Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de agosto de 2023

Piscis

¡Piscis, imaginación y sensibilidad a tope! Estás conectado con tus emociones, pero no te dejes arrastrar por la corriente. Mantén un poco los pies en la tierra para no perderte en la nebulosa. En el amor, tu empatía es una virtud, pero asegúrate de que tu pareja también te entienda. Y recuerda, ¡tú también importas en esta historia! En el momento en que comiences a ver por tu felicidad es el momento en el cual concretarás cada sueño y meta que te propongas, no des más segundas oportunidades y comienza a pensar en tu felicidad y en lo que mueve tu mundo. Vienen días muy buenos en los cuales deberás de liberarte de todo eso quien te hace daño, llámese cosas, personas o situaciones. Es momento que comiences a ver por ti, quita de tu vida todo eso que tanto daño te ha hecho, ya dolió demasiado, muchas veces dejas pasar oportunidades para complacer a quienes tienes a tu lado, no es momento de hacer eso pues solo dejas a un lado tus sueños y te olvidas de lo que te hace feliz. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico. Cuida mucho tu alimentación pues podrías subir considerablemente de peso.

Acuario

¡Acuario, originalidad y mente abierta en acción! Tu creatividad está en su punto más alto, pero no te encierres tanto en tus ideas que ignores las opiniones de los demás. En el amor, eres un amigo leal, pero a veces, necesitas conectar a un nivel más profundo. Y no te olvides de balancear tu vida social con momentos de soledad. La soledad jamás será un problema para ti solo que a veces te tomas las cosas muy apecho, aprende a vivir individualmente y cuando menos lo esperes encontrarás quien te llene por completo. Elimina gente hipócrita y sin que hacer que ni un mendigo like te da en tus estados, solo están de fisgones y robándote energía y criticando hasta lo que no les hace daño. No temas a cambios en tu trabajo pues te ayudarán a mejorar muchísimo sobre todo en el área de los dineros. En tu círculo de amigos tienes chorro mil que solo te buscan cuando se les atora algo o cuando requieren de ti, pero cuando tu anda que te lleva la que te trajo de todos no se hace uno solo, es ahí donde debes aprender a depurar y dejar en tu vida solo a quienes de verdad valen la pena. Momentos de incertidumbre en la cuestión de la salud debido a ciertas infecciones que se presentaran estos días.

Capricornio

¡Capricornio, ambición y disciplina en marcha! Estás enfocado en tus metas, pero no te encierres en tu mundo. A veces, es bueno relajarse un poco y disfrutar del camino. En el amor, deja de ponerle barreras al corazón y déjate llevar un poco más. Y por favor, recuerda que también mereces descanso, no todo es trabajo. Deja de quejarte por tu cuerpo si algo no te gusta échale muchas ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás nada de nada. Amistad está por disculparse por error del pasado. Amor a distancia empezará a debilitarse por tercera persona en cuestión. Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja pues estará llenándole el buche de piedras para lograr disgustos contigo. No tengas miedo a darte una segunda oportunidad en lo que viene siendo el amors, si antes te lastimaron no debes de temer a volverte arriesgar pues la vida te pondrá en tu camino la felicidad que necesitas para tener esa paz que jamás imaginaste. Ten cuidado con la manera en que actúas con las personas que quieres, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti. Momento en el cual debes buscar cuestiones que te favorezcan en el área laboral y no esperar a que las cosas caigan del cielo.

Sagitario

¡Sagitario, espíritu libre y aventurero! Tu optimismo es contagioso, pero cuidado con no prometer más de lo que puedes cumplir. En el amor, la sinceridad es clave, no te escondas detrás de bromas o evasivas. En el trabajo, tu creatividad está en alza, pero trata de llevar algunos de esos proyectos hasta el final. Eventos sociales o reunión con amistades en puerta, aprende a observar, callar, guardar, debes saber utilizar lo que sabes en el momento oportuno. No desconfíes tanto de esa amistad si sigue a tu lado es por algo, solo aprende a confiar un poco sin bajar la guardia. Ya déjate de tonterías absurdas, aprende a ver a las personas como son y sin disfraces, a veces te pasas de buena gente y por eso sales dañado o dañada, ponte las pilas y comienza a trabajar en tu felicidad, no permitas que ningún hijo e hija de la fregada te vuelva a jugar chueco. Amárrate el hocico pues te podrían meter en problemas bien grandes por andar con la lengua bien suelta. No te dejes influencias por gente tonta que te podría llevar a cometer errores muy grandes, aprende a tomar tus propias decisiones y a no depender de las demás personas. Perdida de cartera o celular en puerta.

