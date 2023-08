Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de agosto de 2023

Aries

Amigo Aries, este período estarás más encendido que una parrilla en verano. Tu energía y determinación estarán por las nubes. ¡Pero cuidado! No te vuelvas un torbellino tan intenso que espantes a los demás. No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida. Relájate un poco y no te metas en discusiones innecesarias, ¡a veces callar es ganar! Noticias de ex amor, enfermedad en familiar y karmas del pasado retornan. Nuevos amores se aproximan pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas. Recuerda que tu corazón es muy noble y ponerlo en las manos de cualquier persona puede ser un error que lamentes mucho. Algunas veces sueles ser demasiado distraído o distraído y caes en situaciones muy tontas logrando con esto que las personas te vean la cara.

Tauro

¡Ey, Tauro! Este tiempo es como un buffet de oportunidades para ti. Eso sí, evita quedarte atascado en la indecisión, como una vaca en un barro. Toma decisiones y adelante. Además, pon atención a tus finanzas, no vaya a ser que gastes más que un millonario en Las Vegas. No te dejes caer ni vencer por nadie, recuerda que tú tienes el poder de lograr lo que te propongas, ten cuidado con una amistad que andará muy pegada a ti, te quiere sacar solo cierta información. Un proyecto se cancela por falta de dinero. No te deprimas tanto por las noches lo tuyo es cuestión de actitud más que depresión, manda bien lejos a todas esas personas que no te sirven para nada, necesitas hacer una limpia en tu vida para iniciar de ceros. Ponte las pilas en la dieta y el ejercicio porque inicias una temporada en que subirás de peso. Tu familia siempre será parte importante en tu vida pero no descuides tus cuestiones personales, sueles dejar tus proyectos por complacer a quien más quieres. Deja ya de estar pensando en cosas que no son o quizás nunca sucedan, pon los pies en la tierra y dedícate a tu presente o de lo contrario solo dejarás pasar la vida.

Géminis

¿Qué tal, Géminis? Vas a sentirte como mariposa en flor, con tu comunicación encendida. ¡Pero atención! No vayas a meterte en chismes más enredados que un ovillo de lana. Mantén la sinceridad y no juegues al escondite con la verdad. Un amor del pasado te dará una gran lección que te ayudará a madurar mucho. Estarás algo triste en estos días al recordar a una persona que fue muy importante en tu vida pero que decidió no seguir en el camino. Es posible que sientas cierto interés o comiences a desarrollar sentimientos por una amistad, ten cuidado pues podrías cometer errores muy graves y lastimar a quien no lo merece. No te reprendas ni te culpes de errores que no te corresponden, deshazte de toda esa cuestiones que no te deja avanzar e interrumpe tus planes de vida. Siempre fuerte y optimista buscando mejores oportunidades de crecimiento y siempre enfocando tus energías en mejorar en el plano económico y sentimental.

Cáncer

Eh, Cáncer, ¿preparado para un montón de emociones? Estás en tu salsa emocional, pero no dejes que las olas te arrastren hasta perder la brújula. Cuida de ti mismo y no te vuelvas un drama ambulante. ¡Recuerda que la vida no es una telenovela! Podrías entrar en chismes de lavadero si sigues metiéndote donde no te llaman. Sufriste mucho en tu pasado y la vida te compensará con la persona adecuada que te enseñará a ser mejor persona. Aguas con pérdidas de objetos y dinero. Si tienes una relación y tu pareja se muestra un tanto distante, pon atención en su celular y amistades, podrías llevarte una sorpresa. Una amistad te mostrará cuanto te quiere con una acción que realizará. No te preocupes tanto por el futuro y vive tu presente, los proyectos comenzarás a darse poco a poco pero no bajes la guardia en ningún momento. Recuerda que si buscas encontrarás así que no te niegues a la oportunidad de volver amar y entregarte a otra persona. No vivas en eso ni dependas de esas actitudes, tu sigue tu vida y si sale alguien más en el camino date la oportunidad, recuerda que no estás para perder el tiempo ni puedes estar esperanzado o esperanzada a que a esa persona se le hinche para que dé el primer paso.

