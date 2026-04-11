El California Service Corps busca 10,000 voluntarios para trabajar por la comunidad

El California Service Corps (Cuerpo de Servicio de California) está en la búsqueda de 10,000 voluntarios para que trabajen, ayudando a sus comunidades a enfrentar sus desafíos más urgentes como responder a desastres, la inseguridad alimentaria y tutoría a estudiantes.

A cambio de trabajar en la primera línea de servicio, cuando California más los necesita, reciben una compensación.

“El California Service Corps se ha convertido en una poderosa fuerza para el bien. Hemos construido un cuerpo estatal de californianos que fortalece a sus comunidades mientras adquieren experiencia, habilidades, conexión y propósito”, dijo Josh Fryday, director de la Oficina de Servicio y Compromiso Comunitario del Gobernador (GO-Serve).

“Hoy, continuamos llamando a una nueva generación de californianos para que lideren, resuelvan problemas y lancen sus carreras a través del servicio en educación, bancos de comida y demás”, agregó.

Precisó que estos programas están abiertos para estudiantes universitarios, y personas que no están en la escuela con opciones de tiempo completo y parcial.

Miembros de California Service Corps trabajan en la plantación de árboles. Crédito: California Volunteers LLI Public | Cortesía

Los esfuerzos de reclutamiento de este año destacan el California Men’s Service Challenge, una nueva iniciativa que anima y ayuda a involucrarse y servir a las comunidades a través del California Service Corps y oportunidades de voluntariado y servicio con organizaciones asociadas.

“Especialmente queremos invitar a más jóvenes de la diversidad para que encuentren propósito ayudando a sus comunidades, y ganen dinero y experiencia”, dijo Friday.

El California Service Corps es la fuerza de servicio más grande del país, compuesta por cuatro programas de servicio pagados:

Noelia Vega, estudiante del Rio Hondo College, dijo que en los últimos dos años ha sido becaria de College Corps, y ha podido recibir dinero mientras ayuda a la comunidad.

“Durante mi primer año, empecé a servir en una preparatoria y trabajé como tutora de estudiantes. Eso me ha demostrado lo importante que es que los estudiantes tengan apoyo gratis; y me motiva saber que estoy ayudando a que más jóvenes alcancen su máximo potencial”.

Dijo que uno de los momentos que más le da orgullo, es cuando el estudiante aprende a hacer una tarea.

“Es muy gratificante darme cuenta que finalmente entendieron el tema. Además he observado que muchos retos académicos están relacionados con desafíos emocionales, lo que ha fortalecido mi deseo de convertirme en terapista, especialmente en un entorno escolar”.

Indicó que a través de su trabajo con College Corps ha desarrollado habilidades como la organización, y el manejo de su tiempo.

“Me han preparado para continuar mi educación”.

Noelia dice que se enteró del programa por medio de un consejero en su primer año de colegio.

“Yo le dije que me interesaba hacer servicio comunitario; y me preguntó si había escuchado del programa College Corps; me enseñó las oportunidades que te da de crecer como persona. Apliqué; y he aprendido las muchas maneras de ayudar a resolver un problema en la comunidad”.

Cassandra González, vocera del California Volunteers, dijo que todo el año estarán reclutando para todos los programas, y en promedio son 12 meses de servicio.

“Estamos reclutando 10,000 posiciones para los cuatro programas que manejamos”, dijo.

Y explicó que cada programa tiene sus actividades y proyectos propios.

En total hay 10,456 posiciones abiertas, de las cuales 4,100 son para College Service Corps, 4,300 para Youth Service Corps que ayuda a repartir comida a las familias que más necesitan; 400 para Climate Action Corp; 1,500 en American Corps, que son los voluntarios que se enfocan para desastres en California.

González dijo que todos los trabajos son pagados, una ayuda que puede ser usada para laeducación.

“Entre los cuatro programas, hay oportunidades para todos los californianos, no solo estudiantes universitarios, sino también para alumnos de secundaria”.

Muchos estudiantes de California Service Corps trabajan como mentores de niños en las escuelas. Crédito: California Volunteers LLI Public | Cortesía

Explicó que la aplicación de ingreso es fácil, pero es competitiva porque hay mucha demanda.

“Hay oportunidades por todo el estado; la compensación y horarios dependen del programa”.

Noelia dijo que recibe $700 al mes por 20 horas de trabajo cada dos semanas; y el trabajo se extiende de septiembre a mayo en el programa College Corps.

“Les pagan $10,000 por 450 horas”, detalló González; y añadió que no hay límite de edad para solicitar una oportunidad en los diferentes programas.

En conjunto, el California Service Corps constituye una fuerza mayor que la Peace Corps y se moviliza con frecuencia cuando los californianos necesitan apoyo.

Los miembros del California Service Corps adquieren habilidades y experiencia mientras se conectan con otros y generan un impacto positivo.

Obtén más información en CAServiceCorps.com.

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