Pence bromea diciendo que “traerá un matamoscas” al primer debate republicano

El exvicepresidente Mike Pence, durante una parada de su campaña para las elecciones de 2024 en la Feria Estatal de Iowa, recordó su último debate y bromeó diciendo que esta vez traería un matamoscas, según The Hill.

Cuando le preguntaron el viernes a Mike Pence sobre su estrategia para el primer debate republicano, incluida la forma en que se defendería de otros candidatos y de Donald Trump, el actual favorito del Partido Republicano, en caso de que el expresidente Trump decidiera asistir, su exvicepresidente decidió recordar un incidente que, en su momento, fue viral.

Durante una entrevista, Kellie Meyers de NewsNation le preguntó: “No hay moscas, ¿verdad?”

“Bueno, creo que esta vez traeré un matamoscas”, bromeó Pence, y agregó: “Sabes que tenían una pared de plexiglás en ese debate vicepresidencial, pero no era lo suficientemente alta como para detener una mosca”.

Ambos estaban aludiendo a un debate vicepresidencial de 2020 entre él y la ahora vicepresidenta Kamala Harris. Durante el evento, una mosca hizo una aparición sorpresa sobre la cabeza de Pence, y luego se convirtió en un momento viral en las redes sociales.

El presidente Joe Biden, que en ese momento era el candidato demócrata, también se tomó a la ligera el momento al pedir a sus seguidores que donaran dinero para ayudar a que su “campaña volara”.

“Aporte $5 para ayudar a que esta campaña vuele”, escribió Biden en X, la plataforma antes conocida como Twitter, en ese momento, incluido un enlace a la página de donaciones de su campaña y una foto de sí mismo sosteniendo un matamoscas.

A pesar de su proximidad al error, Harris no pareció reconocerlo durante el debate. Más tarde le dijo a Rachel Maddow de MSNBC que lo notó.

“Creo que es importante que encontremos una manera de que todos podamos seguir adelante y, ya sabes, alejarnos de este tema y pasar a otra cosa”, bromeó Harris.

El momento fue lo suficientemente significativo como para obtener una parodia de Saturday Night Live.

Pence anunció el lunes que su campaña había cumplido con los criterios para calificar para el primer debate republicano a finales de este mes.

Pence dijo a The Hill en una breve entrevista el viernes que está listo para enfrentarse a sus oponentes, especialmente a Trump.

“Creo que me he estado preparando para este debate toda mi vida”, dijo Pence a The Hill. “Pasé toda mi vida en el Partido Republicano y en el movimiento conservador… Creo que voy a ser el conservador más consistente y experimentado en ese escenario”.

Pence argumentó que él era el “conservador probado más consistente” que tomaría el escenario del debate el 23 de agosto, alegando que los otros candidatos estaban “alejándose” de las creencias republicanas fundamentales.

“Es un compromiso con una defensa nacional sólida, el liderazgo estadounidense en el mundo, la responsabilidad fiscal y el crecimiento, los valores tradicionales y el derecho a la vida”, dijo Pence a The Hill.

NewsNation es propiedad de Nexstar Media Group, que también es propietario de The Hill.

