Maluma calienta las redes sociales presumiendo sus atributos en bóxer negro

El cantante Maluma está dando mucho de qué hablar y no precisamente por su talento musical. El colombiano compartió una foto en ropa interior en sus redes sociales que está dejando a muchos boquiabiertos con sus atributos.

Juan Luis Londoño Arias-como es su nombre de pila- utilizó su perfil en Instagram para compartir un carrusel de fotos que fue abierto con la atrevida foto de él luciendo un bóxer totalmente negro que marcaba su zona íntima.

Al parecer posó desde el vestier de su casa en Medellín, Colombia, pero las atenciones no se enfocaron en el lugar donde estaba sino en el cuerpazo que tiene y especialmente en su retaguardia, zona que hizo que miles de usuarios de Instagram reconocieran que le hicieron ‘zoom’ (acercamiento de la imagen) a foto para detallar mejor.

En la segunda foto del post publicó un mensaje anunciando que su nuevo álbum musical está por salir. “Don Juan está por salir”, detalló acompañado de un sticker de carita de maldad.

La publicación en la que escribió: “Hola y chao”, ya cuenta con más de un millón cuatrocientos mil ‘me gusta’ en Instagram también tiene casi 23 mil comentarios elogiando el cuerpazo que tiene.

“Una cadena de oración para todas las golosas que le hicimos zoom a la foto”, es el comentario que más resalta con 7,200 ‘likes.

“Dale like si le diste zoom como yo”; “Pero si vos sos el embajador de la PAZ baje las armas”; “Diosito, solo te pido un Maluma en bóxers negros abajo de mi arbolito de navidad, ya lo puse desde ahorita por si me lo cumples”; “iba a poner un comentario indecente pero probablemente alguien que me conozca lo lea, le daré like y me largo de aquí”; “Esperando que sea Halloween para disfrazarme de gallina y sentarme ese huevo mi amor”; “Señor de la vida , peroooooo Niño bien criado y alimentado”; “¿Trabajas para DHL? porque tremendo paquete”; “¿Ese paquete se consigue en Amazon?” y “No sabrá cantar según ustedes, pero de micrófono estamos súper bien”, son parte de los miles de reacciones de los fans a la foto.

Maluma acostumbra a encender las redes sociales con fotografías sin camisa, pero la más reciente que compartió en ropa interior tiene revolucionados a los internautas que siente admiración por sus talentos y físico. Ya hace un par de meses unas fotos sin nada de ropa en la piscina elevaron la temperatura en Instagram.

