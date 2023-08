Entrenador de Deontay Wilder asegura que Andy Ruiz no fue realista en las negociaciones: “Eres un contendiente ahora”

Malik Scott, entrenador de Deontay Wilder, asegura que Andy Ruiz no fue realista en las negociaciones para la pelea con The Bronze Bomber, por lo que no pudieron llegar a un acuerdo para que ambos contendientes se enfrentaran y decidieran al próximo rival de Tyson Fury, campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con FightHubTV, Scott expresó que Ruiz trató de superarse a sí mismo buscando ganar la misma cantidad de dinero que obtuvo cuando fue campeón ahora que solo es un contendiente y, aunque no le molesta que el mexoamericano intentará conseguir más de lo que merecía, señaló que Wilder está para cosas más grandes y mejores.

“Lo que sucedió fue que Andy trató de superarse a sí mismo. De la misma manera que lo hizo con Fury, de la misma manera que lo hizo con otros peleadores con los que quería pelear. Esta vez (con Wilder) estaba tratando con alguien que no tiene que pelear con él por dinero. Entonces, si quieres jugar, él quiere el mismo dinero que ganaba cuando era campeón en un abrir y cerrar de ojos”, dijo.

Andy Ruiz quería recibir el 50% de las ganancias para aceptar la pelea con Deontay Wilder. Foto: Richard Heathcote/Getty Images.

“No obtienes el mismo dinero: eres un contendiente ahora. No obtienes ese tipo de dinero. No me enojo con nadie por esforzarse por obtener mayores ingresos. Es un deporte duro. Hizo lo que tenía que hacer en cuanto a luchar por la ganancia de ingresos para él y su familia: no funcionó y estamos en cosas más grandes y mejores”, comentó.

Cabe destacar que el pasado mes de julio, los pesos pesados estuvieron en un constante toma y dame luego de no ponerse de acuerdo en las negociaciones para el enfrentamiento. De acuerdo con el padre y manejador de Andy Ruiz, Deontay Wilder le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos quieren recibir el 50% para aceptar la pelea.

The Bronze Bomber aseguró que Ruiz no tenía nivel para compararse con él, por lo que la petición del equipo del mexoamericano del 50-50 no era posible. Ahora el estadounidense indicó que volverá al ring en enero posiblemente contra Anthony Joshua, quien noqueó a Robert Helenius el pasado 12 de agisto, en Arabia Saudita.

Anthony Joshua noqueó en el séptimo asalto a Robert Helenius con un potente derechazo. Foto: Julian Finney/Getty Images.

Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses.

Por su parte, Andy Ruiz, de 33 años, no ha tenido acción desde que venció por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

