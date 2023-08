Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de agosto de 2023

Aries

Aries, este mes necesitas enfocarte más que nunca. Deja de saltar de una idea a otra como un canguro en café. Si no pones orden en tus asuntos, te vas a enredar como lombriz en anzuelo. Hay días en los cuales no te encuentras o no sabes qué camino debes de seguir. Has pensado mucho en tu pasado y quizás eso te traiga dolores de cabeza y mortificaciones muy fuertes. Si tienes pareja y esta ha estado distante, revisa cual es la razón de eso y entenderás el porqué de muchas situaciones. Cree y confía más en ti, pues las oportunidades no se volverán a repetir en tu vida. Cuidado con amores de una noche los cuales podrían afectarte demasiado y quitarte solo tu tiempo y energía. Ten cuidado con cambios de última hora en los dineros, cuida más tu economía para que no gastes en cosas que no necesitas. Vienen días de muchos cambios en los cuales el amor comenzará a tomar forma en tu vida, si haz pasado por situaciones complicadas no te preocupes que la vida te compensará lo malo que hayas vivido. No permitas que la vida te cobre dos veces la misma factura, aprende de cada uno de tus errores para no volver a cometerlos.

Tauro

Tauro, sé que te encanta tu zona de confort, pero la vida no es un sofá mullido. Es hora de mover ese trasero y enfrentar los desafíos. Si no dejas de ser tan testarudo, te van a pasar por encima como un elefante en una tienda de porcelana. Es posible que cambies de parecer sobre la idea que tenías sobre una persona, deja que el mundo ruede y no te compliques la vida por quien no vale la pena. Cuidado con subidas de peso. Nunca trates de esperar nada de nadie porque las decepciones duelen mucho y te podrías llevar un gran golpe al ver la cruda realidad. No mendigues cariño, ni amor, ni atención si estas soltero y andas buscando una relación, no es momento para hacer eso pues solo te desprestigias y te pones de oferta ante alguien que no quiere pagar ni un peso por ti. Tú carácter de la fregada no te ayuda en nada, no toleras a nadie y cada día te vuelves más exigente en todo, sin embargo una parte de ti desearía regresar a tu pasado para evitar ciertas cuestiones. Recuerda que el que se atonta pierde, ponte trucha.

Géminis

Géminis, estás más indeciso que una abeja en un campo de flores. Deja de charlar y toma decisiones de una vez. Si sigues divagando, vas a terminar confundido como pulpo en garaje. Vienen amores importantes que te podrían poner tu mundo de cabeza, aguas con arriesgar demás. Separación o divorcio en puerta. Se cancela una salida. Una amistad te jugará chueco y podrías ser víctima de chismes. Ten cuidado con ir tan aprisa en tu vida, has dejado pasar muchas cosas y dejado de vivir momentos increíbles por quien no lo vale. Vienen días muy buenos, pero antes de todo deberás de meditar sobre las cosas que estás haciendo en tu vida, muchos cambios se aproximan y con ellos deberás de aprender de cada uno de tus errores cometidos en tu pasado para no volver a caer y cometerlos. De que te sirve ser tan perra sin con él eres bien tonta, basta de manipulaciones y de ser la oveja de la historia pudiendo ser el lobo, no es momento de hacerte la mosca muerta sino de mostrar el cobre y quien en realidad eres, si se asustan la puerta es muy ancha.

Cáncer

Cáncer, tu sensibilidad está por las nubes, pero eso no te da carta blanca para manipular a todos con tus lágrimas. Pon los pies en la tierra y enfrenta los problemas en lugar de esconderte como cangrejo asustado. Un amor del pasado retorna, será asunto superado. Movimientos en tus sueños, te vienen sueños premonitorios muy importantes. Es momento que creas más en ti y en tu poder de lograr todo lo que te propongas, aprende de cada golpe para que no te vuelva a pasar, oportunidad de negocio te vendría perfecto, aprovéchalo y empieza a poner tu micro empresa. Vienen cambios muy buenos a los cuales les deberás de poner mucha atención pues si los haces de manera correcta podrías tener algo de ganancia. No es momento de hacer nuevos amigos, sino de ponerte perra y seleccionar de los que tienes los que valen la pena, ya no estás para tonterías y traiciones de quienes te rodean siempre das más por quien no te da nada. A la fregada los sentimientos que te gobernaban y te hacían cometer puras tonterías, es momento que te pongas las pilas y comiences a ser la misma y el mismo perro que siempre fuiste, aprende a controlar más tus sentimientos o de lo contrario seguirán dañándote y haciéndote daño.

