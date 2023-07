Singapur ejecutará a la primera mujer en casi 20 años, condenadas por tráfico de drogas

Singapur ha anunciado que ahorcará a dos personas condenadas por tráfico de drogas esta semana, entre ellas una mujer, la primera en ser ejecutada en el país en casi 20 años, informaron grupos de defensa de derechos humanos.

La organización singapurense Transformative Justice Collective (TJC) indicó que un hombre de 56 años, condenado por traficar con 50 gramos de heroína, será ahorcado el miércoles en la prisión de Changi.

We have confirmed that two executions will be carried out in #Singapore this week, on Wednesday (26 July) and Friday (28 July), including the first known execution of a woman in around 20 years.

— Transformative Justice Collective (@tjc_singapore) July 23, 2023