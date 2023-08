Reportes indican que Ricardo ‘Tuca’ Ferretti podría ejercer como asistente de Jaime Lozano en la Selección de México

A pocas semanas de ser cesado de sus funciones como director técnico del Cruz Azul, Ricardo Ferretti ya tendría un nuevo empleo garantizado para comienzos del año que viene. Según reportes, el Tuca habría aceptado la propuesta de Jaime Lozano para ser su asistente en la Selección de México.

La información fue dada a conocer por el padre de Jimmy en entrevista exclusiva para ESTO. Desde allí Jaime Lozano Aguilar lanzó el bombazo y lanzó sus mejores augurios para que ambos estrategas logren una armónica unidad en pro del beneficio de la selección nacional.

“Va a ser su auxiliar. Ya aceptó, pero tiene un caracter fuerte, es recio y ojalá se complementen bien. Yo creo que van a hacer una buena mancuerna, es el mejor elegido esperando que embonen bien con la relación. Yo creo que va a haber una buena relación, el Tuca conoce a Jaime. Espero que sean diplomáticos mutuamente para que no estén divididos, sino juntos todos los que saben de futbol”, apostilló Lozano Aguilar.

Las negociaciones con Ferretti tras su salida de Cruz Azul

El padre de Jimmy Lozano confesó no conocer los términos en que se dieron las negociaciones con el Tuca tras la salida del Cruz Azul y señaló que pesó bastante la jerarquía que posee el técnico brasileño dentro de fútbol azteca. “No sé, no estoy seguro. Yo no creo que Jaime lo haya pedido, pero hablo sin saber, yo creo que a él se lo sugirieron y le pidieron a Tuca“, respondió.

“Yo creo que le dijeron: estaría bien que tuvieras a un auxiliar con colmillo, con experiencia como Tuca, yo siento eso, no te lo aseguro, eso no lo he platicado con Jaime. Se me hace más diplomático que le hayan dicho: ¿Oye, aceptarías ir con Jaime al Mundial? No creo que Jaime lo haya buscado, no por vanidad, sino porque Tuca tiene una jerarquía de campeonatos”, reiteró.

Ricardo Ferretti en rueda de prensa como entrenador del Cruz Azul (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

El cambio de posición del Tuca Ferretti en cuanto a la Selección de México

Ricardo Ferretti quien en su momento habría asegurado que prefería ser barrendero antes de sentarse en el banquillo de la selección, hoy estaría regresando al Tri, luego de dos procesos de interinato en 2015 y 2018 en los que llegó a afirmar que le gustaría un verdadero proceso con tiempo al mando del seleccionado nacional.

El mismo que calificó los amistosos en Estados Unidos como “moleros”, hoy está a punto de hacer su regreso y participar en un proceso con el Tri en donde muy probablemente acompañe al equipo en el Mundial de 2026.