Escorpión

¡Escorpio, misterio y pasión en acción! Tu intuición está en su punto más alto, pero no te vuelvas demasiado desconfiado. A veces, la gente no tiene segundas intenciones. En el trabajo, tu determinación es envidiable, pero cuidado con no cegarte por el objetivo y descuidar a los demás. No confíes en personas que conocerás en esta semana pues podrían meterte en chismes. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario. En el amor estarás algo tenso por ciertos problemas que surgirán por malos entendidos con tu piores nada. Amor con amor se paga y olvido con olvido, quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen nada por estar a tu lado, no tienes necesidad de dar más de la cuenta por quien solo te ofrece migajas de cariño y amor. Si sientes necesidad de una persona que ya no está a tu lado en estos momentos, piensa un poco si vale la pena volver a vivir lo vivido por alguien a quien quizás nunca le importaste.

Libra

¡Libra, equilibrio y armonía en movimiento! Estás en modo encanto, pero cuidado con decir siempre lo que crees que los demás quieren oír. A veces, es mejor ser sincero, aunque cause alguna fricción momentánea. En el amor, busca una relación que sea un trato justo, no te quedes en desequilibrio. Eres muy dominante y siempre quieres tener el control de todo y a veces eso no les gusta a las personas, quien te quiera de quedará con tus defectos y virtudes, así que ni te mortifiques y sigue tu camino. Si no tienes una relación es momento de despabilarte y darle vuelo a la caricia, que te valga mauser el qué dirán, la gente siempre hablará bien o mal, pero hablarán, así que déjalos que ladren. Cuídate de la monotonía en tu relación en caso de tener una pues estas poniendo el lazo que te une a tu pareja en una cuerda floja, no sigan haciendo lo mismo o de lo contrario antes de lo que lo esperan entrarán en una etapa de cansancio y aburrimiento. Cuidado a quien le aflojas pues podrías enamorarte de la persona equivocada y confundir ganas de sexo con amor. No temas a nuevos amores si estas soltero, solo pela bien el ojo para que no te sigan viendo la cara como antes lo hicieron.

Virgo

¡Ey Virgo, perfección en acción! Tu mente analítica está a tope, pero no te pases buscando fallos en todo. A veces, las cosas no tienen que ser perfectas para ser geniales. En la salud, cuídate de la ansiedad y de exigirte demasiado. Y, por favor, date un respiro y permítete cometer errores de vez en cuando. Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas muy bitch con amistades, pero eso se debe a las traiciones que has llevado anteriormente. Familiar requiere de tu atención. Un proyecto en mente podría materializarse si comienzas a trabajar desde hoy en él. No critiques a las personas tanto pues no sabes porque camino han pasado. Eres un ser con mucha fuerza y luz y siempre que pongas un poco de tu energía en hacer las cosas te saldrán de lo mejor. Requieres salir de casa y conocer nuevas cosas y nuevas personas, pues la felicidad no irá a tocar la puerta, quien busca encuentra y si te pones las pilas y das paso al amor en las próximas semanas estarás iniciando una relación bastante duradera. No dejes de creer en el amor y no te desesperes que la vida te premiará cuando menos lo esperes con la persona correcta.

Leo

¡Leo, el rey o la reina de la selva! Tu autoconfianza está por las nubes, pero no dejes que se convierta en arrogancia. En el amor, ¡fuego y pasión, pero sin dramas exagerados! En el trabajo, lidera con tu energía positiva, pero no ignores las opiniones de los demás, que todos tienen algo que aportar. Una amistad iniciará romance. Vienen grandes cambios en tu vida pues comenzarás a madurar mucho, date la oportunidad de tomar tus propias decisiones sin que nadie intervenga en ellas, es necesario que pongas un alto a esas personas que se han aprovechado tanto de ti. Si ya te engaño 2 veces lo volverá hacer muchas más, recuerda que las terceras oportunidades son un riesgo en donde puedes salir más dañado o dañada que la primera vez. Familiares te necesitarán más que nunca en estas fechas. No pienses tanto en el futuro y concentra tu tiempo en vivir tu día. La tentación podría hacerte caer en un error del cual podrías lamentarlo pues si tienes pareja podrías dañarla y hacerla sentir muy mal. Tu tenacidad y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas, cambios en cuestión de tu estado de ánimo andarás mejor al recibir una noticia que te alegrará el día.

