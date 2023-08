Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de agosto de 2023

Piscis

¡Eh, soñador etéreo! Este mes de agosto, tus emociones están fluyendo como un río en primavera. Pero no te ahogues en tus propias fantasías. La realidad también merece tu atención. Además, establece límites claros para evitar que los vampiros emocionales te chupen la energía. Aprovecha tu intuición para distinguir entre los que realmente necesitan ayuda y los que solo quieren aprovecharse de tu amabilidad. Y recuerda, puedes ser amable sin ser un felpudo. Recuerda quien eres y hacia donde te diriges, no pierdas el rumbo de tu vida ni cometas errores de los cuales podrías arrepentirte. Cuida mucho tus estados de ánimo, no caigas en depresiones absurdas que no te conducirán a ningún lado. Tendrás siempre un amor de tu pasado que a pesar que no pudieron terminar juntos siempre será el amor de tu vida. Te viene un familiar de fueras a visitarte y hay un embarazo en la familia. Posiblemente en estos días andes algo estresado o estresada por unos pagos que no van a salir a tiempo o un dinero que se va atrasar unos días, no te preocupes ese dinero llegará a ti. Manda bien lejos cuestiones que tienen que ver con el pasado, recuerda que lo único cierto es tu presente así que vive cada día como si fuera el último, dale vuelo a la hilacha y no te quedes con ganas de nada que la vida es corta para todos.

Acuario

¡Hola, rebelde con causa! Este mes de agosto, estás inspirando cambios más rápido que una tormenta eléctrica. Pero ten cuidado de no volverte tan distante que termines en tu propia isla flotante. Tus ideas son geniales, pero también necesitas conectar con las personas a nivel humano. Y sí, eso incluye dar un abrazo de vez en cuando. No dejes que tu independencia te haga olvidar que todos necesitamos un poco de amor y apoyo. Una amistad anda queriendo regresar pues en tu pasado te bufo y terminaron mal, piensa si vale la pena conservarla, sino es así no pierdas tu tiempo en lo mismo. No caigas en provocaciones de personas tontas, en tu trabajo buscarán agobiarte con noticias falsas. Una persona de tu círculo de amistades te ha pensado mucho pero no sabe cómo acercarse a ti pues tiene miedo a que le rechaces, está sintiendo amor y cariño de pareja por ti. Recuerda de dónde vienes y hacia donde te diriges, tu principal problema siempre será que te deprimes bien pronto y te cuesta salir de tus estados depresivos, vienen cambios importantes sobre todo en el área de los dineros, mejoraras mucho solo cuida la economía y no gastes en cosas que no necesitas.

Capricornio

¡Eh, escalador incansable! Este mes de agosto, estás ascendiendo esa montaña de metas como si tu vida dependiera de ello. Pero, ¿qué pasa con el paisaje a tu alrededor? No te pierdas las pequeñas alegrías mientras te esfuerzas por alcanzar la cima. Y sí, también puedes delegar tareas. No tienes que hacer todo tú mismo para demostrar tu valía. Además, relaja un poco esa fachada seria. La gente podría sorprenderse al descubrir que tienes un sentido del humor. Estas en el mejor momento de exigir lo que mereces si en tu trabajo has buscado un aumento estas fechas se muestran de lo mejor para solicitarlo pues podría resultar a tu favor. Trata de no meterte en chismes familiares o la relación podría verse afectada. Ten cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías meter en problemas a una amistad por andar hablando de más. No te alejes tanto de tu pareja, algunas veces dedicas mucho tiempo a otras cuestiones, la relación se ha enfriado mucho y podrías perder terreno bastante valioso. Hay una persona que traes muy pegada y que solo ha buscado obtener información, no sueltes todo y aprende a ser más discreto con tus planes y sueños recuerda que las malas energías y envidias son la clave de que tus metas no resulten en tiempo y forma. No pierdas el piso y no trates de aparentar algo que no eres por complacer a personas tontas que no lo merecen.

