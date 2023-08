Estudiante del Este de Los Ángeles demuestra que sí se puede y llega a Yale

Contra todos los pronósticos y adversidades, la estudiante del Este de Los Ángeles, Aimee Perales fue seleccionada para iniciar su carrera profesional en una de las universidades más prestigiosas del país, Yale, con lo que deja un precedente a los jóvenes de su comunidad: ¡Sí se puede!

Graduada con honores de la Garfield High School, la estudiante aplicó a 21 universidades del país, y fue aceptada en la mayoría, pero se decidió por Yale, universidad élite que este 2023 solo tuvo una admisión del 4.35 por ciento de las solicitudes y sigue procesos de selección basados en el desarrollo y conocimiento del aspirante.

Perales, hija de los inmigrantes mexicanos Gabriela Rico y Víctor Perales, se esforzó por cumplir con todos los requisitos que exige esa universidad a base de sacrificios personales y familiares.

“Me siento más empoderada, todos los obstáculos fueron superados. Los pronósticos de los que no creían en mi fueron revertidos. Las cosas negativas por las que atravesé me hicieron más fuerte”, expresó.

Lo que le molesta a la estudiante, dijo, es que los residentes del área de Los Ángeles siguen siendo estereotipados.

“Otros grupos étnicos piensan que los latinos que vivimos en el Este de Los Ángeles no somos capaces de ir a la universidad o conseguir buenos empleos, pero es tiempo de demostrar lo contrario y decir ‘sí se puede!’”, exclamó.

En vez de sentirse estereotipada, Aimee decidió empoderarse y accionar para sobresalir.

“Creo que voy por buen camino. Estoy muy motivada. La opinión que existe contra mí comunidad me fortalece. Esta es mi manera de levantar la voz de una comunidad siempre estereotipada”, dijo la joven.

La estudiante también es testigo del estrés de sus papás por llegar a fin de mes y pagar la renta, cuentas y comida para cuatro hijos.

“Mi familia no es holgada financieramente. Las cosas se ponen muy difíciles. Durante la pandemia fue aún más difícil llevar la comida a la mesa. Pero con buena actitud, unión de muéganos y mucho amor, salimos adelante. Mis padres hacen lo mejor, o más, de lo que pueden”, dijo.

Aimee prepara maletas con nuevos sueños y aspiraciones para cursar su carrera profesional.

“Para mí es un orgullo muy grande porque Yale tiene un proceso de admisión muy selectivo. No solo tienes que estar en el cuadro de honor y mostrar excelencia académica, sino que también tienes qué encontrar algo que te haga destacar de la multitud para que seas aceptado”.

“Y súper contenta por mi y mis papás porque logré ser seleccionada. Es mi sueño desde chiquita. Siempre escuche de esa escuela por parte de mis maestros. Desde el primer año de mi preparatoria estuve buscando las mejores escuelas”, expresó.

Otra sorpresa para Aimee, fue recibir una beca de 50 mil dólares de parte de Edison.

“Es otra bendición para mí, me ayudará mucho para pagar parte de mis estudios, yo sé que no es suficiente para pagar mi carrera, pero contaré con apoyo de mi familia. Todos seguiremos haciendo sacrificios porque mi proyecto es el proyecto de toda mi familia y mis triunfos son los triunfos de mi familia”, destacó la estudiante

Perales dijo que entre todas las universidades por las que fue aceptada, la de Yale es la adecuada porque es una de las mejores en las ramas de ingeniería.

“Y como yo quiero estudiar ingeniería mecánica. Para mí, Yale es la mejor opción”, comentó con una extensa sonrisa.

La madre de la estudiante no puede ocultar el orgullo que les provoca por los éxitos de la segunda de sus cuatro hijos.

“Estoy muy orgullosa de sus logros académicos. Soy testigo de todos sus esfuerzos y sacrificios, se merece todo lo bueno que está viviendo, son los frutos”, expresó. “Pero también me da mucha felicidad que mi hija sea un gran ejemplo para nuestra comunidad, lo que demuestra que todos los chicos de este lugar lo pueden lograr, mi hija es un ejemplo.

“Es hora que levantemos la voz de nuestra comunidad, es hora demostrar que podemos lograrlo y de que otras comunidades dejen de vernos por encima”, agregó. “Mi hija es ejemplo de que los latinos podemos llegarj lejos, y más, subrayar que si se puede como mujer y como latina. Estamos viendo que ¡sí se puede!”.



Fruto del esfuerzo

La estudiante contó que para lograr cristalizar su sueño no uso ninguna varita mágica, sino fue a base de mucho esfuerzo, constancia y sacrificios.

¿Cuál fue tu mayor sacrificio para lograr ser aceptada en Yale?

No salir a divertirme y de no participar en muchos festejos familiares. Durante mis vacaciones y veranos me la pasaba estudiando o preparando mis ensayos para enviar a los colegios. No tuve la oportunidad de salir mucho. Ese fue mi sacrificio, pero creo que fue una buena elección porque ahora estoy aquí. Logré entrar a Yale.

¿Cómo y cuándo te llegó la noticia de que Yale se seleccionó?