Cancer

¡Venga Cáncer, abrazo virtual para ti! Te sientes emocionalmente intenso, pero no te escondas en tu caparazón. Expresa lo que sientes en lugar de esperar a que los demás lo adivinen. En el hogar y la familia, estás como pez en el agua. Solo recuerda cuidar también de ti mismo, ¡no te olvides de eso! Ex pareja regresará a incomodarte la existencia. Una amistad se comprometerá o formalizará relación. Un amor a distancia te visitará. Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas. Ten cuidado con caídas y partidas de mauser pues podrías tener una lesión que te va entorpecer algunos planes. Entras en una etapa de grandes cambios, después de tanta sufridera comenzarás a ver la luz, quizás recaigas en estos días al extrañar a quien nunca más estará a tu lado, pero tu determinación y ganas son más para salir a delante y enfrentar cualquier situación que se te presente. Si tienes una relación se tornan enfrentamientos a causa de chismes y malos entendidos, no permitas que otras personas se metan en lo que no les importa ponte las pilas en esas cuestiones.

Géminis

¡Géminis, eres como un torbellino de palabras! Estás en tu salsa social, pero cuidado con prometer más de lo que puedes cumplir. En el trabajo, tu mente curiosa brilla, pero concéntrate en una cosa a la vez, que te dispersas más que pompitas de jabón. La clave ahora es encontrar el equilibrio. Una limpia te vendría perfecto con albahaca y huevo pues traes malas energías que te pueden dañar o impedir seguir avanzando. Un proyecto se te va salar debido a envidia de gente tonta. Siempre logras lo que te propones el problema es que si las cosas no se te presentan rápido sueles desesperarte, es tiempo de cambiar y ver la vida más ligera, nadie dijo que sería fácil pero tampoco complicado, ya aprendiste mucho de tus errores y no tropezarás con la misma piedra siempre y cuando así te lo propongas. Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su rumbo. Déjate de celos absurdos, si no confías en tu pareja mejor búscale por otro lado o toda tu vida te la pasarás con dudas. Ten cuidado con pagos y deudas o podrías meterte en problemas. No finjas sentimientos que no sientes si de verdad esa persona te mueve el tapete date la oportunidad y ni modo.

Tauro

¡Ey Tauro, tranquilidad que hay para todos! En estos días, tu terquedad puede estar por las nubes. Si bien eso te ayuda a mantener el rumbo, no cierres la puerta a nuevas ideas. En el amor, cuidado con los celos, a veces te los inventas tú solito. Disfruta del placer y la comodidad, pero no te atasques en la rutina. La fregada quien solo te busca cuando necesita algo, aprende a devolver lo mismo que recibes y a no mendigar cariño y menos amor. Un amor del pasado regresa a tu vida, pero nomas a incomodar tu desgraciada existencia, comprobarás en los próximos días que realmente los golpes que la vida te ha puesto han sanado y que el amor que alguna vez sentiste por quien te dio puros desprecios y malos tratos se han ido olvidando. Utiliza las palabras correctas para solucionar algún pleito que haya habido con alguna persona importante para ti; recuerda que las segundas oportunidades se ganan y son bajo el riesgo de que te vuelvan a dañar. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues podrías caer en una situación conflictiva derivada de chismes y malos entendidos. Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de pretenderte, si consideras que aún pudiera darse algo date la oportunidad, si no, haz lo mismo que te hizo paras que escarmiente.

Aries

¡Vamos Aries, la energía no te falta! Pero a veces, esa impaciencia tuya puede hacer que te tropieces con tus propios pies. Este periodo, calma un poco esa prisa y piensa antes de actuar. En el trabajo, tu determinación está en alza, así que ¡a por esos objetivos! Pero tampoco te pases de la raya con el genio, ¿ok? Conoce nuevas personas y regresa a tu etapa de disfrute, que te valga mauser tu edad, vida solo una. No permitas que las personas te vean de rodillas por nada, al menos que les vayas hacer un jale, necesitas ponerte las pilas y ver más por ti, un ex amor comenzará a desprenderse de ti, comenzará a olvidarte poco a poco, no busques a quien no te quiere o a quien has dañado, pide perdón y aléjate, sigue tu camino. Salte y disfruta cada momento que tienes, manda a la fregada a quien te cause dolores de cabeza y proponte materializar cada sueño, cambia la rutina de tu día a día pues te deprimes por hacer lo mismo siempre. No permitas que comentarios fuera de lugar de gente tonta que no tiene nada que hacer más que dañar te arruinen tus días. Cambios de humor y proyecto en puerta se visualiza. Posibilidades de cambiar de aires y amistades, trata de ver bien con quien te relacionas pues podrías caer en errores bien gachos. Reencuentro con amistad del pasado.