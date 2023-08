Tras ataque a Moscú, ahora se debate ¿Es legítimo que Ucrania ataque a Rusia?

Mientras el ejército ruso sigue atacando objetivos civiles en Ucrania de forma masiva e incesante con misiles y aviones no tripulados, en Alemania se debate si Ucrania puede o debe luchar contra objetivos en Rusiay cómo hacerlo. Ello se debe a la declaración del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de que la guerra está volviendo gradualmente a Rusia. El fin de semana, dos drones causaron daños en Moscú. Zelenski declaró que los ataques contra objetivos militares y centros simbólicos rusos eran un “proceso inevitable, natural y absolutamente justo”. El martes por la noche se produjo otro ataque con drones contra Moscú.

¿Puede Ucrania atacar objetivos en territorio ruso?

Según el derecho internacional de guerra, el Estado atacado tiene derecho a defenderse. “Dadas las circunstancias del ataque ruso más allá de su frontera, Ucrania tiene derecho a defenderse”, explica el profesor de Derecho estadounidense y ex diplomático David Scheffer, que enseña en la Universidad de Arizona, en el estado de Washington. “Ese derecho incluye ataques militares en territorio ruso para disuadir, prevenir o detener actos agresivos”. Estos ataques también pueden tener lugar en el interior del país y no se limitan al frente inmediato. Los ataques contra civiles no están permitidos por el “derecho internacional de guerra”. Por supuesto, también están permitidos los ataques a territorios ocupados por Rusia, como la península de Crimea, que pertenece legalmente a Ucrania. Del mismo modo, los ataques a la armada rusa en el Mar Negro están amparados por el derecho internacional.

¿Con qué armas puede Ucrania atacar objetivos en Rusia?

En principio, está permitido el uso de todas las armas apropiadas, drones, misiles, aviones, misiles de crucero. Sin embargo, existen acuerdos políticos entre los dirigentes ucranianos y los Estados aliados para no utilizar armas de fabricación occidental en ataques en el interior de Rusia. Los miembros de la OTAN temen que Rusia pueda utilizar el uso de armas de fabricación occidental como pretexto para una mayor escalada de la guerra.

El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Mark Milley, declaró en mayo que existía un claro entendimiento de que las armas procedentes de Estados Unidos no se utilizarían en territorio ruso. “Esta es una guerra ucraniana. No es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. No es una guerra entre la OTAN y Rusia. Es una guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos apoyando y equipando, ayudando, asesorando y entrenando. Pero no es un conflicto directo con Rusia”, afirmó.

¿Qué importancia tiene que los Estados occidentales sean o no “parte beligerante”?

Rusia ya considera participantes en la guerra a muchos países de la OTAN que suministran armas a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ya dijo en Moscú hace más de un año sobre los partidarios de Ucrania: “Son Estados enemigos. Porque lo que están haciendo es la guerra”. Los políticos rusos siguen amenazando con que Rusia podría verse obligada a utilizar armas nucleares para defenderse de Occidente. Los líderes rusos podrían escalar aún más y atacar a los proveedores de armas y partidarios de Ucrania. Esto sería una extensión de la guerra de agresión contra Ucrania, ilegal según el derecho internacional y condenada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Occidente quiere evitar este escenario a toda costa.

