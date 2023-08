Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de agosto de 2023

Piscis

¡Piscis, soñador eterno! Está bien vivir en tu mundo de fantasía, pero no te pierdas en él. La realidad también necesita tu atención. Y en el amor, establece límites y no te sacrifiques en exceso. Amar a los demás está bien, pero no a expensas de ti mismo. Semana de cambios, va a cambiar la rutina a la que ya estabas bien acostumbrada va ver movimientos sentimentales que te van a desconcertar mucho, si tienes pareja va a cambiar su manera de ser contigo y posiblemente sea porque le están dando atole con el dedo por otros lados. Algunas veces te cargas un humor que nadie te aguanta, debes aprender a bajarle tres rayitas a ese carácter que tienes pues tarde o temprano constituirá un problema. No dejes que nadie te humille o te haga sentir menos de lo que vales, aprende a poner en su lugar a esa gente liosa y a quererte y respetarte y a quien no le parezca que le busque, no pienses en esa persona que te hizo daño mejor piensa en lo que vendrá para ti. Hay posibilidades de iniciar una relación o de conocer a alguien del signo de agua (Piscis, Escorpión o Cáncer) que te va mojar él asunto. Oportunidad de mejoras laborales pero si no hablas no se te dará nada, cuando debes de abrir el hocico no lo haces y cuando debes de mantener el pico callado hablas. Si tienes pareja entrarán en conflicto a causa de celos y desconfianza.

Acuario

¡Eh, Acuario! Esa mente innovadora es genial, pero ¿podrías estar un poco más presente? No todos pueden seguir tus saltos de pensamiento. Además, en el amor, sé emocional de vez en cuando. No todo tiene que ser análisis frío y lógica. Semana de muchas cosas que pensar y arreglar cuestiones pendientes, vas a empezar a definir tu situación sentimental y la realidad amorosa que estás viviendo. Aprende a recordar los bellos momentos y lo que te hizo daño mándalo bien lejos! Debes de salir de la mediocridad que te ha caracterizado estos años y aceptar tu realidad, no compliques tu vida y si tienes la posibilidad de ser feliz arriésgate que no va ver segundas ni terceras oportunidades, pon en su lugar a todas esas viejas y batos que se andan metiendo en tu vida que el día que se pongan tus zapatos que ladren mientras no lo hagan que cierren el pico. Ya lo que pasó ya pasó, déjate de cosas y aprende a vivir tu vida y deja que el pasado se lo lleve la china que no tiene porqué afectar tu presente y más si fue una situación que te deprimió mucho. Nuevo amores han de llegar entre ellos una persona de piel blanca que te enseñará grandes cosas, vendrá mediante una amistad y será mediante una red social o fiesta. Enamórate con la cabeza y después con el corazón. Deja que tu corazón te guíe. Es momento de mandar bien lejos a las personas envidiosas que solo te buscan para criticarte o para decirte verdades que tu ya conoces.

Capricornio

¡Capricornio, ambicioso por naturaleza! Sabes que estás escalando esa montaña de éxito, pero no olvides mirar hacia abajo y apreciar tus logros. La vida no es solo trabajo y responsabilidades. También necesitas tiempo para relajarte y disfrutar. Mis queridas criaturas ustedes son bien pacientes y siempre luchan por lo que quieren y no descansan para lograrlo, pero más que nada siempre van por su seguridad y quien se las dé es con quien están dispuesto a quedarse pa siempre más que nada, odian que los celen o que les controle su vida, pero no den motivos pa que lo hagan, porque bien sabemos que son bien facilones y facilonas y le dan caldo de calzón a medio mundo y cuando se les juntan ya no saben ni que hacer, vas a salir de una situación que te trae bien atontado y que tiene que ver con una amistad o familiars por conflictos o problemas que ha habido en los últimos días. Te vas enfrentar a una nueva realidad llena de amor, pero no la riegues ni te hagas que la virgen te habla si es que quieres pescar algo. Aprende a mandar bien lejos el pasado, déjalo ir porque mientras no lo hagas seguirás igual de solo y sola como hasta hoy en tu triste vida. Date la oportunidad de creer más en ti y en tu capacidad de cumplir tus metas y sueños, deja de fingir sentimientos que ya no existen y preocúpate más por verte bien y ser feliz con lo que eres y tienes.

