En traje de baño negro Gal Gadot modela junto a la piscina

Gal Gadot ha dado una gran sorpresa a sus seguidores en Instagram, pues publicó un video y unas fotos que la muestran junto a la piscina y tomando el sol, mientras luce su figura al usar un ceñido traje de baño negro. Ella complementó las imágenes -que llevan hasta el momento más de un millón de likes– con el mensaje: “No hay nada mejor que pasar el tiempo en el sol ❤️☀️ Mi corazón está lleno y mi alma está feliz. Gracias”. 🙏

La actriz israelí sacó su faceta de modelo al posar para el más reciente número de la revista Flaunt, usando varios outfits, entre los que sobresale un enterizo transparente que dejó ver su ropa interior, además de un traje de saco y falda con gran abertura. View this post on Instagram A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

Recientemente Gal Gadot hizo declaraciones acerca de trabajar en una tercera película de la saga de “Wonder Woman” (la cual la convirtió en una estrella a nivel mundial), pero poco después informantes dieron a conocer que no está entre los planes de DC Studios el producir un nuevo filme acerca de ese personaje. Mientras tanto, ella protagoniza la cinta de acción “Heart of stone”, que se acaba de estrenar en Netflix. En una entrevista hecha antes de la huelga de actores y guionistas de Hollywood, la actriz comentó: “En cada película que hago en este género siempre me digo a mí misma al final: ‘No puede haber más esfuerzo físico que eso’, y luego viene la siguiente película para demostrar que estoy equivocada. Esta vez todo fue mayor…Desde pelear en el aire hasta nadar en el mar y tener una persecución en la montaña. Ha sido completamente físico”.