Leo

¡Rugido, Leo! Tu autoestima estará más inflada que un globo en una feria. Pero ojo, no te creas el rey o la reina del mambo en exceso. Deja un poco de espacio para los demás y no conviertas todo en un espectáculo personal. El mundo no es un escenario, ¿vale? Recibirás una noticia buena en esta semana que tiene que ver con tu trabajo o con una persona que es muy importante para ti. Oportunidad de cambio de casa, vehículo o artículo electrónico. No te desgastes tanto en cosas que no te dejan nada de provecho, aprende a valorar lo que realmente importa. Viene una ligera carga de estrés y pensamientos negativos a causa del fracaso de unos planes que tenías. Si tienes una relación y en esta no hay reciprocidad estas con la persona incorrecta no puedes ser tú el que siempre de más que tu pareja. Aguas con regresar al pasado, no tiene nada que ofrecerte, deja de perder el tiempo en tonterías.

Virgo

¡Eh Virgo, perfeccionista de corazón! Este tiempo estarás analítico hasta de lo que no tiene remedio. Pero no te pases de la raya, que a veces una manchita en la camisa no es el fin del mundo. Deja fluir un poco y no te atasques en los detalles. Te hartarás de una amistad y de sus fregaderas. En los dineros poco a poco verás la luz a tus deudas. Perdida de objetos o se dañará aparato electrónico.

Eres muy sexual y te encanta estar nomas en lo que viene siendo la caricia, aprovecha a tu pareja y busca nuevas maneras de estar en la intimidad eso refrescará y consolidará más la relación. Tu inmadurez y falta de amor propio te llevará a cometer errores, pero sabrás como rectificarlos, viene una temporada más buena para ti pues comenzarás a desechar tanta tontería que traías cargando y tanta gente que solo te ponía de mal humor y no te dejaba avanzar. Embarazo inesperado de amistad en puerta. Surgirá la duda sobre tus sentimientos pues podrías estar sintiendo algo por dos personas. Si tienes pareja podrías enfrentar una situación algo compleja pues vienen celos muy fuertes debido a una persona de piel blanca.

Libra

¡Hola, equilibrado Libra! Estarás en modo encanto total, atrayendo miradas como miel a las abejas. Pero ojo, no te conviertas en una alfombra donde todos te pisoteen. Aprende a decir “no” cuando sea necesario y no te sacrifiques en exceso por los demás. Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo sin embargo las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso bien lejos y bendecir las enseñanzas que te dejaron. Que te valgan críticas y comentarios tontos a tu persona recuerda que nadie te conoce mejor que tu, sino te dan pa’ el gasto no tienen por qué opinar y si lo hacen que gasten saliva, tú no te mortifiques. La vida te pondrá pruebas muy grandes las cuales te harán reaccionar y tomar las decisiones correctas. Amores del pasado regresan, te darás cuenta que son asunto olvidado. Infecciones en garganta en estos días y dolores de cuerpo. Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar. Una persona del pasado retorna no traerá nada nuevo solo dolores de cabeza.

Escorpión

¡Cuidado, Escorpio, que tu intensidad puede quemar! Te sentirás como un detective en busca de secretos, pero no te vuelvas paranoico. A veces la verdad es más sencilla de lo que parece. Además, suelta un poco el control, ¡que no todo es un misterio por resolver! Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios pues sabes que en ellos radican nuevas oportunidades. Eres de los signos más fuertes del zodiaco pues sabes bien como lograr tus metas y quien te traiciona paga las consecuencias. Podrías sentirte triste al terminar el día al extrañar a varias personas importantes para ti. Amistad nueva aparecerá en próximas fechas. Un mensaje o llamada te alegrará mucho. Existe un lado tuyo débil y es tu familia, pues sabes que te doblegas por ellos, en el amor hay cambios importantes pues comenzarás a desear algo estable, temes a enamorarte pero por dentro es lo que más deseas. Te molesta la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene, siempre buscas más y más y el sexo siempre será una parte importante en tu vida.