Sagitario

¡Eh, buscador aventurero! Este mes de agosto, estás listo para conquistar el mundo con un mapa del tesoro en la mano. Pero recuerda, no todos los que deambulan están perdidos, así que no te conviertas en un ermitaño erudito. Tus ideas son brillantes, pero también puedes aprender mucho al escuchar a otros en lugar de hablar constantemente. Además, no conviertas cada conversación en una charla filosófica. A veces, las personas solo quieren hablar sobre el clima o qué comieron en el almuerzo. Recuerda quien eres y hacia donde te diriges. Cambios en cuestión de amistades, te revitalizas y comenzarás a formatear tu círculo de amigos, recuerda que las personas más valiosas no son las que andan contigo en la fiesta sino cuando necesitas algo ahí están. Habrá personas que te pondrán trabas y obstáculos para que no logres tus metas ni tus objetivos, no hagas caso y sigue con tu vida, tu principal problema es que te detienes arrojar piedras a quienes te quieren afectar y ahí pierdes tu tiempo que podrías aprovechar en ignorar y seguir tu camino. No tengas miedo en ser feliz y enfrentar la vida, tienes todo para estar bien pero te cuelas mucho por cosas del pasado, la vida te va enseñar a valorar lo que tienes en tu presente inclusive podrías perder grandes cosas, ten cuidado y ponte las pilas.

Escorpión

¡Hey, detective de las profundidades! Este mes de agosto, tu intuición está encendida como un faro en una noche oscura. Pero no dejes que tus sospechas te conviertan en un monstruo de la conspiración. A veces, las cosas son simplemente lo que parecen. Además, tu pasión es contagiosa, pero si la diriges en la dirección equivocada, podrías asustar a todos. No uses tus habilidades magnéticas para manipular a los demás. En lugar de eso, busca conexiones genuinas y deja que las cosas fluyan. No te deprimas si algo no sale como esperas, dale tiempo a al tiempo para que las cosas se den, recuerda que todo es un proceso. Si tienes una relación es posible que cierto chisme llegue a tu pareja y te reclame, pon las cartas sobre la mesa, recuerda que es mejor una verdad dolorosa, que una mentira que tarde o temprano podría separarlos definitivamente. La vida te pondrá en el camino correcto solo escucha más a tu corazón. Perderás una amistad en estos días debido a un mal entendido, sino quiere seguir que le vaya bien, tú no te detengas por nadie. No te confundas en tus sentimientos, pon mucha atención a lo que pasa por tu corazón pues podrías cometer un error al fijarte en quien no te ha dado motivos para que lo hagas.

Libra

¡Oye, equilibrista encantador! Este mes de agosto, estás tratando de hacer malabares con más bolas que un circo. Entre tus relaciones, decisiones y aspiraciones, estás en peligro de caer en un agujero. Recuerda que decir “no” también es una opción. No tienes que complacer a todos o ser la solución de los problemas de todo el mundo. Y sí, eso incluye a tu amigo que te pide dinero prestado por quinta vez este mes. Encuentra el equilibrio entre dar y cuidarte a ti mismo. Aprende actuar más con la cabeza y no tanto con el corazón, aprende a ser más frío o fría y no exponer tus sentimientos tan rápido o podrías salir dañado. Vienen cambios importantes en cuestión del carácter pues vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara. Te vienen posibilidades de ligue sano y de recibir un mje o llamada de una persona muy querida para ti, te va hacer tu día. Llegará a ti un chisme o noticia, te sorprenderás mucho, aprende a quedarte con la boca bien callada y a no cometer una indiscreción que podría afectar tu futuro, en la medida que aprendas avanzar en eso que te duele buscando razones para ser feliz será en la medida que eso quede en el pasado, sal y diviértete y dale vuelo a la hilacha, no temas a amores de una noche y aprende a disfrutar lo que la vida pone a tu paso.

Virgo

¡Eh, perfeccionista obsesionado! Este mes de agosto, estás organizando y reorganizando hasta los átomos en el aire. Pero, ¿sabes qué? A veces, está bien dejar que las cosas se desordenen un poco. No todos pueden seguir tus estándares imposiblemente altos, así que no te vuelvas loco si las cosas no son perfectas. Además, déjame decirte, nadie te va a dar un premio por ser el crítico más duro de la fiesta. Aprende a aceptar los elogios y a soltar las críticas cuando sea necesario. Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían, estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor aunque solo quiera dormir contigo. Podrías contraer una infección en estos días, cuídate mucho en la relación íntima y en cuestiones de gripas. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana.