Sagitario

¡Sagitario, aventurero sin freno! No todos pueden seguir tu ritmo de vida nómada. A veces, estar en un solo lugar puede ser sorprendentemente gratificante. Y en el amor, comprométete un poco más en lugar de correr hacia el siguiente destino emocional. Siempre lideres en todo más que nada, bien seguros y seguras de si mismo y por eso son bien fuertes, buenos y nobles siempre y se preocupan por todos los demás pero a veces si la riegan mucho porque dan más de lo que tienen que dar y no les pagan con la misma moneda mis amores, aprendan a ser mas perros para evitar que la gente los humille y los haga sentir mal, semana perra hay posibilidades de que conozcan al amor, no sean exigentes y aprendan a mirar con su corazón solo así lograran encontrar esa parte que los complemente, tal vez sea bien distinto a lo que han esperado pero de que se van a ser bien felices, si lo van hacer. Tienes grandes ángeles que te cuidan y protegen, haz sido infiel, has traicionado y mentido pero deja de culparte que todos alguna vez lo han hecho lo importante es que comiences a trabajar en lo que quieres ser y como lo conseguirás. Noticias inesperadas sobre fracaso amoroso de una amistad. Te viene una entrada de dinero que te ayudará mucho en ciertas deudas que tenías desde hace tiempo.

Escorpión

¡Escorpio, misterioso y profundo! ¿Podrías dejar de intentar leer la mente de todos? No todos tienen secretos ocultos. Y en el amor, sí, eres intenso, pero eso no significa que debas asustar a todos con tu aura de misterio. A veces, la claridad es la clave. Aléjate de personas que fuman y si tu lo haces deja de hacerlo hay problemas serios en los pulmones y gripas muy fuertes en las próximas fechas. Semana cansada y de darle muchas vueltas a la cabeza, que la gente no te diga lo que tienes que hacer ya estas bastante peluchenta pa saber que decisiones tomar, haz lo que sientas y te dicte tu corazón así si te equivocas la culpa será solo tuya, si tienes pareja necesitas mostrar tus sentimientos y mostrarle lo que es el verdadero amor pa que no salga a buscar lo que tiene contigo, no le des motivos pa que se aleje o discutan, porque eres muy de no sentirte agusto sino le estas picando el buche. Te manejas en sentimientos encontrados, aprende a dejar ir a quien ya no quiere estar contigo, manda bien lejos a esas personas y preocúpate por las personas que te andan buscando o siempre están para ti. Cuídate de 2 amigas de tez blanca, son bien traicioneras y te están calumniando bien feo, necesitas hacer recorte de personal y dejar solo a esas personas que realmente merezcan estar en tu vida.

Libra

¡Oh, Libra! Si bien es genial buscar la armonía, no tienes que complacer a todos. A veces debes decir “no” y defender tu posición. Además, en el amor, no te quedes atrapado en el drama y el coqueteo constante. Las relaciones requieren sinceridad y autenticidad, no solo una fachada bonita. Se viene una semana buena y casual te enteras de que tu ex anda divulgado tu vida por medio mundo, ni te enojes que te valga al final si habla de ti es que al menos necesita hacerlo para ser tomado en cuenta. No trates a los demás como no te gusta que te traten, recuerda que el karma vive en tu casa y que te ha afectado un buen en estos últimos años, aprende a no buscar y esperar que llegue, siempre lo mejor vendrá cuando no se espera, y si buscas puedes encontrar pura miércoles como la que ya has tenido anteriormente, no chismes tanto en el trabajo porque ya te traen en la mira, si tienes pareja, revitaliza la relación que dan hueva de que siempre con lo mismo, hay una persona que está muy cerca de tu pareja y le habla de cariño y amor y a tu pareja no le es indiferente, no permitas que pase eso, atiene bien a tu piores nada para que no salga a buscar lo que no tiene a tu lado.

