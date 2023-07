Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de julio de 2023

PISCIS

La intuición y la sensibilidad están a flor de piel para Piscis estos últimos días del mes. Escucha a tu corazón y conecta con tus emociones. Es un buen momento para la introspección y el crecimiento personal. Confía en ti mismo, tienes un mundo de posibilidades. Aguas puedes lastimar a quien solo quieres. A veces te atontas mucho, quien te quiera te querrá de tiempo completo y no a ratos. Amistad comenzará a sentir cosas bellas por ti. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad en el cual podrías aflojarle las nachas, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. Ya no finjas amor, sino lo sientes, manda eso a la tiznada, recuerda que tu tiempo vale oro aprovéchalo con quien si te mueve el asunto. En trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en problemas y tu dedícate hacer tus cosas.

ACUARIO

La originalidad y la creatividad son tu sello personal estos últimos días del mes, Acuario. Abraza tu individualidad y comparte tus ideas con el mundo. Sé abierto a nuevas amistades y colaboraciones, pueden traer grandes oportunidades. Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia. Se te va a cuajar el engrudo bien gacho si sigues comiendo como si nunca lo hubieras hecho antes, cuida más tu alimentación y come más verduras y frutas pues podrías tener tus defensas bajas. Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo. No te permitas caer nuevamente, eres fuerte pero algunas veces te debilita la mala energía de otras personas.

CAPRICORNIO

La ambición y la determinación son tus aliados estos últimos días del mes, Capricornio. Trabaja duro para alcanzar tus objetivos y no te desanimes ante los obstáculos. Mantén tus metas claras y administra tu tiempo sabiamente. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes. La comunicación y respeto siempre será la clave para fortificar su amors. A medida que pase el tiempo lograrás comprender el por qué las cosas no funcionaron y que muchas veces es mejor estar solo que con alguien que te llenaba de reproches y mediocridades y media. Cuídate de caídas y contar secretos de amistades, podrías meterte en un problema muy grande.

SAGITARIO

La aventura y la exploración son tu lema estos últimos días del mes, Sagitario. Es un buen momento para aprender, viajar y ampliar tus horizontes. No te aferres demasiado a la rutina, permite que la vida te sorprenda. Confía en tu intuición, te llevará lejos. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha amolado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras, pero ten presente que nada está escrito y las cosas cambian constantemente. El verdadero rostro de las personas lo conocerás cuando te quedas sin nada, no dejes en tu vida a quien solo te busca cuando tienes algo que ofrecer. Si tienes pareja ye esta ha estado distante, es momento de llegar acuerdos, no dudes tanto de su amor él o ella te quieren, solo que algunas veces ni tú te aguantas. Momentos increíbles se aproximan, tu pasado está sanando muy rápido y eso se debe a que has aceptado muchas cosas que pasaron. No te recrimines nada y aprende aceptar lo que el universo pone en tu vida

ESCORPION

La pasión y la intensidad de Escorpio estarán en su punto máximo. Aprovecha esta energía para transformar aspectos de tu vida que necesiten cambio. Evita los celos y la obsesión, enfoca esa fuerza en proyectos personales significativos. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos, no canses a tu pareja atosigándola o quitándole su libertad porque no va a tardar en hartarse. Ten presente que no es que no haya alguien diseñado para ti, el problema está en que desconfías tanto del que cuando lo tienes enfrente no sabes aprovecharlo y disfrutarlo por estar pensando en qué momento te podría traicionar. Aguas con tu trabajo pues hay un ambiente algo tenso por chismes y malentendidos, tu dedícate a lo tuyo y que el mundo ruede

LIBRA

Libra, la armonía y el equilibrio son fundamentales para ti estos últimos días del mes. Presta atención a tus relaciones personales, busca la comprensión y evita conflictos innecesarios. Es un buen momento para tomar decisiones importantes con calma y sabiduría. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil. Si estas en plan de solterón o solterona recuerda que no tienes por qué dar explicaciones. Antes de andar de cusco o cusca aprende a verte bien y no ser tan exigente. Entre más sigas insistiendo y humillándote por quien no te quiere a su lado o solo te llena de reproches más seguirás ahí aferrándote, recuerda que algunas veces entre más mal nos traten más seguimos ahí y cuando aprendemos a mandarlos a la fregada es cuando regresan rogando tu atención pues bien que les hace falta.

