Erik ‘Terrible’ Morales sobre Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo: “No tiene mucho sentido”

Erik ‘Terrible’ Morales dio su opinión sobre la pelea entre los campeones indiscutidos Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo, donde se pondrán en juego los títulos del mexicano el 30 de septiembre en Las Vegas, y expresó que el duelo no tiene mucho sentido para él.

En declaraciones a la prensa en los Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Terrible Morales indicó que puede estar equivocado sobre lo que piensa de la pelea y que le sorprendió que Charlo subiera dos categorías para enfrentar a Canelo Álvarez porque no tiene nada que perder, pero sí mucho que ganar.

“Sí la voy a ver, voy a ver qué pasa, pero en realidad es una pelea que no tiene mucho sentido. Pareciera que no tiene mucho sentido, por lo menos para mí no alcanzo a ver, a lo mejor estoy equivocado”, dijo.

Jermell Charlo buscará convertirse en campeón indiscutido de dos categorías de peso. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

“A todos nos sorprendió, ¿no? Creo que la pelea era contra el hermano de 160 libras (…) Creo que Charlo puede ganar todo y perder nada o realmente ¿qué puede perder? Tiene la oportunidad de ser campeón mundial dos divisiones arriba. Mal que bien de los dos hermanos este es el mejor portado, el más dedicado al boxeo. El 160 como que no está muy metido, tiene dos años sin pelear, tiene muchos negativos también”, expresó.

Lo que dice Terrible Morales sobre Jermell Charlo es cierto porque podría pasar a la historia si vence a Canelo Álvarez, ya que se convertiría, al igual que sus compatriotas Terence Crawford y Claressa Shields, como los únicos boxeadores en ser campeones indiscutidos en dos categorías de peso: en 154 y 168 libras. Pero, si pierde podría volver a la división donde es el rey.

En cambio, Canelo Álvarez de ganar solo sumaría una victoria más a su récord como boxeador, pero de ser derrotado ante un boxeador como Charlo, que no ha enfrentado a grandes oponentes, la hipótesis de que su carrera está llegando a su fin tomaría más fuerza.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, viene de vencer a John Ryder el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear a Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Sigue leyendo:

· Jermell Charlo habló por primera vez sobre su pelea con Canelo Álvarez: “He estado preparándome para esto”

· Jermell Charlo asegura que su mano no será un problema para la pelea con Canelo Álvarez: “Estará lista”

· Boxeador que enfrentó a Canelo Álvarez y Jermell Charlo predice quién podría ganar la pelea de indiscutidos