La grata noticia me llegó de sorpresa el 30 de marzo pasado. En el momento que abrí las notificaciones que me enviaron los colegios reuní a mis papás. Quería que compartieran conmigo las buenas o malas noticias. Pero todo fue positivo gracias a Dios. La última notificación que abrí fue la de Yale, y cuando vimos la pantalla que se puso azul y salieron los Bulldogs y decía: “Felicidades! Fuiste aceptada por Yale”.

Grité de alegría. Me dio mucho orgullo porque todos los esfuerzos que hice los últimos cuatro años valieron la pena. Me dio mucho mas gusto y orgullo por mis papás, a quienes tenía a mi lado. Ellos vieron todo lo que he enfrentado y ellos dándome ánimos, apoyo, sufriendo a mi lado a la espera de las buenas noticias. Han estado a mi lado llevándome a conseguir mis sueños.

¿Qué carrera vas a elegir?

Me voy a especializar en ingeniería porque me llama la atención la medicina y los misterios del Universo. Estoy entre ingeniería mecánica para trabajar en la NASA o irme por el lado de medicina. Pero me inclino más poringeniería mecánica.

¿Dónde te visualizas trabajar?

En la NASA Me gustaría mucho construir aparatos para realizar estudios en el espacio porque todavía no sabemos mucho del espacio y hay mucho que hacer. Me gustaría explorar más en el espacio.

¿Qué te gustaría descubrir en el espacio?

Quiero aprender más de lo que es dark matters, que es lo que afecta la separación de los planetas. Es lo que el hombre quiere seguir investigando, por eso me gustaría contribuir a encontrar una respuesta a todo eso.

¿Cómo surgió tu inquietud por saber más del espacio?

Estuve en un programa de CalTech y platiqué con personas que han trabajado con la NASA. Un tema que tratamos fue sobre dark matters (materia oscura). Me dijeron que todavía están estudiando lo que es, y yo me mire en esos zapatos y me dije: »Yo quiero estudiar eso, yo quiero saber sobre Dark Matter y el por qué está afectando a los planetas».

¿Ya conociste la Universidad?

Sí. Me gustó mucho la experiencia. Pero no solo conocí el edificio de la universidad donde voy a estudiar, sino que conocí todos los edificios y, ¡están espectaculares! Parecen iglesias, pero no lo son.

También conocí muchos niños que van a estar en la clase 2027 conmigo, es muy bonito empezar a conocerlos. Todo me gusto. Tuve la oportunidad de saborear la comida de las cafeterías y es espectacular, muy rica.

Mi papá me llevó a conocer la universidad, fue una experiencia maravillosa. En mi segundo día en la universidad me dije: “Ya me veo como estudiante de Yale”.

¿Cómo te preparas para mudarte a la universidad?

Poco a poquito. Estoy seleccionando la ropa que me voy a llevar. Además, estoy investigando que otros programas tiene la Universidad y estoy en contacto con otras chicas estudiantes que quieren ser ingenieras.

¿Qué te gustaría decirle a los estudiantes latinos de tu comunidad?

Lo que mi mamá todo el tiempo me dice ¡echándole ganas! Que con ganas todo es posible. Que sean estudiosos, constantes y disciplinados y que busquen apoyos en sus escuelas para que logren sus metas y sueños.

También quiero representar a todas las latinas de Los Ángeles porque somos poquitas latinas que seguimos la ingeniería y quiero decirles que si podemos cursar estas carreras y estamos listas de alcanzar nuestros sueños en tecnología e ingeniería. ¡Si se puede!

¿Cómo ha sido la ayuda y apoyo de tus padres?

Ha sido muy bonito, pero también hemos tenido días mejores que otros. Mis papás me apoyaron moral, física y económicamente con lo que podían.

Me llevaban a muchas partes, a mis competencias de decathlon, a mis prácticas, a las carreras de Students Run LA, a un grupo que ayuda a los niños a entrenar para el Maratón de Los Ángeles. Mis papás me han apoyado desde que nací, pero durante los últimos cuatro años mucho mas porque han sido los mas difíciles académicamente y tuve muchas actividades. Los traía para allá y para acá. Siempre han estado a mi lado. Soy muy afortunada de tenerlos y que me apoyaran en este proceso.

¿Qué ha sido lo mas fácil?

Fue navegar en el sistema para someter las aplicaciones porque tuve apoyo de mi escuela con el programa Collage Match, de mis maestros, amigos y familia y de toda la comunidad del Este de Los Ángeles.

¿Cuáles son los consejos que más recuerdas de tus papis?

Desde chiquita, mi papá me llevaba a la escuela en bicicleta y me decía: “estudia, estudia y sigue estudiando”. Y eso es lo que he hecho.

Mi mama siempre me dice: “¡Échale ganas! !Si puedes porque sí se puede!” Esas palabras me han inspirado mucho.

También me dice que como latinos debemos echarle ganas, no al 100, sino al 200 por ciento más porque otros grupos étnicos piensan que los latinos no somos capaces de terminar la High School, menos la universidad y mucho menos estudiar carreras de ingeniería o tecnología.