Virgo

¡Virgo, por favor! Tu obsesión por los detalles está llegando a niveles alarmantes. No todos ven esos minúsculos errores que te hacen enloquecer. Relájate y permite que las cosas fluyan de vez en cuando. Y en el amor, la perfección es un mito. Aprende a abrazar los defectos de los demás y los tuyos propios. Si sabes que esa amistad no te conviene y se la pasa diciendo y haciendo cosas que te afectan que sigues haciendo ahí, manda esa disque amistad al averno y céntrate en las personas que realimente valen la pena. Viene una semana de cosas intensas hay pretendientes y de buena familia, pero el problema aquí es que solo será algo pasajero de calentura en cuento tengan lo que buscan te van a botar, aprende a no aflojar, hazte la difícil si eres vieja eso los va engreír mas y terminará enamorándolos, no confíes en tus amigos borrachos que pa lo único que te quieren es para que les pagues el pisto. Te enteras de la terminación de una relación de una amistad cercana. Si tienes pareja y han existido algunos problemas comenzarás a desaparecer solo tienes que darte la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa y decir lo que sientes. Relaciones familiares van a mejorar pero un familiar podría crear un ambiente tenso en una próxima reunión. Estrés e insomnio en estos días, estarás algo triste al terminar el día, pero es normal, no sabes que sigue, qué va pasar, o como seguir de pie.

Leo

¡Eh, Leo! No es un espectáculo de un solo hombre. Aunque te guste ser el centro de atención, el resto del mundo también existe. Además, ¿has pensado en compartir el reflector? Podrías sorprenderte gratamente. Y sí, el amor es genial, pero no se trata solo de cuántos admiradores tienes. Semana regia en la cual te vas a dar cuenta de un montonal de cosas muy perras que habías dejado pasar por alto. Vive el presente y deja de pensar en lo que harás mañana que eso ni existe, recibirás ciertas indirectas de una persona cercana a ti las cuales te van a lubricar el asunto, te andan tirando los perros bien feo, te la quieren dejar ir o tu se la quieres rempujar a alguien, empezarás a ver la luz en problemas familiares y en lo que se refiere a tu economía, si te deben dinero está por pagarte y salir ya de esas broncas. El amor toca tu puerta con mucha intensidad, conocerás a un persona bien especial y te darás cuenta porque con las y los otros que estuviste no había funcionando, pertenece al signo de agua! no compliques mas tu vida, aprende a vivir y ser feliz. Es probable que te llegue una noticia nada buena la cual te pondrá algo de mal humor. Cuida mucho tu carácter pues podrías lastimar a quien no lo merece. Es probable que en próximas fechas te lleguen noticias del extranjero o recibas un mje o inbox de una persona muy importante para ti.

Cancer

¡Cáncer, cáncer! Sé que te encanta ese caparazón protector, pero a veces necesitas asomar la cabeza. No todos son una amenaza. Y por el amor a la luna, deja de ser tan quisquilloso. El mundo no gira alrededor de tus emociones. Semana de reencuentros con personas del pasado y se espera una party marca perra que te pondrá de super buen humor, cuida tus piernas que las traes bien flácidas y nada antojables, problemas en los riñones, piernas y espalda, necesitas tomas mas agua y bajarle a los niveles de refresco que le has entrado duro. No te dejes llevar por la ira y el rencor hacia tus enemigos porque después el karma te hará que pagues las consecuencias de tus acciones. Una relación llega a su fin y será dentro de la propia familia, no des tu opinión sino te la piden. Una promesa que te hicieron hace tiempo se va cumplir en poco tiempo. Estas en una etapa de muchas mejoras, empiezas a ver la luz y tienes tipicuchal de ilusiones de tragarte al mundo, aprende a quererte más tal vez no tienes lo que quieres, pero recuerda que siempre habrá alguien que viva piors que tu. Recibirás un regalo o invitación para un evento que te podrá bien feliz, cómprate garras pa que vayas y no parezcas retrato como siempre.