Leo

Leo, no todo gira en torno a ti, aunque quieras que así sea. Baja de esa nube de ego y presta atención a los demás. Si sigues actuando como un león hambriento de atención, te quedarás rugiendo solo en la selva. Si te vas a caer que sea porque te vas a levantar con más fuerza, ya no des segundas oportunidades ni des pie a que vuelvan a jugar contigo, el amor es incierto y en tu camino pocas veces se ha mostrado sin embargo a estas mendigas alturas de la vida ya sabes cuando alguien no es leal o tiene secretos ocultos. Cuidado con amores de una noche, no te enredes en esos problemas que bastante tienes con la vida que llevas para meterte en esos asuntos donde no solo terminarías enamorado sino también, dejado y lastimado. Nunca permitas que nadie te quite tus ganas de seguir adelante y quien lo haga quítalo de tu vida pues no merece que compartas tu tiempo con esa persona. Piensa bien la decisión que vas a tomar o podrías cometer ciertos errores que repercutirán en tu futuro. No caigas en cuestiones pasadas que solo te han dañado y mermado la existencia. Oportunidades de concretar relación o de conocer a una persona que moverá tu mundo, llévala tranquis no te ilusiones ni enamores tan rápido que puedes caer en las mismas equivocaciones.

Virgo

Virgo, la perfección no existe, así que deja de intentar controlarlo todo. Aprende a relajarte y aceptar tus imperfecciones. Si no sueltas un poco la rienda, vas a terminar más tenso que cuerda de violín. Sigue como eres, directo y sin miedo a expresar lo que sientes, pues solo así podrás poner a las personas en su lugar sin que se pasen de lanza contigo. Deja de pensar en personas que no te aportan nada, y pon tu tiempo y energía en quienes se preocupan por ti. Deja que el mundo ruede, tu vive y disfruta y sobre todo se feliz, la vida es corta pa seguir lamentándose o quejándose de algo que ya pasó o no tiene solución. El amor te dará una sorpresa y mensaje de texto o noticias inesperada de una persona importante aparecerán. Sentirás deseos de regresar el tiempo y vivir momentos que te hicieron feliz, dale vuelta a la pagina no vivas ya de eso, tienes todo para ser feliz. Aprende a vivir en soledad y a disfrutar los momentos propios. Una amistad podría ser víctima de robo o de asalto en estos días. Es momento que te prepares para nuevos aires, hay cambios muy positivos en tu vida pues la felicidad va llegar en menos de lo que te imaginas, te darás cuenta lo bello que es quererte y amarte y darte cuenta que los pequeños detalles hacen las grandes diferencias.

Libra

Libra, la búsqueda constante de equilibrio está bien, pero no te conviertas en un péndulo indeciso. Toma decisiones y mantén tu opinión. Si sigues buscando aprobación, vas a terminar balanceándote en el limbo. Vienen días algo confusos pues tus pensamientos podrían estar un poco en el pasado y en quien eras, si sigues pensando de esa manera seguirás estancado y no podrás avanzar. Algunas veces sueles tomar actitudes falsas para agradar a quien te importa. Deja de pensar mal de tu pareja, sueles traer mucho a sus ex parejas al presente, lo que no es en tu año no tiene por qué hacerte daño. Disfruta tu soltería en caso de que estés sin pareja y comete al mundo, pero con responsabilidad al cabo que no tienes porqué rendir cuentas con nadie. Cuidado con ir tan deprisa en sueños y metas, recuerda que es paso a paso para lograr tus metas y objetivos pues si te brincas escalones podrías caer y regresar desde el principio. Viaje exprés en puerta, será inesperado. No seas tan duro contigo, eres tu peor juez y debido a eso sueles dañarte demasiado. No trates de aparentar lo que no eres, sé más sincero o sincera contigo mismo.

Escorpion

Escorpio, sé que tienes secretos, pero eso no te da licencia para ser tan enigmático como un agujero negro. Aprende a confiar y a abrirte un poco. Si sigues tan cerrado, te vas a quedar solo como una araña en su tela. Hay movimientos en tu economía los cuales te van a beneficiar mucho, pero pon atención en que inviertes tu dinero. Tu carácter es fuerte y éste en algunas ocaciones llega a dañar a personas que son realmente importantes para ti. Deja que el mundo sepa quién eres, no permitas que nadie se interponga en tus planes y ve tras tus objetivos. Vienen amores muy importantes, pero ya estas arto de lidiar con amores baratos ancina que pasarás desapercibido. Dios nunca se equivoca y te van a llegar grandes sorpresas, pero llévate las cosas con calma. Se cancela viaje y hay posibilidad de cambios de domicilio tuyo o por parte de una amistad. Probabilidades de mejorar en cuestiones de los dineros, si sientes ganas de buscar a una persona de tu pasado hazlo pero cierra esos ciclos que solo te dañan y no te dejan avanzar ni conocer nuevas oportunidades.

