Un memo nunca antes visto detalla el complot de Trump para subvertir las elecciones de 2020

Un memorando no informado previamente, que fue revelado el martes por la noche por The New York Times, fue escrito por un abogado de Wisconsin a fines de 2020 ofreció la primera descripción detallada de un plan para usar listas falsas de electores pro-Trump para revertir la derrota del entonces presidente Donald Trump ante el presidente Joe Biden en las elecciones de 2020.

El memorándum de seis páginas publicado por The New York Times el martes por la noche se denominó “Memorándum electoral fraudulento” en una acusación formulada por el fiscal especial Jack Smith la semana pasada en Washington D.C., que acusó a Trump de conspirar para anular ilegalmente los resultados de las elecciones de 2020. Trump se declaró no culpable.

La investigación del comité del asalto al Capitolio del 6 de enero realizada por un panel especial de la Cámara de Representantes no descubrió el memorando, cuya existencia salió a la luz por primera vez en la acusación presentada por el fiscal Jack Smith la semana pasada.

Una de las vistas públicas realizadas por el comité que investigó el asalto al Capitolio. /Foto: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images

El memorando del 6 de diciembre de 2020 fue escrito por Kenneth Chesebro, un abogado pro-Trump identificado por los medios de comunicación como uno de los seis co-conspiradores anónimos en la última acusación de Trump.

El memorando, marcado como “privilegiado y confidencial”, estaba dirigido a James Troupis, quien trabajaba como abogado de la campaña de Trump a fines de 2020 y desafiaba la legalidad del conteo de votos de Wisconsin.

Muchos de los electores republicanos falsos que firmaron los certificados falsos están bajo escrutinio legal: los electores falsos de Michigan enfrentan cargos por delitos graves a nivel estatal por falsificación y publicación de un registro falsificado, y muchos de los electores falsos de Georgia son objetivos de la investigación criminal relacionada con 2020 en el condado de Fulton.

Qué dice el memorando recién descubierto

El memorando del 6 de diciembre proponía que grupos de “electores” en seis estados clave que ganó Biden se reunieran y emitieran votos falsos por Trump. Luego, esos votos se empaquetarían para que parecieran votos electorales reales y se enviarían al Congreso.

Según el plan de Chesebro, el entonces vicepresidente Mike Pence podría contar los votos de Trump en lugar de los votos electorales reales durante la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero para certificar el resultado de las elecciones.

“No estoy necesariamente aconsejando este curso de acción”, escribió Chesebro. También reconoció que la Corte Suprema de Estados Unidos “probablemente terminaría fallando” que le correspondía al Congreso, no a Pence, certificar los resultados de las elecciones.

Aún así, dijo Chesebro, “dejar que las cosas se desarrollen de esta manera garantizaría que la atención pública se concentrara en la evidencia de abusos electorales por parte de los demócratas, y también le daría a la campaña de Trump más tiempo para ganar un litigio que privaría a Biden de votos electorales y/o agregar (votos) a la columna de Trump”.

La estrategia para lograr que Mike Pence usara su papel ceremonial supervisando la certificación de las elecciones por parte del Congreso para descarrilar los procedimientos es clave para la acusación del fiscal especial Jack Smith.

Pence finalmente se negó a rechazar los votos electorales legítimos para Biden, resistiendo la presión de Trump y sus aliados.

Los procedimientos legislativos del 6 de enero se convirtieron en disturbios después de que una mafia violenta a favor de Trump, incitada por las falsas afirmaciones del entonces presidente sobre un fraude electoral generalizado, asaltó el Capitolio de Estados Unidos, donde murieron 5 personas y muchos agentes del orden sufrieron lesiones.

Sigue leyendo:

– Fiscal especial obtuvo orden de búsqueda para la cuenta de Twitter de Donald Trump

–Las tres conspiraciones criminales que Trump habría liderado para cambiar los resultados de la elección del 2020

– Qué se sabe sobre los seis co-conspiradores citados en la acusación contra Trump por interferencia en elecciones de 2020