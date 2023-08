El PAC que respalda a DeSantis define a Donald Trump como “demasiado débil para debatir”

Mediante la difusión de un anuncio donde critica al expresidente Donald Trump por ser “demasiado débil para debatir”, el súper PAC Never Back Down en cargado de apoyar las aspiraciones políticas de Ron DeSantis pretende impulsar la campaña del gobernador de Florida previo a que sostenga en intercambio de ideas y conceptos con los aspirantes a la candidatura republicana, el próximo 23 de agosto, en Milwaukee.

“Necesitamos un candidato con resistencia. Un candidato que es inteligente”, se escucha mencionar a una voz en off en el más reciente anuncio del súper PAC Never Back Down.

Dichas frases de campaña en el anuncio van ligadas a un clip del donde aparece Donald Trump en un mitin de campaña calificando los debates de “brutales”.

La idea del equipo de campaña de Ron DeSantis es proyectarles a los ciudadanos la idea de que el expresidente tiene miedo asistir al debate y así, si decide no presentarse en Milwaukee, se reforzará la imagen de ser un aspirante timorato de ser expuesto por sus rivales ante los ojos de la opinión pública.

Sin embargo, el político neoyorquino no ha descartado su asistencia al encuentro donde además previamente se debe firmar un compromiso de apoyar al eventual candidato republicano.

Hasta el momento, quienes ya tienen asegurada su participación en el debate y hasta firmado el documento que demanda el Comité Nacional Republicano (RNC) son: Nikki Haley, exembajadora ante la ONU; Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte; Tim Scott, senador de Carolina del Sur; Mike Pence, exvicepresidente de la nación; y Ron DeSantis.

La imagen que pueda proyectar Ron DeSatis en el debate es clave en sus aspiraciones para seguir adelante con su campaña. (Octavio Jones / Getty Images)

Al respecto, Ronna McDaniel, presidenta del RNC, expresó que confía en que Trump firmará de última hora el compromiso que se le demanda.

“Tengo la sensación de que, si quiere estar en el escenario del debate, firmará ese compromiso”, indicó.

Lo cierto es que hasta hace unos días Trump se mostraba renuente a firmar dicho compromiso.

“¿Por qué lo firmaría? Puedo nombrar a tres o cuatro personas que no apoyaría para presidente. Así que ahí mismo, hay un problema”, expresó en una entrevista otorgada a la cadena Newsmax.

Ahora bien, aunque el exmandatario llegara a estampar su rubrica en el documento que le demanda su partido, eso no es garantía de su presencia en el debate, pues anteriormente ha mencionado que no le ve ningún sentido subir a estrado frente adversarios colocados muy por debajo suyo en las referencias de los electores.

