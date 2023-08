Donald Trump se niega a firmar compromiso de lealtad hacia sus compañeros de partido

Donald Trump, aspirante a la candidatura republicana de cara a los comicios electorales del próximo año donde estará en juego la presidencia de la nación, mantiene firme su postura de no firmar el compromiso de lealtad exigido por el Comité Nacional Republicano (RNC) para poder participar en el primer debate de las primarias.

Durante una entrevista concedida a Newsmax, el neoyorquino de 77 años mencionó que entre sus adversarios republicanos no existe ninguno a quien le inspire respaldar.

“Yo no firmaría el compromiso. ¿Por qué iba a firmar un compromiso si hay gente allí que no lo tendría? No tendría a ciertas personas como alguien a quien respaldar”, indicó.

Cabe señalar que, en 2015, el exmandatario asumió una postura similar hacia sus compañeros de partido, pero al final terminó por estampar su firma en el documento donde garantizó ser leal a quien obtuviera la candidatura republicana.

A pesar de las acusaciones legales que enfrenta, Donald Trump parece inalcanzable en las encuestas. (Alon Skuy / Getty Images)

Además, el expresidente reiteró que, con su ventaja en las encuestas primarias, no le ve sentido participar en un debate donde el resto de los aspirantes lo atacarían con el objetivo de lograr que sus campañas puedan levantar.

“Ya lo he decidido, pero no lo he descartado totalmente. Anunciaré algo la próxima semana”, expresó.

En contraparte, Ron DeSantis quien, de acuerdo con las encuestas que miden la intención de voto, ocupa el segundo lugar de preferencia entre los ciudadanos republicanos firmó el compromiso de lealtad consiente de los números en este momento lo dejarían fuera de la carrera por obtener la candidatura de su partido.

Y es que la distancia que separa a Donald Trump del resto de los aspirantes es demasiado amplia esto pese a que al expresidente le siguen surgiendo acusaciones legales con el riesgo de poder ir a prisión en caso de ser comprobadas.

Una encuesta elaborada por la Universidad de Siena le otorga a Trump el 54% de apoyo de los republicanos y con ello ya le saca 37 puntos de ventaja a, Ron DeSantis, quien aparece con un 17%.

Más atrás aparecen Mike Pence, Tim Scott y Nikki Haley, con 3%; en tanto que Chris Christie y Vivek Ramaswamy se muestran todavía más rezagados con 2%.

Con respecto a los otros seis aspirantes tienen, 1% o menos de respaldo.