Sagitario

Sagitario, la honestidad está bien, pero tu lengua afilada no tiene filtro. Aprende a medir tus palabras para no herir a los demás. Si sigues hablando sin pensar, te vas a quedar sin amigos como un aventurero solitario. Aprende a decir que NO. No siempre tienes que decir que si para quedar bien con las personas que te rodean, no naciste pa complacer a medio mundo. No te bajes al suelo pa ponerte el nivel de nadie, las personas son demasiado culeis y muchas veces su envidia provoca que no te puedan ver con buenos ojos. Seguirás subiendo de peso y mientras no te apliques será complicado que logres bajar. Tus pensamientos andarán por el aire y debido a eso empezarás hacer muchos planes los cuales serán buenos para tu futuro. Muchas oportunidades laborales y cambios de conducta que te llevarán por un camino más efectivo para conseguir lo que quieres y deseas. No confundas la manera de ver la vida, sé más positvo y no te detengas por nada ni nadie. Quien te quiera pagara tu precio quien no que siga su camino pero que no se quede en la puerta pues estorba a quienes estan por llegar.

Capricornio

Capricornio, entiendo que quieras llegar a la cima, pero no te conviertas en una cabra obsesionada con el trabajo. Aprende a disfrutar un poco de la vida. Si sigues escalando sin parar, vas a caer agotado como una cabra montesa. Deja que el mundo ruede y cada quien se haga responsable de sus actos. No temas a cambios en tu estilo de vida, te hace falta comer más Sano y no descuidarte tanto. Si tuviste una relación y te fue de la fregada ni pedo la vida sigue, Dios te pondrá mejor oportunidades en tu camino, solo no las descuides por hacerle caso a personas que solo te hacen sentir menos de lo que vales e importas. Momento de reflexionar, estas por entrar a tu etapa de perritzima pero que lejos de alegrarte suele causarte cierta tristeza al recordar quienes ya no están contigo, medita mucho sobre lo que has hecho y lo que no en tu vida y te entra cierto sentimentalismo el cual muchas veces te deprime demasiado. Vienen grandes cambios laborales los cuales te van a dejar dinerito pa el mayate, digo pa los gastos extras que tienes y deudas. Tu economía comenzará a mejorar mucho poco a poco y grandes sorpresas con familiares aparecerán. Estarás en un tono algo confuso en estos días, sentirás deseos de regresar al pasado y vivir situaciones que te marcaron o te hicieron feliz, aprende a soltar y dejar ir.

Acuario

Acuario, tu mente es un remolino de ideas innovadoras, pero no todas son geniales. Filtra un poco antes de soltar tus ocurrencias. Si sigues siendo tan excéntrico, te van a mirar como a un extraterrestre. Ten presente que nada en esta vida es para siempre así que disfruta lo que tienes el tiempo que se pueda y después lo que sigue. Cuidado con invertir tu dinero en cuestiones que no te dejan nada, no vale la pena gastar de más. Cuidado con lo que le cuentas a tus amistades en secreto sin darte cuenta ahí tienes un enemigo. Hay días en los cuales no tienes ganas de levantarte, el amor te va ser un mejor ser humano, si tienes pareja entrarás en una etapa de mucha maduración y entenderás que quien te quiera se quedará sin necesidad de pedírselo. Si no tienes pareja es porque no quieres, porque ligues haz tenido. No te confundas cuando te hablen con palabras de amor ni caigas tan pronto, recuerda que la gente es muy perra y por lograr sus objetivos podrían envolverte con sentimientos falsos. En la medida que luches por lo que quiere será en la medida que lo conseguirás. Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad.

Piscis

Piscis, estás nadando en un océano de emociones, pero eso no justifica que te dejes arrastrar por la corriente. Ponte firme y defiende tus límites. Si sigues flotando sin rumbo, te vas a ahogar en tus propios sentimientos. Ten presente que las oportunidades no regresan así que aprovéchalas conforme van llegando. Es posible que una amistad sufra una decepción amorosa en estos días, aprende a mostrarle tu apoyo pues podría entrar en un ciclo muy depresivo. Deja de seguir en el suelo por esa persona, es momento de ponerte de pie y tomar todas tus fuerzas para ir por el mundo conquistando cada uno de tus sueños, ya no es momento de quedarte con ganas de nada. Cuidado con el alcohol en caso de tomar pues podrías cometer una indiscreción. Tu sentido de humor y manera de ver la vida son parte indispensable para lograr el interés de las personas hacia tu persona, no confundas tus sentimientos y no sigas viviendo en el suelo ni mendigando cariño ni atención por una persona que nomas está ahí con palabras pero jamás con hechos. Viene una perdida material en puerta y la salida de dos personas de tu vida. Ponte ya las pilas, el amor se va cada día que pasa pero es por tu indiferencia, lo has tenido siempre frente a ti pero te la has pasado buscando en sitios distintos lo que ya tienes a tu lado.