Leo

¡Rugidos y aplausos, majestuoso león! Este mes de agosto, tu necesidad de atención está en su punto máximo. Pero cuidado, no te vuelvas tan egocéntrico que termines siendo el único en tu propio desfile. ¿Por qué no usas tu magnetismo para inspirar y apoyar a los demás? Además, controla ese genio feroz tuyo. No todos pueden soportar tus llamaradas. Mantén la compostura y recuerda que el brillo no se desvanece si lo compartes con los demás. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas. Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes. Chismes por parte de un familiar y sueños que te revelarán hechos que pasarán en no más de 2 semanas. No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue. Pensamientos acerca de un viaje o de una compra, hazlo, estas en el mejor momento. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya estás hasta la cabeza del problema.

Cancer

¡Ey, caparazón sensible! Este mes de agosto, tus emociones están en modo montaña rusa, y eso está bien. Pero en lugar de encerrarte en tu caparazón y tirar la llave, intenta comunicarte. Las personas no son adivinas y no pueden entender tus suspiros profundos y miradas enigmáticas. Además, si sigues acumulando rencores como si fueran tesoros en un cofre, te vas a sofocar. Abre la ventana de tu caparazón y deja que entre un poco de aire fresco. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente tonta que solo quiere afectar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presentes en estos días. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño, tienes todo para materializar tus sueños, es momento de trabajar para conseguir lo que deseas. Reencuentros amorosos con tu pasado, cambios muy importantes en tu forma de ver la vida que te ayudarán mucho a ser más fuerte y enfrentar los problemas que pudieran llegar.

Géminis

¡Hola intrépido! Este mes de agosto, tu mente está zumbando como una colmena en un día de verano. Tienes más ideas que neuronas, y eso es decir mucho. Aprovecha esta avalancha creativa, pero por el amor de todo lo que es sagrado, concéntrate en una cosa a la vez. Tus relaciones también están en el centro de atención, así que no juegues al escondite emocional. La gente no tiene tiempo para decodificar tus mensajes confusos. Sé claro o prepárate para la confusión. Recuerda que amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. Un familiar se enferma, tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje, sin embargo las cosas no te saldrán como planeas pues una de las personas que te acompañaría cancelara de último momento. Es momento que hagas una limpieza en casa pues tienes objetos que te roban energía al no ser utilizados y no tener ningún tipo de utilidad. Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores, amistad del pasado retorna y te pedirá perdón en no más de dos semanas.

Tauro

¡Eh, testarudo! Sí, tú, el toro terco que se aferra a su prado. Este mes de agosto, la vida te está lanzando más curvas que un camino de montaña. En lugar de aferrarte a tus viejas costumbres como una garrapata, ¿por qué no consideras nuevas formas de abordar los desafíos? El cambio no te va a matar, ¡de verdad! Aprovecha esa determinación y combínala con un poco de flexibilidad. Y sí, eso también significa compartir tus juguetes del establo con los demás. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Los sueños se materializan cuando se es constante. Un nuevo amor parecerá a mediados del mes que entra, llegará por medio de una red social. Cuida mucho lo que comes pues podrías enfermarte. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio, no tomes venganza por tu cuenta, verás caer a tus enemigos uno a uno. Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tú lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú.

Aries

¡Escucha, carnero revoltoso! Este mes, te estás moviendo más rápido que una liebre con fuegos artificiales en el trasero. Pero, cuidado, tu impaciencia podría meterte en problemas. No intentes saltar por encima de las montañas sin comprobar primero si hay un abismo al otro lado. Si canalizas tu energía en lugar de dispersarla, podrías lograr cosas increíbles. Solo recuerda, la gente no siempre puede seguir tu ritmo frenético, así que sé amable con los mortales más lentos. Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar. Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día. La vida te dará una sorpresa muy pronto. Familiar te visitará. Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar recuerda que el karma te observa. No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor y cuando hay que soltar déjalas que sigan su camino pues ha terminado el ciclo de ellos en tu vida.