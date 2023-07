Eugenio Derbez se burla de la aparición de Victoria Ruffo en silla de ruedas | VIDEO

Eugenio Derbez ha dado de qué hablar después de su más reciente encuentro con la prensa en el que no dudaron en hacerle preguntas sobre Victoria Ruffo y él, aunque aseguró que no quiere “abrir polémicas” nuevamente, terminó burlándose de la aparición que hizo hace unos días su ex en silla de ruedas en un Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los periodistas le preguntaron sobre si estaría dispuesto a invitar a Ruffo a ser parte del elenco de su serie ‘De viaje con los Derbez’, luego de que ella hace unos meses se mostrara abierta a participar en algún episodio.

El creador de ‘La Familia P.Luche’ dejó saber que ese tema lo ha conversado con la producción de su serie y no descarta que se llegue a dar la posibilidad.

“Ya veremos si su capítulo tiene rating (de Victoria Ruffo). Yo feliz de invitarla, alguna vez hablamos de una reunión con las mamás (de sus hijos), se platicó, pero no a fondo, ni hemos hablado con ellas”, contó ante las cámaras de ‘Sale el Sol’.

Asimismo, al ser consultado sobre invitar a la madre de su hijo José Eduardo a ‘De viaje con los Derbez’ le traería problemas con su actual esposa, Alessandro Rosado, él detalló que tal vez el problema no sería ella.

“Ella es bastante abierta y tranquila, por ella no habría problema. Creo que el principal problema sería ‘Vicky’, pero si ya aceptó, está bien”, respondió Derbez a los medios de comunicación mexicanos.

Se mofa del episodio de Victoria Ruffo en silla de ruedas

Hace unos días, Victoria fue captada por la prensa en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en silla de ruedas, hecho causó alarma en sus fans. Sobre este tema le preguntaron a Eugenio, quien luego de decir que “no quería polémica”, terminó soltando unas chispas para armarla.

“Hagan su trabajo. Verifiquen si de verdad… yo también podría decir que me siento mal. Revisen Instagram y vean cuántos bailes se aventura en el foro y luego en el aeropuerto dice que se siente mal”, dijo entre risas y gestos de dudas que hicieron reír también a los reporteros.

A Derbez también qué opina de que su ex lo llamara “rey cucaracho” y confesó que no sabía bien de qué trataba ese apodo, pero aseguró que ella y él limaron asperezas hace tiempo atrás.

“Voy a investigar de qué se trata. Pero yo ya hice las paces con ella, no hemos hablado, pero ya cada quien enterramos el asunto por José Eduardo”, sentenció.

