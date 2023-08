Yailin La Más Viral confirma romance con Tekashi 6ix9ine tras la detención del rapero en Florida

Una vez más, la influencer Yailin La Más Viral atrajo la atención del público con una inesperada fotografía publicada en redes sociales. En esta ocasión fue una selfie en la que aparece junto al rapero Tekashi 6ix9ine y de paso confirmó el secreto a voces que los ha acompañado durante semanas: su relación.

La inesperada postal muestra a la intérprete de “Si tu me busca'” y a su pareja mientras este le regala un beso en la mejilla.

“Colaboradores de la vida🌈💋”, es el breve pero contundente mensaje con el que la rapera decidió acompañar la tierna fotografía, ganándose una ola de comentarios por parte de internautas y uno que otro amigo del medio artístico.

Sin embargo, hubo otro mensaje que se robó la atención del público; se trató de la respuesta del cantante de ascendencia mexicana. En este, hizo referencia a su reciente arresto en Miami: “Bae gracias por no pegando me cuernos cuando me arrestaron”, señaló.

Y es que no podemos olvidar que el pasado 10 de agosto, el rapero fue arrestado en el condado de Palm Beach, acusado de “no comparecer” ante las autoridades a solo meses de haber recibido una golpiza en un gimnasio en el mismo estado.

Por su parte, decenas de usuarios en Instagram no tardaron en “Los amo juntos”, “Yailin tiene una cara de enamorada”, “Que fascinante son los colaboradores 🔥😂” y “Pareja adorable”, son algunos de los mensajes que se leen bajo la publicación.

