CON CRÍTICAS Y MALOS COMENTARIOS. SI ESE TRABAJO QUE TIENES NO TE GUSTA NO SIGAS AHÍ, RECUERDA QUE LA VIDA ES CORTA COMO PARA TRABAJAR EN ALGO QUE TE DISGUSTA O TE CAUSA ESTRÉS Y ANSIEDAD. VIENEN MOVIMIENTOS EN TU ECONOMÍA LOS CUALES TE DEJARÁN MUY BUENAS GANANCIAS QUE DEBERÁS DE APROVECHAR DE LA MEJOR MANERA E INVERTIR EN ALGO QUE TE DEJE.

LEO

PERSONA DE PIEL BLANCA PODRÍA CAUSARTE CIERTOS CONFLICTOS POR ANDAR REGANDO INFORMACIÓN QUE LE CONFIASTE. LA VIDA ES MUY CORTA PARA ANDAR CON LAMENTACIONES ABSURDAS. CUIDA LO QUE COMES Y DISFRUTA MÁS DE LOS PEQUEÑOS PLACERES DE LA VIDA. ES MOMENTO QUE VEAS HACIA ADELANTE Y NO AL PASADO ESO YA FUE Y DOLIÓ EN SU MOMENTO. ES MOMENTO DE PONER TODA LA CARNE EN EL ASADOR E IR POR TUS METAS Y OBJETIVOS, NO TE DEJES MANIPULAR POR QUIENES NO TE OFRECEN NADA PARA SER FELIZ. VIENEN DÍAS DE MUCHOS CAMBIOS, UN FIN DE SEMANA EN EL CUAL ESTARÁS MUY PENSATIVO, TE AFECTA TU PASADO Y TE PREOCUPA MUCHO TU FUTURO, PERO UNA COSA ES CIERTO TE HAS OLVIDADO DE TU PRESENTE QUE ES LO QUE TIENES HOY EN DÍA SEGURO. CUIDADO CON AMORES DE UNA NOCHE LOS CUALES PODRÍAN LLENARTE EL CORAZÓN POR UNAS HORAS, PERO DESPUES DESAPARECERÁN Y SOLO TE CAUSARÁ TRISTEZA Y DOLOR. APRENDE A DARTE EL VALOR QUE MERECES COMO PERSONA Y ANTES DE QUERER SOLUCIONARLE LA VIDA A LAS DEMÁS PERSONAS SOLUCIONARTE PRIMERO LA TUYA.

CÁNCER

DEBES CUIDAR UN POCO MÁS TU ECONOMÍA PUES ESTÁS GASTANDO DINERO QUE NO TIENES EN CUESTIONES QUE NO NECESITAS. HAY UNA AMISTAD TUYA QUE REQUIERE MUCHO DE TU APOYO DEBIDO A UNA SEPARACIÓN QUE ESTÁ VIVIENDO EN ESTOS MOMENTOS DE SU VIDA. VIENE UNA ETAPA DURA Y COMPLICADA EN EL ÁREA ECONÓMICA, VAS A SALIR ADELANTE, PERO SE REQUIERE QUE LE PONGAS MUCHAS GANAS A TODO LO QUE EMPRENDAS, HAY DÍAS EN LOS CUALES NO TE HAYAS O NO SABES QUÉ HACER CON TU VIDA, MEDITA UN POCO SOBRE QUÉ ES LO QUE QUIERES Y NECESITAS PARA SER FELIZ Y CON BASE EN ESO VE TRAS TU OBJETIVO. NO PRETENDAS CAMBIAR A LAS PERSONAS, RECUERDA QUE EL CAMBIO COMIENZA POR TI MISMO. CUIDADO CON TRAICIONES EN CASO DE TENER UNA RELACIÓN PORQUE ESTARÁN A LA ORDEN DEL DÍA. NO TE DEJES LLEVAR POR CHISMES DENTRO DE LA FAMILIA SINO LO VIERON TUS OJOS NO EXISTE. VAS A TRAER MUCHA SUERTE EN JUEGOS DE AZAR Y EN NÚMEROS CON TERMINACIÓN 4, 8 Y 9 APROVECHALO. SUEÑOS PREMONITORIOS QUE TE INDICARÁN SITUACIONES QUE ESTÁN POR SUCEDER Y QUE PODRÍAN PREOCUPARTE O QUITARTE EL SUEÑO.

GÉMINIS

VIENEN DÍAS EN LOS CUALES PENSARÁS MUCHO EN UN NEGOCIO QUE HAS TENIDO EN MENTE, PERO DEBES ESPERAR UN POCO PARA ESTABLECERLO PUES LOS TIEMPOS NO SON LOS ADECUADOS. ESTAS EN UNA ETAPA COMPLICADA NO SOLO ECONÓMICAMENTE SINO TAMBIÉN SENTIMENTAL Y LABORALMENTE, DEBES DE TENER UN POQUITO DE PAZ Y TRANQUILIDAD Y MEDIR UN POCO TUS PALABRAS ANTES DE DECIR O EXPRESAR ALGO QUE NO ESTAS SINTIENDO EN REALIDAD. PROBLEMAS EN EL TRABAJO CON MUJER CABELLO NEGRO PODRÍAN OCACIONAR UN POCO DE ESTRÉS Y ANSIEDAD INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE ESTA MUJER HAGA DEBES DE TENER TRANQUILIDAD PUES NO PODRÁ LOGRAR SU OBJETIVO. CUIDATE DE GOLPES O CAÍDAS QUE ESTARÁN A LA ORDEN DEL DÍA, ASÍ COMO DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS. HAY UNA PERSONA CERCANA A TI QUE PODRÍA ENFERMAR EN CUALQUIER MOMENTO DEBERÁ DE CUIDAR SU SALUD O HACERSE ESTUDIOS PARA EVITAR COMPLICACIONES A FUTURO. NO TE DEJES LLEVAR POR CHISMES PORQUE HAY PERSONAS QUE HAN ESTADO HABLANDO MAL DE TI Y BUSCARÁN LA MANERA DE PERJUDICARTE.

