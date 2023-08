Selección de México lista para enfrentar a Ghana: fechas y estadios oficialmente establecidos

Después de unas semanas convulsas tras salida de Diego Cocca, la llegada de Jaime Lozano y la consagración en la Copa Oro 2023; la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó este martes las fecha y locación de su tercer compromiso amistoso ante Ghana, como parte del último calendario futbolístico anunciado.

Por medio de un comunicado publicado en la página web y las redes sociales del Tri, la federación hizo público que con motivo del 20 aniversario del “MexTour”, todos los encuentros preparatorios serán efectuados en Estados Unidos. El duelo ante Ghana se disputará el sábado 14 de octubre en el Estadio Bank of America de Charlotte.

“La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y Soccer United Marketing (SUM) anunciaron hoy que el Estadio Bank of America de Charlotte será la sede del partido MexTour del 14 de octubre; en el que la Selección Nacional de México, campeona de la Copa Oro de la Concacaf 2023, se enfrentará a Ghana, que ha clasificado para cuatro de las últimas cinco Copas Mundiales de la FIFA“, inicia la misiva.

Una vista general de los Seattle Seahawks contra los Carolina Panthers durante su juego en el estadio Bank of America el 8 de septiembre de 2013 en Charlotte, Carolina del Norte. Foto: Streeter Lecka/Getty Images.

Al poco tiempo de haber ganado la Copa Oro 2023, el pasado 18 de julio, la selección mexicana había informado por la misma vía que disputaría cuatro encuentros de preparación ante Australia, Uzbekistán, Ghana y Alemania.

La FMF también puso en conocimiento a los fans que para el compromiso ante la nación africana podrán adquirir los boletos a partir del viernes 11 de agosto a las 10:00 a.m. ET y 07:00 a.m. PT a través de http://www.SomosLocales.com.

Fechas y ubicación de los amistosos de la selección mexicana

México vs. Alemania: Sábado 9 de setiembre – AT&T Stadium de Arlington, en el norte de Texas.

México vs. Uzbekistán: Martes 12 de septiembre – Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

México vs. Ghana: Sábado 14 de octubre – Estadio Bank of America de Charlotte.

México vs. Alemania: Martes 17 de octubre – Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Los horarios aún están por definirse. México y Ghana se han enfrentado en tres ocasiones, todas con victoria para el Tri con récord goleador de cuatro goles a uno.

La selección nacional de fútbol de México posa para los fotógrafos antes de su partido amistoso con Ghana en el estadio NRG el 28 de junio de 2017 en Houston, Texas. Foto: ROCIO VAZQUEZ/AFP via Getty Images.

