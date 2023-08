Malillany Marín sale al balcón a presumir sus curvas, usando microbikini de hilos

Malillany Marín está disfrutando al máximo el verano, pero ahora viajó a Acapulco por motivos de trabajo. Eso no le impidió compartir en Instagram una serie de fotos en las que aparece saliendo al balcón del resort en el que se hospedó, para lucir su cuerpo mientras usaba un microbikini de hilos. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Con este atardecer 🌅 😍🧜🏻‍♀️🌊me recibió el puerto, mi amado Acapulco”.

Desliza para ver todas las fotos

La actriz y bailarina cubana cambió su bikini para mostrarse entre las olas del mar, pero más tarde publicó un video en el que aparece luciendo su retaguardia, demostrando que a sus 42 años cuenta con una figura espectacular. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Malillany también hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir el póster de la película “Hombres hay muchos”, que acaba de estrenarse en la plataforma Canela. Es un drama romántico que protagoniza junto con Christian de la Campa y Palmeira Cruz: “Disfruté todo el proceso 🥹😍🙏🏻 Gracias a todo el gran equipo de producción y técnicos. Un placer trabajar con todos! A mis compañeros actores y a mi equipo personal, que siempre me acompaña. La hicimos con amor y sí, es una realidad ya “HOMBRES HAY MUCHOS “🔥🎥🙏🏻 🍿” View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

