Fallece a los 80 años el cantante de rock Robbie Robertson

El 9 de agosto falleció a los 80 años el cantante canadiense Robbie Robertson, respetado en el mundo del rock por su obra musical con el grupo The Band, además de sus producciones como solista y su trabajo con estrellas como Bob Dylan, Neil Diamond, Daniel Lanois y Ringo Starr.

Robertson nació el 5 de julio de 1943; formó parte de varios grupos de rock and roll cuando era adolescente, pero sus colaboraciones con Dylan en varios discos comenzaron a darle renombre en el medio. Junto con Richard Manuel, Garth Hudson, Rick Danko y Levon Helm integró The Band, cuyo álbum de 1969 se convirtió en un clásico; él mismo decidió poner fin al grupo, con un concierto que se llevó a cabo en noviembre de 1976 y que fue filmado por el director Martin Scorsese, convirtiéndose en el aclamado documental “The last waltz”.

En los años 80 Robbie comenzó a grabar como solista; su álbum debut, editado en 1987, contó con colaboraciones de U2; además, varias de sus canciones comenzaron a ser grabadas por otros artistas. Para entonces ya se había convertido en un colaborador habitual en las películas de Scorsese, y entre sus trabajos como compositor, productor y supervisor musical destacan los filmes “Raging bull”, “The color of money”, “Gangs of New York”, “The departed”, “The wolf of Wall Street” y “Killers of the flower moon”.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de Robbie Robertson; en su cuenta de Instagram (donde publicaba con frecuencia) su familia compartió un mensaje: “Al momento de su muerte Robbie estuvo rodeado de su familia, incluyendo su esposa Janet, su ex esposa Dominique, el compañero de ésta, Nicholas, y sus hijos Alexandra, Sebastian, Delphine, y el compañero de ésta, Kenny. También le sobreviven sus nietos Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel y Seraphina.

