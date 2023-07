¿Sebastián Yatra predijo ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía? ¡Así fue la dura confesión que hizo! | VIDEO

Este martes 25 de julio, millones de usuarios en redes sociales recibieron la noticia sobre la ruptura amorosa y de compromiso de la cantante Rosalía y el también cantante de reggaetón Rauw Alejandro, quien presuntamente engañó a la famosa intérprete de “Saoko” con una modelo y bailarina.

Al respecto, se sabe que el cantante de “Desenfocao” le fue infiel a la cantante con la modelo Valeria Duque quien lo visitó en uno de sus conciertos el pasado 4 de junio para luego pasar con él a backstage e incluso hospedarse presuntamente en el mismo hotel; ante ello, Rosalía compartió fotografías con la descripción: “no puedes tapar el sol con un dedo”.

Hasta el momento ninguno de los dos cantantes se ha pronunciado al respecto de manera oficial, sin embargo, existen distintas “señales” que dio la famosa española días antes de que se diera a conocer esta historia a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la siguen más de 26 millones de personas alrededor del mundo.

Desde el pasado 24 de junio, la cantante de “Diablo” posteó un fragmento de la exitosa película “Tacones lejanos” de Pedro Almodóvar en donde suena de fondo la canción “Piensa en mi”; también resonó una publicación en su perfil el 16 de julio donde aparece llorando con una descripción breve pero contundente: “días de todo”, lo cual empezó a resonar entre sus miles de fans.

Sebastián Yatra opinó sobre la relación

Pero ahora circula un video en donde se filtró una fuerte declaración del famoso cantante Sebastián Yatra quien dijo que Rauw Alejandro nunca quiso a Rosalía, hecho que conmocionó a miles de usuarios y seguidores de los tres famosos.

En el video filtrado se ve cómo Yatra está en una plática con una mujer mientras cenaban, y dentro de esta conversación, él le dijo que el cantante puertorriqueño nunca quiso a Rosalía.

“Ni Camilo ni Rauw están enamorados…yo me he dado cuenta en todos estos años que he trabajado en esta empresa”, declaró al respecto el famoso quien mencionó también el romance del cantante Camilo con Evaluna, hija de Ricardo Montaner.

