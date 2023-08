Los “flotadores de cuello” Otteroo para bebés siguen a la venta, a pesar de las graves lesiones y la muerte de un niño

Los expertos en seguridad de Consumer Reports recomiendan a los padres que dejen de usar el Otteroo; la empresa se niega a retirarlo.

Los flotadores inflables de cuello para bebés se comercializan para bebés de tan solo dos semanas.

El “flotador de cuello” Otteroo es un aro inflable que, según su fabricante, mantiene suavemente la cabeza del bebé fuera del agua en la bañera o la piscina, para que pueda dar patadas, girar y jugar. La más pequeña de las 2 versiones se comercializa para bebés de 2 semanas, mientras que la más grande está pensada para niños de hasta 35 libras. Los productos se describen como perfectos para el baño o la piscina, así como para el tipo de terapia acuática de la que podrían beneficiarse los bebés con necesidades especiales.

Pero esta popular línea de productos – Otteroo afirma haber vendido 430,000 de sus flotadores de cuello desde que salieron al mercado hace unos 10 años – se ha visto implicada en múltiples lesiones y en la muerte de al menos un bebé. Y a pesar de las advertencias de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) sobre la inseguridad de estos productos, siguen a la venta.

En una declaración pública de junio de 2022 en la que advertía contra el uso del producto, la Administración de Alimentos y Medicamentos, que regula los dispositivos médicos, afirmó que los flotadores de cuello para bebés podían provocar distensiones o lesiones cervicales, sobre todo en bebés con necesidades especiales. La agencia señaló que algunos flotadores de cuello para bebés se comercializaban “para su uso como herramienta de terapia acuática” sin la aprobación de la agencia, aunque no nombraba específicamente a Otteroo.

Después de 5 meses, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor aumentó la presión y señaló directamente a Otteroo. En una declaración pública, la agencia dijo que un bebé de 6 meses se había ahogado en Maine en 2020 después de deslizarse a través del agujero del cuello de un Otteroo, según un informe de incidentes, y que un bebé de 3 meses había resultado gravemente herido en Nueva York en 2022 en una situación similar.

En total, la CPSC afirmó haber recibido 68 informes de incidentes desde que el Otteroo salió al mercado, todos ellos relacionados con bebés que tuvieron que ser rescatados por sus cuidadores. (Algunos de esos informes se referían a la primera versión de Otteroo lanzada en 2014, que la empresa retiró voluntariamente del mercado en 2015). Muchos de los bebés en los informes de incidentes disponibles públicamente de la agencia se recuperaron inmediatamente y no tuvieron lesiones duraderas; otros requirieron visitas al hospital, reanimación cardiopulmonar o incluso intubación, según los informes.

La agencia dijo que Otteroo no había cumplido con sus peticiones de iniciar una retirada aceptable de sus productos actuales y advirtió a los consumidores que dejaran de usarlos.

Otteroo no se rinde

La fundadora de Otteroo, Tiffany Chiu, niega que sus productos sean inseguros y que no es necesario de retirarlos del mercado.

En respuesta a las preguntas de CR, Chiu calificó la muerte en Maine de “desgarradora”, pero dijo que había “muchos detalles turbios” implicados, y que parecía que el bebé que se ahogó había sido dejado solo en una bañera. Además, señaló que “que un bebé se resbale en el agua no solo es posible con Otteroo; los bebés pueden resbalarse de los asientos de baño, de las manos de los padres, etc., pero mientras los padres estén con ellos y atentos, no se produce ningún daño”.

También dijo que el etiquetado del producto advierte suficientemente a los padres sobre el riesgo, y en respuesta a la declaración de la FDA en junio de 2022, la empresa aumentó el número de advertencias que los clientes ven al comprar o usar el Otteroo. Antes de comprar un Otteroo en el sitio web de la empresa, los clientes deben hacer clic en “Acepto” para demostrar que entienden los peligros del producto y, más adelante en el proceso, marcar una casilla que dice “Estaré al alcance de la mano de mi bebé con el Otteroo en todo momento”.

Chiu explicó a CR que la empresa se ha reunido varias veces con la FDA para tratar de registrar los flotadores de cuello como productos sanitarios, y ha facilitado a la agencia 3 estudios que, según ella, demuestran que, de hecho, no suponen ningún riesgo de distensión o lesión en el cuello. Dice que la empresa suele recibir noticias de terapeutas pediátricos que antes utilizaban Otteroos en sesiones de terapia acuática y quieren saber “si la FDA ha entrado en razón”.

“También oímos a padres de bebés con necesidades especiales que nos cuentan cómo nuestro producto es una de las únicas cosas que alegran a su bebé, porque el tiempo que pasan sus hijos con el Otteroo en el agua es a menudo el único momento en que pueden experimentar la capacidad de moverse libremente y experimentar la normalidad”, dijo Chiu.

La FDA comunicó a CR que mantenía su recomendación de que los consumidores no usaran flotadores de cuello para bebés y que informaría al público si se disponía de nueva información. La CPSC dijo que ” sostiene que todos los modelos del aro de flotación Otteroo plantean un riesgo significativo de lesiones y muerte, y que los padres deben dejar de usarlos inmediatamente”.

Los expertos en seguridad de CR dicen que los padres no deberían usar Otteroos

“El uso de estos productos puede provocar la muerte o lesiones graves”, afirma Ashita Kapoor, directora asociada de seguridad de productos de CR. “Si experimenta algún incidente durante el uso de este producto, notifíquelo a la CPSC“.

Oriene Shin, asesora política de CR, reprocha a Otteroo que piense que las advertencias de sus productos harán todo el trabajo para evitar que los bebés se lastimen.

“No se puede confiar en las advertencias”, afirma. “Las advertencias no eximen a una empresa de la obligación de crear un producto seguro. Estos productos no son seguros, no pueden hacerse seguros con advertencias, y no deberían existir. Especialmente para los recién nacidos”.

Los flotadores de cuello para bebés Otteroo siguen a la venta a través del sitio web de la empresa. Según un comunicado de prensa de la CPSC sobre el retiro anterior en 2015, los Otteroos se vendieron una vez a través de Amazon y Zulily, pero ya no están a la venta allí. Amazon dijo a CR que la categoría de productos “flotadores inflables para niños” se considera peligrosa y está específicamente prohibida su venta. Zulily no respondió a una solicitud de comentarios.

Desde el comunicado de prensa de la CPSC del otoño pasado, la agencia ha recibido al menos 6 informes más de incidentes de bebés que se deslizaron repentinamente a través de sus Otteroos al agua. La mayoría de estos bebés no resultaron heridos, pero un niño de 9 meses que cayó al agua en diciembre de 2022 necesitó reanimación cardiopulmonar y hospitalización, según los informes de los incidentes.

El último incidente, notificado el 6 de julio, afectó a un niño de 7 semanas que, según el informe, dejó de respirar brevemente porque un Otteroo parcialmente desinflado le presionaba el cuello; cuando sus padres lo sacaron del Otteroo, volvió a respirar.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.