Tuca Ferretti sin resentimientos tras despido de Cruz Azul: “Son cosas del fútbol”

Ricardo Ferretti, experimentado entrenador del fútbol mexicano fue despedido del Cruz Azul tras sus malas actuaciones en el campeonato local y por el reciente fracaso en la Leagues Cup. Sin embargo el experimentado brasileño de 69 años no se toma esta decisión como algo personal y asegura que no tiene que enemistarse con la directiva del club.

Además el brasileño asume su responsabilidad y el escenario de ser la primera vez que es despedido, asegura que siempre hay una primera vez y se lo toma como algo normal, como cosas del fútbol que siempre estarán latentes y mucho más bajo el puesto de entrenador.

El Tuca Ferretti sin resentimientos desea lo mejor a Cruz Azul

“Le deseo lo mejor, porque el grupo que está ahí lo formamos nosotros, Joaquín Moreno, Memo Vázquez y yo, el 90 por ciento, ojalá logre los resultados que merece el grupo, y todo mundo”, dijo el entrenador brasileño.

“Estoy tranquilo como fue el inicio, ahorita no tenemos porqué enemistarnos. Yo por lo menos no pienso así, son cosas de futbol“, prosiguió en declaraciones a los medios posterior a su reunión por la liquidación.

“Siempre he sido consciente de que el puesto de entrenador es posible que pueda pasar este tipo de situación que hoy me tocó, nunca me había tocado, pero me tocó”, reiteró el Tuca.

Descanso hasta diciembre

Además aseguró que descansará hasta diciembre por lo que quizás al inicio del 2024 se de a conocer un nuevo proyecto que involucre al experimentado entrenador.

Finalmente reconoció que le hubiera gustado recibir la noticia de otra forma, y no de manera tan abrupta como finalmente la recibió y en la que hasta los mismos jugadores quedaron sorprendidos.