TAURO

ES PROBABLE QUE TE ENTERES DEL FALLECIMIENTO DE UN CONOCIDO, DÍAS EN LOS CUALES TENDRÁS QUE TRABAJAR MÁS DURO PARA ESTABILIZAR TU ECONOMÍA. NUNCA DUDES DE TU CAPACIDAD DE LOGRAR LO QUE TE PROPONES, VIENEN DÍAS DE MUCHAS OPORTUNIDADES LABORALES, CAMBIO DE IMAGEN Y VIAJE QUE SE VA A CONCRETAR, NO TEMAS A LO QUE ERES Y PUEDES LOGRAR. NO PIERDES NADA CON DECIR LO QUE SIENTES, RECUERDA QUE SI TE LO GUARDAS TARDE O TEMPRANO ESO SE TRANSFORMA EN ENFERMEDADES Y ESTRÉS QUE AL FINAL TERMINA DAÑANDO MÁS DE LO NORMAL. ES MOMENTO DE APRENDER DE LOS ERRORES PARA NO VOLVER A COMETERLOS, DE CONFIAR EN TI Y DE IR POR ESO QUE MUEVE TU MUNDO Y TU VIDA. HAY AMISTADES TUYAS QUE NO ESTÁN SIENDO SINCERAS Y QUE BUSCARÁN LA MANERA DE AFECTAR DE MUCHAS MANERAS, NO HAGAS CASO Y NO LAS TOMES EN CUENTA. CUIDADO CON AMORES DE UNA NOCHE LO CUALES PODRÍAN ENTRAR A TU VIDA DE MANERA SORPRESIVA Y QUEDARSE AHÍ, SERÁ COMPLICADO SACARLOS. HAY DÍAS EN LOS QUE NO SIENTES ÁNIMOS DE HACER NADA, CAES EN CUESTIONES DEPRESIVAS Y SIENTES CANSANCIO ESO SE DEBE A QUE HAY MALAS ENERGÍAS QUE TE RODEAN Y MUCHAS DE ELLAS VIENEN DE PERSONAS QUE HAS METIDO A TU CASA, HAZ UNA LIMPIA CON PALO SANTO Y QUEMA CÁSCARAS DE AJO Y CANELA PARA RENOVAR LAS ENERGÍAS.

ARIES

VIENEN DÍAS EN LOS CUALES EL AMOR FLORECERÁ DE MUCHAS MANERAS, SI TIENES PAREJA UNA CENA O SALIDA PODRÍA AYUDARLOS A REVIVIR ESA LLAMA DEL AMOR Y MEJORAR LA RELACIÓN. NO PERMITAS QUE SITUACIONES POR LAS QUE HAS PASADO TE DEPRIMAN O TE HAGAN NO CREER EN TUS SUEÑOS, SIGUE LUCHANDO Y POCO A POCO LOGRARÁS CONSOLIDAR TODO LO QUE QUIERES Y HAS DESEADO. TE VAS A DESPRENDER DE TODO ESO QUE HA DOLIDO TANTO Y TE A AFECTADO TANTO LA EXISTENCIA, DATE LA OPORTUNIDAD DE CREER MÁS EN TI, NUNCA DUDES DE QUIEN ERES Y DE LO QUE PUEDES CONSEGUIR, EL AMOR TE VA A DAR GRANDES LECCIONES QUE TE DEJARÁN MARCADO PARA TODA TU VIDA Y SINO APRENDES DE ELLAS TE LAS REPETIRÁ. NO DEJES QUE NADIE ARRUINE TUS SUEÑOS Y TUS METAS, ESTÁ EN TI CONSEGUIR CUANTO TE PROPONGAS ASÍ QUE NO TE DETENGAS MÁS POR NADIE. VIENE DINERO EN PUERTA QUE DEBERÁS DE APROVECHAR PARA PAGAR DEUDAS Y CUBRIR GASTOS SORPRESA. NO TE DEJES LLEVAR POR EL ENOJO PORQUE LAS COSAS PODRÍAN TERMINAR DE LA PEOR MANERA, DEBES APRENDER A CONTROLARTE O VAS A PERDER LA CABEZA. HAY UNA AMISTAD QUE VA A SALIR CON SU DOMINGO 7 Y EN PRÓXIMOS DÍAS SABRÁS DE QUIÉN SE TRATA. NO TRATES DE APARENTAR ALGO QUE NO ERES POR COMPLACER A PERSONAS QUE NO TE SUMAN Y SOLO TE RESTAN.