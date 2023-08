‘Limpiar el plomo de Exide debe ser prioridad federal’

Mark López era solo un niño cuando se animó a participar en una campaña informativa. Fue la primera vez que tocó la puerta de sus vecinos del Este de Los Ángeles para contarles que la pintura, el combustible y hasta los dulces podían contener plomo.

El pequeño jamás imaginó que años más tarde, la lucha contra este metal tóxico volvería tras la contaminación que ocasionó la planta de reciclaje de baterías Exide, en Vernon. La compañía fue acusada de liberar plomo y arsénico por años hasta llegar a la tierra y el aire de comunidades como Boyle Heights, Commerce, Bell y Maywood.

“Cuando el DTSC [Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California] evaluó las primeras 48 viviendas y encontró niveles de plomo por encima de lo permitido, me sacudió. Pensar que nuestro jardín podía tener desechos tóxicos me dio una sensación de urgencia por hacer algo”, dijo López durante el panel “La Limpieza de Exide: Barrios Contaminados”, organizado por la California Chicano News Media Association: Latino Journalists (CCNMA), y The California Endowment.

Hoy el también coordinador de la organización East Yard Communities for Environmental Justice, trabaja junto a la Universidad del Sur de California (USC) y Occidental College en el proyecto ‘Get the Lead Out’, que se enfoca en dos zonas alrededor de Exide. La primera incluye viviendas que ya se limpiaron, donde -según indica- se han encontrado niveles de plomo más altos de los que habían antes.

“Cuando vamos, los residentes nos enseñan áreas que no se tocaron o nos dicen: ‘Aquí solo echó poca tierra”‘, expresó López.

La segunda zona consiste en hogares que están fuera del área de prioridad de la limpieza, que es de 1.7 millas alrededor de Exide. “Aquí muchos saben de Exide, creen que la compañía contaminó solo en Vernon y no en su área, pero al hacer pruebas hemos encontrado casas con altos niveles de plomo. Entonces, hay que seguir dando información sobre lo que es vivir cerca a Exide y cómo reducir la exposición al plomo”, agrega López.

Exide cerró en 2015, luego de comprobarse que los niveles de plomo en el suelo de algunas viviendas de Boyle Heights y en el Este de LA estaban por encima de las 80 partes por millón permitidas. La empresa se declaró en bancarrota en 2020 cuando ya se habían identificado al menos 10,000 propiedades con el suelo contaminado con plomo; hasta el momento solo se han limpiado 4,794 propiedades, según el DTSC.

Por su parte, Karina Macías, representante de la oficina de la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, dijo que hace poco viajaron a Washington D.C., para impulsar que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) designe el área de Exide como un Superfund site; esto quiere decir que se le dé a la zona afectada prioridad nacional, lo que permitiría al DTSC obtener acceso a más recursos y conocimientos técnicos para revertir la situación más rápido.

Macías, quien también nació y creció en el Este de LA, indicó que la supervisora Solís logró que el Departamento de Salud Pública aumente la cantidad de servicios de análisis de sangre para detectar plomo, lanzó un programa de casas libres de plomo —que elimina de las vivienda la pintura y otros materiales con este material tóxico– y ha visitado las casas que se estaban limpiando como una forma de aumentar conciencia entre los líderes.

“En el proceso de aumentar los puntos de contacto con la comunidad, hemos oído que hay inquilinos que se mudan a una vivienda y los dueños no les informan que van a ser parte de una limpieza o que podrían estar viviendo en una propiedad que no es saludable para ellos. Tenemos que arreglar eso. Presionamos para que DTSC analice cómo podemos exigir legalmente que estos proveedores de vivienda divulguen esa información a los nuevos inquilinos”, expresa Macías.

Agrega que también es necesaria la presencia de la comunidad en el área para crear confianza. La oficina de la supervisora tuvo un proyecto piloto de ‘promotores’, donde se contrató a señores del vecindario que fueron educados sobre los impactos del plomo en la salud. Luego de ello, salieron junto a las autoridades del DTSC a platicar con los afectados y se lograron 50 ‘acuerdos de acceso’; es decir, que los propietarios aceptaron la limpieza en sus casas.

De acuerdo a Macías, las casas se han estado limpiando por orden de prioridad, lo que quiere decir, una por aquí y otra por allá. Lo que se busca ahora es hacerlo cuadra por cuadra.

“Para eso necesitamos mensajeros [promotores] que expliquen los beneficios e impactos a los propietarios y den su permiso para limpiar”, dice Macías, quien hace hincapié en la necesidad de materiales impresos fáciles de comprender en español y procedimientos menos complicados.

“Las personas que viven en esa área están en la calle todo el día trabajando. No ayuda en nada enviarles papeles complicados para llenar y pedirles que manden correos electrónicos para su caso”.

Falta información

El panel se llevó a cabo en la Iglesia Católica de la Resurrección en Boyle Heights, donde el monseñor John Moretta —quien ha luchado de la mano con la comunidad por justicia en los vecindarios afectados– formó parte del diálogo.

“Hace años no estaba enterado de la contaminación ni de los riesgos que existían para la salud… Yo iba a la planta y hasta trataba de conseguir empleo ahí para gente de la comunidad”, cuenta.

Fue por artículos de Los Angeles Times que se enteró de lo que ocurría y dice que le ocasionó un verdadero ‘shock’ saber que las autoridades habían encontrado en la zona de Exide riesgos de causar cáncer.

El padre Moretta dice que lo que falta ahora es más información. “Antes teníamos un periódico local que no les podías ocultar nada porque lo encontraban y educaban a la gente. Ahora si no ves noticias no te enteras de nada”.