Géminis

¡Oh, Géminis! Estás revoloteando como una mariposa de un lugar a otro. ¿Te das cuenta de que estar en todas partes te hace no estar en ninguna? Concéntrate, cariño. Y en el amor, cálmate con las palabras bonitas y las promesas vacías. La comunicación real va más allá de las frases cursis. No busques lo que no quieres encontrar o te llevaras grandes sorpresas, cuídate de tus amistades que son buenas pa el relajo y meterte en problemas pero no para ayudarte a salir de ellos, problemas dentro de la familia que te van a traer bien mal humorado. Perdidas de llaves o dinero en la semana. Si tienes pareja no la descuides y échale ganas a la relación, en la caricia necesitan ser mas aplicado, hay qué innovar y hacer cosas diferentes antes que se les acabe lo poco que queda de amor y pasión. Tiempos buenos, muchas mejoras en tu vida aunque el pasado retorna en próximas semanas y con ello nuevos problemas, deja de regresar siempre a lo mismo y espera que el futuro y el presente te sorprendan con nuevas cosas. Un familiar te necesitará más que nunca. Si tienes una relación, viene una situación que los hará discutir, a medida que cambien las mentiras por verdades se recuperará la confianza. Amistad podría entrometerse en lo que no le importa y ocasionar problemas o pleitos con tu pareja en caso de tener una.

Tauro

¡Ey, Tauro! ¿Podrías dejar de aferrarte a las cosas como si fueran tuyas para siempre? A veces, soltar un poco puede traerte más felicidad que quedarte aferrado. Además, en el amor, no todos tienen que cumplir con tus estándares extravagantes. Relájate y date la oportunidad de sorprenderte. Un familiar o amigo te necesita mucho en esta etapa no seas animal y no le quedes mal, ayúdalo en su necesidad y dale ese consejo que tanto requiere, recuerda que el karma nomas te anda cuidando y tanto las cosas buenas como malas que hagas se te regresaran por triplicado. Es momento de aprender de la vida y de ser más inteligente al tomar cualquier decisión. No participes en chismes que no son de tu incumbencia sino quieres meterte en problemas y hasta ganarte una buena mentada. Tienes posibilidades de crecer, vas a salir de un estancamiento y situación que no te dejaba avanzar, manda bien lejos el pasado y ocúpate de lo que está llegando, hay posibilidades de gratinar mollete. Vienen días de cambios en los cuales tu economía mejorará mucho, aprovecha la situación para emprender algún negocio o darle cuenta al dinero. Date la oportunidad de confiar y creer en ti y no permitir que nadie baje tú nivel de persona y ser humano. Si tu sabes quién eres y lo que tienes lo demás que te valga máuser.

Aries

¡A ver, Aries! Este mes tienes la energía de un toro en una tienda de porcelana. Pero no te pases de la raya, ¿eh? No todos están listos para lidiar con tus arrebatos. Canaliza esa energía en cosas que realmente valgan la pena, en lugar de crear conflictos por diversión. Te darás cuenta por fin si lo que sientes por esa persona es solo atracción y ganas de sexo o realmente lo que es amors y cariño. Le gustas mucho a alguien de tu trabajo, vecindario o escuela y no es para menos con ese cuerpatzo e instrumento que te andas cargando tienes el control de todo el ejido, pero no abuses en la comida que podrías subir de peso rápidamente, no te pases de gacha o gacho y aprende a respetar las decisiones de los y las demás, eres muy de creer que nomas tus chicharrones truenan y muchos de tus problemas son por esas cuestiones, te cuesta pedir perdón y eres vengativo o vengativa por naturaleza. Vienen muchas oportunidades en muchas áreas de la vida pero deberás de ser inteligente para no cometer errores que anteriormente cometiste. Cuidado con hablar mal de otras personas porque podrías meterte en problema por chismes y malos entendidos. Viene oportunidad de un cambio de casa o vehículo pero deberás de ser inteligente con los gastos para que al final del día no afecte tu economía.