Una mosca en la cabeza de Pence inunda de memes las redes. Hasta Biden participa

El insecto estuvo unos dos minutos posado sobre el pelo del vicepresidente

El debate de este miércoles entre la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, y el actual vicepresidente, Mike Pence, tuvo una tercera protagonista.

Y no fue la moderadora Susan Page, que aparentemente tuvo un trabajo menos complicado que su compañero Chris Wallace la semana pasada, durante el debate entre Donald Trump y Joe Biden.

Una mosca que se posó en la cabeza de Pence no tardó en recorrer las redes.

Hasta Joe Biden aprovechó la viralidad del incidente para llevar la atención hacia su campaña presidencial.

VIRAL MOMENT: The fly lands on VP Mike Pence's head during #VPDebate https://t.co/kFgioEJIQY pic.twitter.com/zrlkG8VpiH — The Hill (@thehill) October 8, 2020

“Aporta cinco dólares para ayudar a esta campaña a volar”, tuiteó la cuenta del exvicepresidente junto a la imagen.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

También compartió un enlace a una página para promover el voto, con el reclamo “lamoscavotará.com“.

Otros internautas no tardaron en darle rienda suelta a la imaginación y empezaron a llenar de memes las redes.

The Fly was second, Kamala was first 😐 pic.twitter.com/bEJkZT4QIe — JackluvsU (@JackluvsU) October 8, 2020

*Trump wins debate through sheer will power*

*Media: We need to talk about the issues!!!

*Pence wins debate by calmly talking about issues*

*Media: LoOk a fLy LOL@realDonaldTrump @Mike_Pence pic.twitter.com/FXeQwk0M42 — 🥰🌸🍔🌎🎭🏹♿🇺🇲 (@Aera_GiGi) October 8, 2020

En Twitter, hasta abrieron una cuenta con el nombre “la mosca de Mike Pence”, que comparte mensajes del momento y que bromea con ser “la única amiga negra de Mike Pence“.