VIRGO

Estos últimos días del mes, Virgo, te encuentras en tu elemento organizativo y analítico. Aprovecha esta habilidad para planificar y llevar a cabo tus proyectos. No te exijas demasiado, recuerda que todos cometemos errores. Equilibra tu vida con momentos de relajación. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a veces te montas en tu orgullo y no hay quién te baje de ahí, aprende a perdonar pues al no hacerlo te arriesgas que cuando lo requieras sea a ti quien no te perdonen o no te den segundas oportunidades. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Cambios muy perros en tu estado de ánimo y como no, eres muy de que en días eres una perita en dulce y otros te transformas en el mismo demonio, cuida más esa parte pues podrías herir a personas que son muy importantes para ti.

LEO

La confianza y el carisma de Leo serán irresistibles estos últimos días del mes. Disfruta de la atención que recibirás, pero recuerda ser generoso con los demás. Utiliza tu creatividad para resolver problemas y alcanzar tus metas. ¡El escenario es tuyo, brilla! Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que la caricia siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo. No permitas que la monotonía o rutina arruinen lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. Recuerda que si te lo propones puedes a-completar para tus gastos solo es cuestión que te sepas organizar de manera correcta. No es momento de cambios de ultimo momento en los dineros porque eso te va a traer problemas. Cuidado con problemas de salud que se podrían presentar en cualquier momento y te van ocasionar ciertos problemas.

CÁNCER

Cáncer, tus emociones estarán a flor de piel estos últimos días del mes. Es importante que te enfoques en el autocuidado y en mantener un equilibrio emocional. Aprovecha tu intuición para tomar decisiones sabias. Con el apoyo de tus seres queridos, superarás cualquier obstáculo. No temas a cambios en el área del trabajo pues un cambio en los dineros no te vendría nada mal, no hagas algo que no te gusta o solo te la pasarás quejándote, mejor busca algo que te ayude a crecer y mejorar profesional y económicamente, recuerda que no naciste para pasar necesidades. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera. No te dejes llevar por el enojo porque en estos días podrías salir de tus casillas a causa de un chisme en el que te meterán.

GÉMINIS

La mente curiosa de Géminis estará en su apogeo estos últimos días del mes. Es un buen momento para aprender algo nuevo o viajar. Sin embargo, evita la indecisión y mantén la concentración en tus responsabilidades. Comunica tus ideas de manera clara y encontrarás apoyo. Las relaciones son un compromiso, sino estas dispuesto o dispuesta a dejar gustos y cuestiones de gente soltera mejor no te comprometas o no prometas algo que estas lejos de cumplir. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. No es momento de confiar en personas que están llegando a tu vida porque te llevarás muchas sorpresas y podrían venir perdidas y chismes.

TAURO

La estabilidad es tu clave estos últimos días del mes, Tauro. Disfruta de la comodidad de tus relaciones y cuida tus recursos. Tu paciencia será recompensada, aunque a veces te cueste mantenerla. Mantén tus metas claras y avanza con paso firme. Si tienes una relación, cuida mucho el tacto que tienes con él o ella pues cambias de humor muy repentinamente y eso destantea a tu pareja, a veces piensa en mandarte bien lejos, pero hay cosas muy positivas y valiosas en ti, en la intimidad logras dejar bien cenada a tu pareja, no necesitas mucho para enamorar a alguien. Cambios en la casilla del dinero, andarás modo pobre, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suele gastar en tonterías y media que no necesitas.

ARIES

Eres una fuerza imparable, Aries. Estos últimos días del mes, tu energía estará en su punto máximo. Enfoca esa determinación hacia tus metas y verás resultados asombrosos. Ten cuidado de no ser demasiado impulsivo, respira antes de actuar. ¡Vas a brillar! Si tienes una relación tu lengua suelta podría complicar las cosas, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, los celos y malos pensamientos sobre tu pareja podrían meterte dudas que lejos de beneficiarte podrían amargar tu día. Una caída o golpe en estos días podría ponerte de malas. Hay posibilidades de conocer a una persona que te va a enseñar la verdadera razón de la vida, ten cuidado con aceptar proyectos de los cuales tienes dudas pues estas en una etapa en la cual serás muy persuasivo o persuasiva y puedes darte cuenta cuando algo no resultará del todo.