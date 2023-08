Patricio Levy rompe el silencio y cuenta cómo fueron los últimos días de Talina Fernández

“Querían revivirla, pero no lo permití” fue una de las primeras declaraciones de Patricio Levy a la revista ‘TVyNovelas’, un mes después de la muerte de su madre Talina Fernández, a causa de leucemia. El presentador reveló cómo fueron los últimos días en la vida de “La Dama del Buen Decir” y también habló sobre su testamento.

Pato contó que cuando su madre comenzó a sentirse mal, acudieron con un hematólogo quien dio el diagnóstico de que tenía mielosis displásica, pero reveló que no quiso decírselo a su madre y únicamente le mencionaron que tenía una anemia aguda. “Sí estaba muy avanzada, viviría un año ocho meses, máximo”, explicó.

A pesar de que fue tratada la enfermedad avanzó muy rápido hasta convertirse en leucemia y ya no pudieron hacer nada. “En tres semanas se convirtió en algo complicadísimo. Estuvo internada desde el sábado y se murió el miércoles”.

El conductor también recordó que en la mañana del miércoles 28 de junio recibió una llamada de los médicos, quienes fueron muy honestos con él y le explicaron que muy probablemente Talina Fernández no pasara la noche.

“Agradezco al médico que no le diera rodeos a eso, que me lo dijera como era. Ahí decidí llamar a todos los hijos de Mariana para que fueran a despedirse, pero en el fondo pensé que mi mamá no se iba a morir”, expresó.

También mencionó que pudieron haberla operado para quitarle el dolor de estómago, pero que eso sólo habría prolongado su vida aproximadamente una semana más, por lo que decidieron rechazar esa propuesta.

Además, contó que pidió que no la revivieran si sufría un ataque cardíaco, pues en alguna ocasión hablaron sobre esa hipotética situación en el programa de radio que ambos conducían y “La Dama del Buen Decir” le expresó ese deseo.

“Me preguntaron que si mi mamá sufría un ataque cardiaco podrían revivirla, y les dije que no, ella no quería”, contó y agregó: “Me decía que si veía que ya no había nada, pues estaría tranquila y que no sufriría más, y si en una de esas había un paraíso y volvía a ver a Mariana otra vez, habría valido la pena”.

Los hijos de Mariana Levy sí recibirán parte de la herencia de Talina Fernández

Por otra parte, también habló de la situación testamentaria de su madre y aseguró que una semana antes de su fallecimiento él le recomendó que hiciera unos arreglos para que todo fuera muy claro, particularmente con la situación de los hijos de Mariana Levy.

“Una semana antes de que muriera mi mamá le dije ‘Ándale, faltó arreglar ciertos pedacitos del testamento para que todo mundo quedara con las cosas como deben de ser’, y una semana antes de que mi mami muriera fuimos con nuestro notario, arreglamos el testamento, todo mundo tiene lo que le toca, no va a haber pelea en absoluto, todo mundo quedó cubierto”, expuso.

Además, dio los nombres de quiénes son los únicos herederos de Talina, “únicamente somos mi hermano Coco, mis tres sobrinos, los hijos de Mariana, o sea, María, Paula y José Emilio, y yo”.

