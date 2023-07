Encontraron a hispano con pistola en mano y su novia muerta con un balazo en el pecho; discutían una presunta infidelidad 

HOUSTON – Un hombre que ha sido acusado por el asesinato de su novia permanece en la cárcel después de que un juez le entabló fianza.

Santiago Vallejo Jr., de 39 años, enfrentá cargos por asesinato después de ser arrestado por el tiroteo mortal que ocurrió este jueves pasado en la calle Sandra. La fianza de Vallejo Jr. fue fijada en $250,000.

Según la Policía de Houston, Vallejo Jr. supuestamente baleó de muerte a su novia durante una fuerte discusión. Investigadores dijeron que Vallejo Jr. habían estado juntos por menos de un mes y que estaban planeando mudarse a una nueva casa.

Court records revealed new details about the man accused of killing his girlfriend in northeast Houston earlier this week. https://t.co/739KBaOr0Y — KHOU 11 News Houston (@KHOU) July 22, 2023

Cuando oficiales respondieron al tiroteo, encontraron a la novia del sospechoso cubierta en sangre en el exterior de una residencia. La víctima fue pronunciada muerta en la escena con un impacto de bala en el pecho, según documentos de la corte.

El sospechoso presuntamente fue encontrado con sangre en su cuerpo y en posesión de una pistola. La Policía dijo que Vallejo Jr. les confesó haber baleado de muerte a su novia después de una discusión sobre una presunta infidelidad.

El hijo de la víctima les dijo a investigadores que escuchó el balazo, pero que no fue testigo del tiroteo.

Vallejo Jr. tiene una audiencia programada en corte este lunes.

The woman’s son also heard the shooting but didn’t witness it, according to HPD.

Vallejo is due back in court on Monday.