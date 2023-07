Chris Christie asegura que personajes como Tim Scott temen hablar mal de Donald Trump

A Chris Christie no le tiembla la voz para señalar de los errores en que pudo haber incurrido Donald Trump en los últimos, pues además tiene claro que debe hacerlo para que los votantes entiendan porqué no es una buena idea regresarlo a la Casa Blanca, también está convencido que el político neoyorquino debe responder por sus actos.

Sin embargo, en la disputa que tiene junto con otros aspirantes para lograr la candidatura republicana reconoce estar decepcionado de sus adversarios quienes al parecer temen hablar mal del expresidente.

Durante una entrevista concedida a la cadena Fox puso como ejemplo al senador afroamericano Tim Scott del miedo que les provoca el magnate de 77 años.

Y a decir verdad, Christie no da crédito a sus declaraciones donde exculpa a Trump de los disturbios ocurridos en 2021 en el Capitolio, los cuales le costaron la vida a cuatro personas.

“El 6 de enero fue un día oscuro para nuestra nación. Hago responsables de sus acciones a las personas que irrumpieron en el Capitolio con mala voluntad en sus corazones, destruyendo propiedades. No responsabilizo al expresidente, que no se presentó en el Capitolio y amenazó mi vida. Sólo puedo responsabilizar a las mismas personas que amenazaron mi vida y el expresidente no amenazó mi vida”, señaló Scott hace unos días durante una entrevista que le realizó WMUR-TV en New Hampshire.

Al respecto, Chris Christie tacha de absurdas las palabras del senador de quien dijo esperaba más.

“Tim dijo que Donald Trump no es responsable de lo que sucedió el 6 de enero. Es ridículo. Estoy decepcionado con él. Si es penalmente responsable o no es algo que los tribunales decidirán y el fiscal especial decidirá y él tendrá plena capacidad para defenderse”, señaló.

Christie reconoce que esperaba una posición distinta de Tim Scott al hablar del aspirante mejor posicionado de los republicanos. (Drew Angerer/Getty Images)

En este sentido, el exgobernador de Nueva Jersey advirtió que él si tendrá el valor para encarar a Trump para decirle todo lo que piensa acerca de su persona.

“La gente ya está cansada en esta carrera, es toda esta gente: buenos hombres como Tim Scott que tienen miedo de decir la verdad sobre Donald Trump. Estoy en esta carrera porque alguien tiene que hacerlo”, expresó.

Christie además le mandó un mensaje al expresidente para que acepté el reto de debatir con él.

“Voy a hablar sobre Donald Trump y su historial, ya sea que esté en el escenario o no. Entonces, mi sugerencia para él es que suba al escenario”, concluyó.

