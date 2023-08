Demi Rose presume su retaguardia mientras toma el sol, usando una tanga amarilla

Demi Rose ha subido la temperatura al máximo en Instagram, pues compartió un video -grabado por ella misma- en el que aparece en un camastro, recostada boca abajo y usando tan sólo una tanga amarilla, lo cual le permitió lucir su retaguardia mientras se bronceaba. Ella escribió en su post el mensaje: “Y discuto libros con mi mejor amigo Quetzalcóatl”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Después de un largo viaje por Turquía la bella influencer británica está de regreso en Ibiza, y hace unos días decidió ir a la playa. Era tanto el calor que desabrochó el sostén de su bikini, presumiendo una vez más su figura. Ella tituló la colección de fotos y videos que publicó con el texto: “No hay lugar como el hogar”.

Desliza para ver todas las fotos

Muchas de las locaciones que Demi elige para las fotos que publica en Instagram son espectaculares, pero también aprovecha el momento correcto, como lo dejó ver recientemente. Ella posó en un jacuzzi al aire libre, usando un microbikini dorado, mientras decenas de globos aerostáticos surcaban el cielo. Las imágenes dieron como resultado más de 287,000 likes en esa red social. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Sigue leyendo: