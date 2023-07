Horóscopo: qué será de tu semana del 24 al 29 de julio de 2023

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: No siga dando vueltas ni en su cabeza ni en su corazón sobre gente del pasado. Defienda su actual entusiasmo de los viejos fantasmas.

DINERO: Bien laboralmente aunque agobiado. Deberá defender su posición y tomar decisiones difíciles. Será reconocido.

CLAVE DE LA SEMANA: No se deje llevar por lo que dicen quienes no lo valoran.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: La supervivencia agota el noventa por ciento de su energía y apenas si conservará un resto para los suyos. Con mil responsabilidades.

DINERO: Habrá gente que busca perjudicarlo. Si tiene competidores peligrosos deberá cuidarse las espaldas.

CLAVE DE LA SEMANA: Céntrese. Deje de resolver los problemas de todos.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Feliz renovación en la pareja. Dejen atrás los celos. Momento de romance y encuentro profundo, aunque también de mucha posesividad.

DINERO: Tendrá que trabajar el doble, pero con la misma ganancia de siempre. Buena estrella en exámenes y trabajos escritos.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Perdió su oportunidad? Pronto tendrá una chance.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Complicado con la familia y las amistades. Aunque habrá un acuerdo inesperado de pareja que ayuda. Lo pondrán en un aprieto por lealtad.

DINERO: Se sabrá abrir paso incluso en un medio hostil. Dificultades que vencerá a fuerza de actitud y perseverancia.

CLAVE DE LA SEMANA: A no bajar los brazos. Proyecte hoy para concretar mañana.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Venus sigue en su signo. Un sentimiento que crece a marcha vertiginosa. En lucha contra viejos prejuicios, no permita que lo asusten.

DINERO: Hará el balance de sus últimos logros. Esta semana será perfecta para un cambio paulatino pero profundo.

CLAVE DE LA SEMANA: Las palabras sobran. Demuestre con hechos su lealtad.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: El destino lo pondrá ante una persona magnética y misteriosa. Tal vez sea su mitad.

DINERO: Elija bien entre las múltiples ofertas que recibe. Aunque el esfuerzo sea importante, también la recompensa lo será.

CLAVE DE LA SEMANA: Ocúpese de responder en las luchas de poder.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Decisiones terminantes que ayudan a no quedar fijado a una relación tóxica. Corte por lo sano si el vínculo no da para más. Equilibrio.

DINERO: De cada diez negocios que proyecte sólo algunos serán redituables: elija bien y le irá cada día mejor.

CLAVE DE LA SEMANA: Demuestre su amor y ambos tocarán el cielo con las manos.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Con la esperanza de un amor que renazca, rebosante de vitalidad. Equilibrio entre la pasión y el compañerismo si está en pareja.

DINERO: Supere las pruebas del día a día con una actitud ganadora. Si se lo propone, tendrá éxito en aquello que emprenda.

CLAVE DE LA SEMANA: No sea indulgente con los demás ni consigo mismo.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: A conectarse con el mundo porque serán tiempos de satisfacciones a nivel social. El respeto triunfa. Conversaciones de familia.

DINERO: Sucesivos traslados por negocios. No se resista, mejor disfrute de la buena suerte que lo acompaña.

CLAVE DE LA SEMANA: Si busca aprobación… que sea de los mejores.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Atender puentes con el mundo porque serán tiempos de satisfacciones a nivel social. En breve los hechos se sucederán a gran velocidad.

DINERO: Acepte con humildad las críticas de sus superiores. Le demostrarán plena confianza y lo apoyarán si antes confía.

CLAVE DE LA SEMANA: Permítase soñar y nada resultará imposible.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Excelente período para afianzar una amistad o un romance de larga duración. Todavía está a tiempo de reconciliarse con su pasado.

DINERO: Le costará un poco tomar decisiones cuando las opciones sean muchas. Trate de no dejar nada librado al azar.

CLAVE DE LA SEMANA: A cuidarse de dar opiniones que puedan ofender.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: En breve tendrá su gran oportunidad. Venus pasa de signo y cambia todo.

DINERO: Mejora gracias a sus ganas de superarse. Si tratan de perjudicarlo no se haga el distraído, enfrente el problema.

CLAVE DE LA SEMANA: Valore las coincidencias en vez de los desacuerdos.

Por Kirón