Sagitario

¡Ey, aventurero Sagitario! Tu espíritu libre estará en su punto máximo. Pero ojo, no te lances a lo loco sin mirar. Un poco de planificación no hace daño, y no vaya a ser que termines más perdido que un turista sin mapa en una ciudad desconocida. Vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás de aprender muchas cosas, no dejes nada para el día siguiente tienes que hacer las cosas en caliente pues hay oportunidades que no se volverán a repetir. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo. En lo que respecta a tu carácter andarás muy cambiante, tranquilízate, tus sueños y metas estas por materializarte pero necesitas ponerte las pilas. No trates de ocultar tus sentimientos con quien te muestra los suyos, aprende a ser más abierto en ese sentido. Es probable que te lleguen las tristezas al recordar a quien se fue o ya no está a tu lado.

Capricornio

¡Eh Capricornio, escalando montañas como siempre! Estarás en modo trabajo duro, pero no te vuelvas una máquina sin emociones. Date un respiro y permite que la diversión entre en tu vida. No todo es responsabilidad y deber. Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primer cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja. Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades pues hay muchas de ellas que son bien hijas de la fregada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio. En tus proyectos podrías desanimarte debido a que una cuestión no te sale como planeas, recuerda que hay que ser contante. No te dejes caer nuevamente por alguien de tu pasado no vale la pena seguir viviendo de los mismos recuerdos que al final no te dejarán nada nuevo. Suelta lo que traes y ya no te quedes con duda de nada. Te viene un encuentro amoroso con amistad y la posibilidad de que te llegue dinerito extra mediante deuda que tenían contigo. Hay un negocio que has traído en mente y que nomás no se ha logrado consolidar, estas en una etapa muy perra en la cual si te pones las pilas harás algo bueno que te dejará grandes ganancias.

Acuario

¡Hola Acuario, rebelde con causa! Tu creatividad estará en su punto más alto. Pero cuidado, no te vuelvas tan excéntrico que nadie te entienda. Comparte tus ideas de manera clara y no te alejes demasiado de la realidad. Cuida mucho tu alimentación pues se te hará bolas el engrudo y subirás de peso. Gente tonta te rotdea pero está en ti no aprender sus mañas y ser parte del montón. Si tu pareja ha estado distante medita que estás haciendo para que se aleje más a ti, recuerda que el enemigo es la distancia, la rutina y la falta de comunicación y sinceridad. Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien fuertes y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que te imaginas, podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguna, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar bien lejos esas cuestiones que te detienen en tu camino.

Piscis

¡Eh Piscis, soñador eterno! Tu intuición estará como antena de radio, pero no te vuelvas tan sensible que te ahogues en un vaso de agua. Pon límites claros y no te sacrifiques por los demás en exceso. En los dineros mejorarás mucho pero aprende a poner atención en tu económica últimamente gastas mucho en fregaderas que no son indispensables y no necesitas. En la medida que sigas de arrastrado o arrastrada por quien no te busca y no te quiere será en la medida que sigas sufriendo, ten presente que entre mejor los trates más mal de tratarán a ti y cuando les dejes de querer será cuando comiencen a sentir algo por ti. No descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la inche pena mal gastar tu tiempo en quien no lo merece. Paga tus deudas y no te atrases tanto o de lo contrario podrías enfrentar problemas con tu buro de crédito o nuevos intereses. La vida es muy corta y ésta te llenará de oportunidades en muchas áreas, sin embargo, deberás de ser muy inteligente pues habrá personas muy envidiosas, ten cuidado con problemas respiratorios pues estarán a la orden del día, te pones el clima muy frio y andas tomando muchas bebidas heladas.