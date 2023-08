Hombres Virgo: por qué tardan en comprometerse, según astróloga

Los hombres Virgo son de los más enigmáticos en los temas del amor por su naturaleza meticulosa y cautelosa. Una astróloga desentrañó los misterios que rodean a los nacidos del 23 de agosto al 23 de septiembre para revelar por qué se han ganado la reputación de ser los más lentos para comprometerse.

Si alguna vez has estado con un hombre de este signo y es esquivo cuando se habla de compromiso, no eres la única persona que lo piensa. Si bien el signo del zodiaco no es un factor definitivo alrededor de este comportamiento, si ayuda a explicar, desde una perspectiva cósmica, por qué los Virgo tardan comprometerse.

Una astróloga del sitio Astrologism.com elaboró una interesante guía con los puntos que hacen de los hombres Virgo los menos convencidos en asuntos del corazón.

Los hombres Virgo son meticulosos en todos los aspectos de la vida, incluyendo el amor. Foto: Shutterstock

Cautelosos por naturaleza

Los hombres de Virgo, como signo de tierra, son cautelosos. No se precipitan en el amor, en cambio, se toman tiempo para evaluar la situación. Tienen altos estándares y el deseo de asegurarse de que tienes realmente en cuenta tus mejores intereses.

Desapego emocional

Los hombres de Virgo tienden a ser desapegados emocionalmente. Cuando aman, permanecen tranquilos y sensatos, valoran la racionalidad por encima de las emociones. Esta distancia emocional a veces puede hacer que parezcan poco razonables en cuestiones de amor.

Son muy analíticos

Virgo se encuentran entre los más analíticos del Zodiaco. Evalúa meticulosamente cada detalle de una posible pareja y relación. Realizan análisis continuos de costo-beneficio, pensando sobre cada aspecto.

Nunca se precipitan

Entienden que las mejores cosas de la vida toman tiempo para desarrollarse. Anhelan seguridad y estabilidad, creen que si se precipitan en una relación podrían pasar por alto detalles cruciales. Son hombres pacientes que valoran tanto el proceso como el resultado final.

Valoran la seriedad del compromiso

Los Virgo se toman los compromisos en serio. No quieren perder el tiempo construyendo una base con alguien que no cumplirá con sus expectativas. Solo se comprometen cuando se sienten seguros de su capacidad para cumplir sus promesas.

Tendencias perfeccionistas

Suelen ser perfeccionistas con altos estándares. Evalúan detalladamente a sus parejas potenciales y pueden rechazar a aquellos que no cumplen con sus criterios. Si bien esto puede limitar sus perspectivas, también les ayuda a evitar dramas y angustias al buscar la mejor pareja.

Necesitan tener el control

Los hombres de Virgo tienen un lado controlador y necesitan sentirse a cargo de sus vidas. Están apegados a sus rutinas y prefieren tomar decisiones de manera independiente. La idea de incorporar las decisiones y rutinas de otra persona en su vida puede ser intimidante.

