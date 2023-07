Sergio Mayer en la mira por polémicas declaraciones sobre Wendy Guevara

Sergio Mayer es uno de los elementos más importantes en ‘La Casa de los Famosos México’, al ser el estratega encargado de la arrasadora victoria del Team Infierno. No obstante, parece que ya empezó a jugar sus cartas de forma individual y eso no ha sentado muy bien entre los seguidores del reality show.

Apenas la semana pasada fue criticado por supuestamente intentar poner en contra de Nicola Porcella al resto del Team Infieno y ahora causaron gran polémica las palabras con las que se expresó sobre Wendy Guevara, quien es otra de las grandes favoritas para ganar.

¿Pues no que el #TeamInfierno era quien hacia el contenido de #LaCasaDeLosFamososMx?



Sergio Mayer y Poncho de Nigris no soportan que Wendy Guevara sea la protagonista pic.twitter.com/kNg5bZIq6d — Cultura Pop (@RCulturaPop) July 26, 2023

Todo comenzó en una charla que el actor sostuvo con Poncho de Nigris, Jorge Losa y Nicola sobre el poder que tiene cada uno en redes sociales, comparando cuántos seguidores tiene cada uno de ellos y en un punto se refirieron a la integrante de ‘Las Perdidas’.

“A ver, yo no la conocía, todo mundo habla del poder de Wendy. ¿Cuál es el poder de Wendy?”, mencionó el apodado como “Tata” y agregó que si fuera una competencia de generar contenido él no habría aceptado participar.

“Si a mí me dicen que voy a competir contra una influencer que tiene toda una red de seguidores que van a apoyarla, pues yo no le entro. Yo no entré a competir para generar contenido, si me hubieran dicho: ‘vas a entrar a la casa, y el que genere mejor contenido va a ganar’, pues yo no le entro”, exclamó.

Por otra parte el empresario regiomontano se refirió a que tal vez Wendy sea la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’. “Yo también tengo muchos seguidores en redes sociales, muchos. O sea, tengo 10 millones en TikTok y 4 en Instagram ahora. Pero creo que es el momento del primer trans”, declaró.

Ante esto, nuevamente el actor se quejó de que si es ese el caso habría preferido no ser parte del reality show. “Es la primer trans, pero vuelvo a lo mismo. Si a mí me dicen ‘Es que queremos aprovecharlos a todos para lanzar a la primer trans’, pues no me utilices a mí”, señaló el exintegrante de Solo Para Mujeres.

En redes ambos fueron tachados de estar celosos de la popularidad de Wendy Guevara y estas palabras se sumaron a las quejas que ya tienen algunos internautas sobre la forma en la que Mayer se expresa de sus compañeros.

